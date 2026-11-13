Après le Grand Siècle

À l'initiative de Camille Esmein-Sarrazin et Claire Fourquet-Gracieux), la nouvelle livraison de la revue Littératures classiques se penche sur "Les autrices classiques à la lumière du XVIIIe siècle". Car le siècle des Lumières ne s’est pas contenté d’évaluer les autrices du XVIIe siècle. Il a lu, réécrit, édité les œuvres de nombre d’entre elles, autrices déjà érigées en modèles (Sévigné et Lafayette), mais aussi références incontournables (Gournay, Villedieu, Deshoulières), ou encore femmes dont le statut d’écrivain peut être problématique (Montpensier, Louise-Françoise de Bussy-Rabutin). En étudiant la réception – lecture, édition, réécriture, évaluation – que réserve le Siècle des lumières à ces autrices, le sommaire cherche à déterminer la place et le rôle de ces femmes dans la littérature des XVIIe et XVIIIe siècles, à mesurer la continuité d’un siècle à l’autre et à comprendre l’histoire littéraire telle qu’elle a été construite.

Rappelons au sein des Colloques en ligne de Fabula le récent sommaire supervisé par Jan Blanc : "Un Grand Siècle ? Pour l’histoire critique d’une notion".