Esprit, n° 538, oct. 2026 : "Face à la relance raciste"

Sous des formes variées, le racisme a resurgi de manière inquiétante en France, sur le plan social, médiatique et politique. Non pas qu’il avait disparu, mais l’on pouvait croire pérennes certains acquis des luttes et mobilisations depuis un demi-siècle. Les discours de haine, de l’antisémitisme à l’islamophobie, prolifèrent et on peut même avoir le sentiment qu’ils font recette politiquement. En face, les antiracistes paraissent divisés par de nombreux conflits, qui mettent à mal le modèle antiraciste précédent, reconfigurant à la fois les expressions du racisme comme les moyens pour le combattre. Continuer de décrire et comprendre les logiques du racisme, tout en repensant les conditions d’un antiracisme politique : voici, au cœur d’une année électorale capitale, la double urgence de ce numéro, coordonné par Pierre Benetti et Anne Lafont.

À lire aussi : La rentrée littéraire après « l’affaire Grasset » ; Macron, Israël et la Palestine ; Ce que l’exploitation sexuelle des mineurs révèle de notre société ; L’histoire du dissident Leonid Pliouchtch.

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Sommaire en ligne via Cairn…

Éditorial

Tout est possible Esprit

À plusieurs voix

Une rentrée littéraire entre ingérence et mobilisation Gisèle SapiroCe que l’exploitation sexuelle des mineurs révèle de notre société Laurent MelitoMacron, Israël et la Palestine Jean-Paul ChagnollaudLa voie extérieure de la Turquie d’Erdoğan Ahmet Insel

Face à la relance raciste

Face à la relance raciste Pierre Benetti · Anne LafontAntiracisme : l’ère du soupçon Michaël FœsselDes mots pour agir. Pour un lexique antiraciste Magali BessoneL’art comme réponse politique à la violence raciste Anne LafontSortir de la prédation Jean-Frédéric SchaubFemmes noires en France Sarah Fila-BakabadioPortrait de l’immigration et de sa descendance en France Cris Beauchemin · Mathieu Ichou« Encore la faute de qui on sait ». Prévenir le racisme en ligne Benjamin TainturierOù est passé le commun de l’antiracisme ? Anne Lafont · Cécile Moscovitz

Varia

Où en est la droitisation française ? Vincent TiberjLeonid Pliouchtch : de la dissidence soviétique à l’Ukraine européenne Anne et Laurent Champs-MassartChanger ensemble. Soudain, de Hamaguchi Ryūsuke Élise Domenach

Cultures

Chroniques

La « solitude essentielle » de Jean Deichel Paloma Hermina HidalgoBeauvoir au-delà du Deuxième SexeMickaëlle Provost

Recensions

Darya & Dounya de Diaty Diallo Camille BrauneRien à voir de Gaëlle Obiégly Édouard Galby-MarinettiL’architecte de Notre-Dame d’Aurélien Bellanger Mattéo ScognamiglioC’était ça ou mourir de Thélyson Orélien Bénédicte ChesnelongDents noires et sourire radieux d’Adelle Stripe Sylvie BresslerHistoires et colonisations. Des récits de la conquête aux héritages postcoloniaux d’Emmanuelle Saada Hadrien Bajolle