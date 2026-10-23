Marie-Jeanne Riccoboni, Lettres de Mistriss Fanni Butlerd (éd. Doriane Dupau)

Édition établie, présentée et annotée par Doriane Dupau

En publiant sa correspondance avec Alfred, l’homme qu’elle a aimé avant d’être trahie, Fanni reprend possession de son histoire. Au fil de ses lettres, elle raconte la naissance de la passion, le choix libre et réfléchi de s’y abandonner, puis la découverte d’un amour sacrifié aux ambitions sociales.

Bien avant La Nouvelle Heloïse ou Les Liaisons dangereuses, Marie-Jeanne Riccoboni livre le portrait d’une femme qui refuse la honte et revendique son désir et sa liberté de consentir.

D’une remarquable finesse psychologique, les Lettres de Mistriss Fanni Butlerd éclairent avec une lucidité étonnamment actuelle les mécanismes sociaux et affectifs du consentement et interrogent avec une force intacte les rapports entre amour, pouvoir et condition féminine.