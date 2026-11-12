La collection "Folio Histoire" donne à lire La Politique de la mémoire de Raul Hilberg, qui n’est pas seulement une biographie intellectuelle de l'historien. En retraçant l’histoire de la conception, de l’écriture et de la réception de son livre majeur, La Destruction des Juifs d’Europe, ce dernier écrit aussi l’histoire de la place qu’occupe désormais le génocide dans la culture occidentale : excès d’oubli dans les années d’après-guerre, excès de mémoire depuis les années 1980. Histoire en soi de la manière dont l’Occident a difficilement fait sa place à Auschwitz dans sa conscience collective, galerie de portraits – sans les concessions d’usage – de quelques grandes figures de la pensée (Hannah Arendt, notamment), cette analyse d’un symptôme de notre mémoire pourrait avoir pour exergue le propos de H. G. Adler, survivant de Theresienstadt : "Hilberg est seulement reconnu, peut-être aussi déchiffré, mais certainement pas compris."

Rappelons à cette occasion quelques jalons de cette difficile mémoire : l'essai d'Olivier Wieviorka, La Mémoire désunie. Le souvenir politique des années sombres, de la Libération à nos jours (Seuil, 2010) ; le livre de Peter Kuon, L'écriture des revenants. Lectures de témoignages de la déportation politique (Kimé, 2014). Ou encore, parmi les Colloques en ligne, le sommaire "Témoigner sur la Shoah en URSS", réuni par d’Annie Epelboin et Assia Kovriguina à l'issue d'un colloque tenu à Paris en mai 2013. Et saluons la nouvelle traduction par Nathalie Bauer du chef-d'œuvre de Natalia Ginzburg, Lexique familial (Grasset), avec une préface inédite de Maylis de Kerangal : l’histoire d’une famille juive antifasciste, celle de l’autrice et de ses quatre frères et sœur, à Turin sous Mussolini puis pendant la Seconde Guerre mondiale. La mémoire, comme l’indique le titre, passe ici par l’invention d’un lexique original et intime, par ces mots et ces phrases anciennes, entendues et répétées à l’infini, qui symbolisent ce que signifie faire famille. Et cela, à un moment de l’histoire italienne où, justement, l’uniformisation du langage est en cours, au service du projet politique fasciste.

Pour la collection "Ma nuit au musée" des éditions Stock, Laure Adler a choisi le musée mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Elle en a ramené un lot de questions réunies sous le titre Presque juive : q"ue peut-il se passer en une nuit dans un musée qui rassemble et protège les disparus qui n’ont pas eu le droit de sépulture ? Que signifie être juif, est-ce une question de religion, d’appartenance, de culture ou de nom ?"