Marco Filoni, Vie et pensée d'Alexandre Kojève

Il est peu de philosophes aussi nimbés d’aura et de mystère qu’Alexandre Kojève. Né à Moscou en 1902, neveu de Kandinsky, il quitte la Russie bolchévique en 1920, traverse clandestinement l’Europe pour étudier la philosophie à Berlin et Heidelberg, avant de s’installer en France. Ses leçons sur Hegel dispensées à l’École pratique des hautes études au cours des années 1930 devant un cénacle choisi – entre autres, Jacques Lacan, Georges Bataille, Raymond Aron, Maurice Merleau-Ponty, Jean Hyppolite, parfois André Breton – établissent son statut de maître à penser.

Pourtant, Kojève rejoint ensuite l’administration pour occuper, deux décennies durant, un rôle clé au sein des nombreuses négociations internationales qui rythment l’après-guerre. Et ce n’est qu’après sa mort en 1968 que sont peu à peu découvertes des milliers de pages, en russe ou en français, qui élaborent une philosophie systématique. Des textes pensés pour Staline, pour le gouvernement de Vichy ou pour la Résistance viennent encore complexifier le profil de cet homme de l’ombre pour le moins singulier, tenu tantôt pour un philosophe majeur du XXᵉ siècle, tantôt pour un agent du KGB.

Cette passionnante enquête biographique et intellectuelle, nourrie des dernières découvertes, démêle l’énigme Kojève et constitue ainsi la meilleure introduction à son œuvre.