Alexandre Kojève, L'Empire latin

L’enseignement philosophique qui a rendu Kojève célèbre prend fin en 1939. La guerre le voit participer à la Résistance tout en entretenant des liens avec le régime de Vichy, puis en 1945 le grand interprète de Hegel rejoint le ministère de l’Économie. Il se consacre dès lors aux négociations commerciales internationales, dans le contexte de la guerre froide, de la décolonisation et des débuts de la construction européenne. Il écrit, à l’ombre de l’administration, de brefs textes, restés pour la plupart inédits, que Jamila Mascat et Sabina Tortorella rassemblent et publient pour la première fois.

On y découvre la réflexion de Kojève sur les problèmes géopolitiques de son époque, qui sont encore les nôtres. Ainsi de « L’Empire latin », texte de 1945, souvent cité et donné ici à lire en entier, où il préconise une union de la France avec l’Espagne et l’Italie pour faire pièce aux empires anglo-saxon et russe.

On verra dans ces écrits comment le penseur de la « fin de l’histoire » a théorisé et mis en œuvre, loin du regard public, l’unification du continent européen, le rééquilibrage Nord-Sud, et cette convergence planétaire qu’on appelle encore la « mondialisation ».

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