Raul Hilberg, La Politique de la mémoire

La Politique de la mémoire n’est pas seulement la biographie intellectuelle de Raul Hilberg. En retraçant l’histoire de la conception, de l’écriture et de la réception de son livre majeur, La Destruction des Juifs d’Europe, ce dernier écrit aussi l’histoire de la place qu’occupe désormais le génocide dans la culture occidentale : excès d’oubli dans les années d’après-guerre, excès de mémoire depuis les années 1980.

Histoire en soi de la manière dont l’Occident a difficilement fait sa place à Auschwitz dans sa conscience collective, galerie de portraits – sans les concessions d’usage – de quelques grandes figures de la pensée (Hannah Arendt, notamment), cette analyse d’un symptôme de notre mémoire pourrait avoir pour exergue le propos de H. G. Adler, survivant de Theresienstadt : « Hilberg est seulement reconnu, peut-être aussi déchiffré, mais certainement pas compris. »