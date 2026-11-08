Adeline Baldacchino (éd.), Anthologie de la poésie française du XXᵉ siècle

« Réinventer une anthologie de la poésie française au XXᵉ siècle, qui plus est dans une collection emblématique de la création contemporaine, c’est à la fois se confronter à un corpus immense et questionner une époque. Nous avons, pour l’établir, fait le choix de nous inscrire dans une continuité n’excluant ni les pas de côté, ni les gestes de réévaluation. L’objectif est moins de dresser un panthéon, qui ferait office de tombeau, que de recomposer un paysage vivant, traversé de tensions, d’échos et de lignes de fuite, où dialoguent lyrisme et expérimentation, héritages et ruptures, singularités et constellations. » — Adeline Baldacchino