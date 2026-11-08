Laure Adler, Presque juive

« C’est un cri du coeur.

C’est une introspection.

C’est un livre de questions.

C’est une recherche.

C’est un chantier personnel, moral, psychique et politique.

Cette nuit je l’ai attendue longtemps mais lorsque j’y fus concrètement affrontée je ne tenais plus debout.

Que peut-il se passer en une nuit dans un musée qui rassemble et protège les disparus qui n’ont pas eu le droit de sépulture ? »

Quels sont les sentiments, les émotions, les réflexions que cette traversée du musée mémorial de Yad Vashem à Jérusalem a suscités ?

Que signifie être juif, est-ce une question de religion, d’appartenance, de culture ou de nom ?

À l’issue de la nuit, Laure Adler espère être « presque juive ». — L. A.

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