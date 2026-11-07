Esthétique de la lettre factuelle (Workshop HHU-Düsseldorf)

Les 12 et 13 novembre 2026 se tiendra au château Mickeln, à Düsseldorf, un workshop consacré à l'« Esthétique de la lettre factuelle ». Il vise à favoriser les échanges entre chercheuses et chercheurs et à ouvrir, à travers six tables rondes thématiques, de nouvelles perspectives dans le champ de la recherche épistolaire.

Alors que la dimension esthétique des lettres fictionnelles, notamment dans le roman épistolaire, a fait l'objet de nombreuses études, la lettre factuelle demeure encore trop souvent considérée comme une source biographique ou d'histoire culturelle. Ce workshop entend élargir les perspectives de recherche et mettre en lumière la valeur esthétique propre de ces lettres, aussi bien en tant que textes qu'en tant qu'objets matériels, au-delà de l'intention artistique des écrivants.

Nous nous intéresserons en particulier à la polyvalence et à la polysémie des lettres, ainsi qu'à la manière dont celles-ci déploient leurs possibilités d'expression au-delà des normes linguistiques et des conventions épistolaires. L'attention ne portera pas tant sur les correspondances de personnalités célèbres que tout particulièrement sur les lettres ordinaires des «vies minuscules ». Les écarts linguistiques et formels ne seront pas considérés comme des déficits, mais comme la marque d'un écart esthétique menant à une réévaluation et une nouvelle lecture de ces écrits.

Le programme interdisciplinaire s'articule autour de six axes : narration, matérialité, archives, éthique, pragmatique et humanités numériques. À partir de corpus hétérogènes couvrant les XVIIIe, XIXe et XXe siècles – lettres d'émigrants, lettres d'amour, lettres médicales et psychiatriques, lettres de suicide –, nous examinerons des formes d'écriture qui, jusqu'à présent, ont rarement été considérées comme des objets d'étude littéraire. Le workshop entend ainsi contribuer à élargir le champ d'investigation de la discipline et à soulever de nouvelles questions méthodologiques.

Programme

Jeudi 12 novembre 2026

14 h 00 – 14 h 15 | Accueil et ouverture du workshop

Esthétique et narration

14 h 15 – 14 h 45

Prof. Dr. Tom Kindt et Prof. Dr. phil. Dr. med. Martina King :

« Der klinische Arztbrief – ein kaum bekannter, faktualer Brieftypus »

Prof. Dr. Anja Oesterhelt :

« Briefe aus Amerika. Auswandererbriefe als transatlantische Erzählungen des 19. Jahrhunderts »

14 h 45 – 15 h 25 | Discussion

Esthétique et matérialité

15 h 45 – 16 h 15

Dr. Katrin Henzel :

« Briefe aus den Personalakten des Verlags Justus Perthes »

Dr. Andrea Hübener :

« Der Brief als Experimentierfeld des Sagens und Zeigens – Louise von Gall an Levin Schücking »

16 h 15 – 16 h 55 | Discussion

Esthétique et archives

17 h 15 – 17 h 45

Prof. Dr. Jörg Paulus :

« Registriert – Beigesammelt. Das faktuale Register in Archiven und in Autographensammlungen »

Prof. Dr. Eva L. Wyss :

« Überlieferte Liebe: Archiv, Materialität und die Produktion philologischer Evidenz »

17 h 45 – 18 h 25 | Discussion

Vendredi 13 novembre 2026

Esthétique et éthique

9 h 00 – 9 h 30

Dr. habil. Vincent Platini :

« Auf Bewährung/Aufbewahrung: Schreiben, Archivieren und Herausgeben als ethische Praxis »

Prof. Dr. med. Dr. phil. Yvonne Wübben :

« Ethik und Ästhetik psychiatrischer Briefe »

9 h 30 – 10 h 10 | Discussion

Pragmatique et dépragmatisation

10 h 30 – 11 h 00

Dr. Christiane Holm :

« Frisch und lebendig? Alltagsroutinen und ästhetischer Eigensinn in Briefen von Frauen Mitte des 18. Jahrhunderts »

Dr. Daniela Henke :

« Das epistolare ‚Gegenüber‘. Verfahren der Adressierung, Vergegenwärtigung und Konstruktion »

11 h 00 – 11 h 40 | Discussion

Esthétique et humanités numériques

12 h 00 – 12 h 30

Prof. Dr. Anne Baillot :

« Fragile Ästhetik der Fülle – was die Digitalisierung mit Briefen macht »

Prof. apl. Dr. Jochen Strobel :

« Sympoesie in Zahlen. Netzwerkanalytische Beobachtungen an Kanonbildungsprozessen in den Korrespondenzen der Frühromantik »

12 h 30 – 13 h 10 | Discussion

13 h 10 – 13 h 30 | Discussion de clôture