Le corps en jeu : pratiques et représentations dans les arts du spectacle arabes (MSH, Pessac)

« Le corps en jeu : pratiques et représentations dans les arts du spectacle arabes »

Colloque international

Cinquième édition de « Scènes du Maghreb et du Moyen-Orient : rencontres universitaires autour des arts du spectacle »

Bordeaux, 12-14 avril 2027

Université Bordeaux Montaigne – ENS de Lyon

Date limite d’envoi des propositions : 21 janvier 2027

« Le corps est une syntaxe de gestes », écrit Abdelkébir Khatibi dans Le Scribe et son ombre[1]. Cette formule invite à considérer le corps non comme une simple présence matérielle sur scène, mais comme un langage qui signifie par lui-même à travers les mouvements, les postures, les rythmes et les silences.

Cette cinquième édition de « Scènes du Maghreb et du Moyen-Orient » sera consacrée à la question du corps dans les arts du spectacle arabes, à travers l’étude des pratiques scéniques et des modes de représentation, envisagés dans leurs contextes esthétiques, sociaux, culturels et politiques. Il s’agira d’explorer les techniques, les modes de présence et les formes d’expression mobilisés par les artistes du spectacle vivant, ainsi que les imaginaires, les normes et les rapports de pouvoir qui façonnent les corps représentés, exposés, contraints ou réinventés sur scène. Le corps sera ainsi envisagé comme matière sensible, instrument de création, vecteur d’énonciation et lieu de construction des identités et des rapports sociaux. Une attention particulière sera accordée au rôle des dispositifs scéniques, des médiations techniques et des circulations culturelles dans la transformation des formes et des significations du corps sur les scènes contemporaines.

Les manières d’agir du corps, que Marcel Mauss désigne par les « techniques du corps »[2], s’acquièrent par l’apprentissage et reposent sur des usages historiquement constitués et socialement transmis. Ces savoirs incorporés se transmettent, se transforment et se réajustent au fil des pratiques. Dans le champ des arts du spectacle, cette dimension acquise du corps renvoie plus spécifiquement aux apprentissages et aux techniques des comédiennes et des comédiens, qui font de leurs corps une matière et un instrument de création. Elle participe ainsi à la construction du « corps scénique », dont les formes et les modes d’expression s’inscrivent dans des représentations et des systèmes symboliques propres à chaque contexte social et culturel.

Cette inscription du corps scénique dans des contextes sociaux et culturels invite à examiner les représentations et les systèmes symboliques qui façonnent les manières de percevoir le corps, de le mettre en jeu et d’interpréter ses manifestations. La scène constitue alors un espace où ces représentations prennent forme et se transmettent, mais aussi où elles peuvent être réinterprétées, déplacées ou contestées[3].

Appliquée aux scènes arabes, cette perspective suppose de prendre en compte la pluralité des traditions performatives et des configurations esthétiques, du Machrek au Maghreb, des pays du Golfe aux espaces diasporiques et transnationaux. Les pratiques et les représentations du corps s’y forment à la croisée des normes sociales, des rapports de pouvoir et des circulations culturelles. L’histoire du théâtre arabe, traversée par la traduction, l’adaptation et l’appropriation, montre que la mobilité des formes reconfigure à la fois les pratiques qui les accueillent et les matériaux qu’elles reprennent[4]. Ces circulations ne sauraient ainsi être envisagées comme de simples transferts entre des ensembles culturels stabilisés : elles engagent des processus de transformation qui affectent aussi bien les formes et les savoirs corporels en circulation que les contextes dans lesquels ils prennent place. Parler du corps dans les arts du spectacle arabes ne revient donc pas à postuler un « corps arabe » doté d’une unité anthropologique ou esthétique, mais à interroger les modalités différenciées de sa constitution historique, sociale et artistique.

Cette approche engage une critique des schèmes évolutionnistes qui ont traversé une partie de l’historiographie des scènes arabes[5]. Certains récits inscrivent parfois leur histoire dans une trajectoire linéaire, d’un théâtre supposément dominé par le texte vers des formes où le corps aurait acquis une autonomie esthétique. Ils projettent ainsi rétrospectivement une opposition entre textualité et corporalité, comme si le corps n’avait pu devenir un opérateur dramaturgique qu’en s’émancipant de la parole. Or les formes rituelles, populaires et spectaculaires (halqa, pratiques confrériques…), comme les expériences théâtrales des pionniers de la Nahda et celles de la période coloniale, ont de longue date mobilisé des régimes de corporalité spécifiques, souvent indissociables de la parole, du chant et de la musique. La question porte donc moins sur l’avènement d’une centralité du corps que sur l’historicité des régimes de corporalité, c’est-à-dire sur les modes de présence, les puissances d’action et les fonctions scéniques qu’ils déterminent selon les contextes.

L’histoire du théâtre arabe moderne permet d’interroger la place du corps dans les pratiques dramaturgiques et scéniques. Au XIXe siècle, en Syrie, Abū Ḫalīl al-Qabbānī, l’un des pionniers du théâtre arabe moderne, mobilise le chant, la musique et des formes de danse issues notamment des traditions soufies, faisant du corps de l’interprète une composante importante de l’expression théâtrale. À Beyrouth, Arzat Lubnān (Le Cèdre du Liban), recueil publié en 1869 par Niqūlā al-Naqqāš et comprenant notamment des pièces de son frère Mārūn al-Naqqāš, témoigne également de l’attention portée au jeu et aux mouvements des comédiens[6].

Durant la période coloniale et après les indépendances, plusieurs dramaturges et metteurs en scène arabes cherchent à renouveler les formes théâtrales en réinvestissant des pratiques narratives, musicales et spectaculaires locales. En Algérie, Abdelkader Alloula s’appuie notamment sur les figures et les procédés du gawwāl (conteur ou diseur populaire) et du meddāḥ (conteur déclamateur), ainsi que sur la ḥalqa, forme de représentation organisée autour d’un cercle de spectateurs. Au Maroc, Tayeb Saddiki mobilise lui aussi la ḥalqa, les traditions orales, les chants populaires et certaines références confrériques. Ces démarches ne consistent pas à reproduire à l’identique des formes préexistantes : elles en réorganisent les conventions, les modes d’adresse et les relations avec le public au sein de dispositifs théâtraux contemporains[7]. En Égypte, Youssef Idris explore, notamment dans al-Farāfīr (1964), les possibilités d’un théâtre qui remet en question la séparation entre scène et salle et sollicite directement le spectateur[8]. Ces expériences témoignent moins d’un retour à une origine théâtrale supposée que de processus différenciés d’appropriation et de transformation.

Si les manifestations corporelles ont accompagné le développement du théâtre arabe moderne, elles prennent aujourd’hui de nouvelles formes et acquièrent une visibilité renouvelée au sein des scènes arabes contemporaines. Les transformations des pratiques de création et de représentation se traduisent notamment par l’essor de scènes chorégraphiques et le développement de formes artistiques qui, du théâtre à la danse, à la performance, au cirque contemporain et aux arts numériques, redéfinissent les frontières entre les disciplines. À la croisée de ces pratiques, le corps devient un espace d’expérimentation, de transmission et de recomposition des héritages, mais aussi un lieu de négociation des normes sociales et des identités individuelles et collectives.

Dans le champ chorégraphique, ces évolutions se traduisent par une diversité de démarches esthétiques et politiques. Certaines réinvestissent des gestes et des danses hérités, comme chez Taoufiq Izeddiou, fondateur du festival On Marche à Marrakech, et Bouchra Ouizguen au Maroc, ou chez Rochdi Belgasmi en Tunisie, dont le travail sur les danses populaires interroge notamment les normes de genre. D’autres explorent les rapports entre corps, violence politique, exil et mémoire, comme dans les créations d’Omar Rajeh et d’Ali Chahrour au Liban, de Samaa Wakim en Palestine ou d’Akka Hamdan en Jordanie. L’espace public devient également un terrain d’expérimentation artistique, notamment dans les démarches de Selma et Sofiane Ouissi en Tunisie. Dans le prolongement de ces expériences, les œuvres de Radhouane El Meddeb, Fouad Boussouf et Héla Fattoumi explorent, dans le contexte des diasporas arabes en Europe, les relations entre héritages chorégraphiques, pratiques contemporaines et circulations culturelles. Ces exemples, loin d’épuiser la diversité des scènes arabes, invitent à élargir les perspectives aux pratiques moins visibles dans les circuits internationaux, notamment en Algérie, en Libye, au Soudan, au Yémen et dans les pays du Golfe.

Le décloisonnement des disciplines redéfinit également les rapports entre texte, geste et mouvement au théâtre, où le corps participe pleinement à la composition dramaturgique. Au Maroc, Asmaa Houri, avec Kharīf (Automne, 2016) et Ez’man (Le Temps, 2022), développe une écriture scénique dans laquelle la gestuelle et la présence physique des interprètes contribuent à la construction du sens au-delà de la parole. En Syrie, Ossama Halal, fondateur du collectif KOON Theatre, explore le théâtre physique par l’improvisation corporelle notamment dans Cellophane (2012) et Above Zero (2014), où le mouvement et l’engagement physique des interprètes occupent une place centrale. En Tunisie, Wafa Taboubi articule dialogues, déplacements et compositions collectives dans al-Hāribāt (Les Fugueuses, 2025). Cette dynamique se prolonge dans les arts de la rue et du cirque, où l’acrobatie, l’équilibre, la prouesse physique et l’occupation de l’espace public deviennent des ressources dramaturgiques. Halka (2016), création collective du Groupe acrobatique de Tanger avec la collaboration artistique d’Abdeliazide Senhadji, revisite la tradition de l’acrobatie marocaine et fait du corps acrobatique le lieu d’une mémoire collective en mouvement, entre héritage populaire et création contemporaine. Dans une approche différente, le Collectif Kahraba, au Liban, croise théâtre d’objets, marionnettes et arts visuels dans des créations comme Jīrān (Voisins, 2013), qui mobilise ces différents langages scéniques pour faire émerger la mémoire collective d’un quartier de Beyrouth.

Le corps est également soumis à des exigences normatives qui prescrivent des manières de se tenir, de se mouvoir et de se présenter[9]. La scène peut cependant devenir un espace où ces normes sont mises à l’épreuve, à travers des gestes, des postures et des expériences qui en révèlent les tensions et les contradictions. Le travail de la chorégraphe palestinienne Sahar Damoni en offre un exemple, notamment avec Eat Banana and Drink Pills (2021), qui aborde l’avortement chez les femmes arabes palestiniennes et interroge les normes sociales qui encadrent leur autonomie corporelle[10]. Au Maroc, Latefa Ahrrare explore également ces rapports de pouvoir dans Capharnaüm Auto-Sirate, où le corps de la comédienne devient le lieu d’une confrontation avec les mécanismes du contrôle social.

À travers ces démarches, le corps ne se réduit pas à un objet soumis aux normes : il devient aussi un moyen de les rendre visibles, d’en éprouver les limites et d’en contester l’emprise. Cette capacité de contestation dépend aussi des conditions dans lesquelles les corps sont donnés à voir et représentés sur scène. En distribuant les places et en organisant les positions perceptives, la mise en scène participe au « partage du sensible » qui détermine ce qui peut être vu, depuis quelle position et selon quelles modalités[11]. Les travaux de Rabih Mroué sur les images de guerre, notamment Three Posters et The Pixelated Revolution, interrogent les rapports entre corps, image, témoignage et violence politique[12]. La profusion des images ne garantit pas la reconnaissance de la puissance d’agir des personnes représentées : omniprésents dans les médias, les corps peuvent être réduits à des figures collectives (corps marqués par la guerre, corps du réfugié ou de la victime, corps assignés à une identité religieuse ou soumis à l’exotisation) qui les assignent à des rôles et les privent de la maîtrise de leur propre représentation. Quels corps deviennent alors visibles sur les scènes contemporaines, sous quelles formes et à travers quels imaginaires ? Le regard orientaliste porté sur les corps arabes, notamment sur les danses dites « orientales » et les spectacles présentés en Europe depuis le XIXe siècle, invite à inscrire ces assignations dans une perspective historique[13]. Il s’agit dès lors d’interroger les conditions de production des images, les régimes de visibilité et les relations entre regard, pouvoir et représentation. L’action scénique peut enfin procéder d’une retenue ou d’un empêchement du mouvement, comme dans While I Was Waiting de Mohammad Al Attar, où l’état liminaire entre vie et mort engage une autre relation entre immobilité, temporalité et présence.

La circulation internationale des œuvres constitue un autre terrain d’analyse. En 2025, le Festival d’Avignon a fait de l’arabe sa langue invitée. Sur les dix spectacles venus du monde arabe recensés dans cette programmation, six étaient des créations chorégraphiques[14]. Parmi les propositions théâtrales figuraient notamment Yes Daddy (2024), de Bashar Murkus et Khulood Basel, et Chapitre quatre (2025), du metteur en scène syrien Wael Kadour[15]. La place ainsi accordée à la danse interroge, dans un festival consacré au théâtre, les critères de sélection et les représentations des scènes arabes qui se construisent à travers la programmation. Cette prédominance des formes chorégraphiques reflète-t-elle la diversité des pratiques artistiques dans les pays arabes ou répond-elle également aux attentes des institutions européennes envers les créations issues de ces régions ? La question fait écho aux débats suscités en 2017 par le « Focus Afrique subsaharienne » du même festival, notamment autour de la place du théâtre et du texte dans la représentation des créations africaines[16]. Elle invite ainsi à examiner les effets des choix de programmation sur la visibilité des différentes formes de création arabe et à les confronter à la diversité des dramaturgies, des pratiques artistiques et des réalités institutionnelles de ces scènes.

Enfin, les technologies numériques transforment les conditions de la présence corporelle[17]. La médiatisation introduit une disjonction entre l’ici et maintenant de l’interprète et les temporalités différées de son apparition : la présence devient moins une donnée immédiate qu’un effet du dispositif. Dans I Woke Up a Sweaty Human (2024), l’artiste libanaise Dalia Khalife fait dialoguer son corps en mouvement avec son double numérique, incarné par un avatar. Dans 3rd Body: Simulations for Long Distance (2023), Nora Alami et Jadd Tank construisent des univers chorégraphiques inspirés de la réalité virtuelle, où l’identité, la distance et l’altérité deviennent des matériaux de composition. D’autres créations explorent les relations entre corps physiques, environnements virtuels et présence à distance. La capture de mouvement et les environnements immersifs ouvrent également de nouvelles perspectives chorégraphiques. Lorsque des dispositifs algorithmiques ou d’intelligence artificielle prescrivent des mouvements ou modifient en temps réel les conditions auxquelles répond le performeur, la décision créatrice se distribue entre initiatives humaines, règles techniques et processus automatisés. Loin de faire disparaître le corps, ces expériences en produisent des configurations nouvelles, où le corps devient médiatisé, augmenté ou démultiplié par les dispositifs. Aux régimes de corporalité répondent ainsi des régimes de présence qui permettent d’interroger les modalités selon lesquelles le corps apparaît, se dédouble et agit au sein d’agencements techniques renouvelés.

Les propositions de communication sont invitées à appréhender les corporalités comme une catégorie critique susceptible de renouveler les cadres théoriques, historiographiques et méthodologiques des études sur les arts du spectacle arabes. Elles pourront porter sur les pratiques théâtrales, chorégraphiques, circassiennes et performatives, dans la diversité de leurs formes, de leurs historicités et de leurs contextes, au sein des mondes arabes comme dans leurs espaces diasporiques. Elles pourront articuler réflexion conceptuelle et analyse d’œuvres, d’archives, de processus de création ou de terrains, et s’inscrire notamment dans les axes de réflexion suivants, proposés sans prétention à l’exhaustivité :

1. Corps, techniques et transmissions : savoirs incorporés, apprentissages, héritages rituels et populaires, relations entre voix, geste et mouvement.

2. Corps, histoire et circulations : historicité des corporalités, Nahda et période coloniale, traductions, adaptations, appropriations et réinventions des traditions performatives.

3. Corps, normes et rapports de pouvoir : genre, contrôle social, transgression, expériences minorisées, migrantes et diasporiques.

4. Corps, images et régimes de visibilité : témoignage, violence politique, représentations médiatiques, assignations identitaires et regards exotisants.

5. Corps, scènes et circulations internationales : institutions, programmation, réception des œuvres, catégories esthétiques et visibilité différenciée des scènes arabes.

6. Corps, technologies et nouvelles présences : médiatisation, dispositifs immersifs, capture du mouvement, avatars numériques et intelligence artificielle.

L’appel entend favoriser le dialogue entre études théâtrales et chorégraphiques, performance studies, études du corps et du genre, études diasporiques et postcoloniales, anthropologie, sociologie, histoire culturelle, esthétique et sémiotique. Les perspectives comparatives, interdisciplinaires et transdisciplinaires seront particulièrement bienvenues.

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Modalités de soumission

Les propositions de communication devront parvenir au plus tard le 21 janvier 2027, à l’adresse électronique suivante : scenes.arabes@gmail.com">scenes.arabes@gmail.com

D’une longueur de 2 500 à 3 000 signes, espaces compris, elles présenteront de manière synthétique la problématique envisagée, le corpus retenu ainsi que les principales orientations de la réflexion. Les éléments permettant d’identifier leur auteur·rice — nom, prénom, adresse électronique et affiliation académique — figureront sur une page distincte.

Afin de favoriser la pluralité des espaces de recherche et des traditions académiques auxquels ces rencontres souhaitent offrir un lieu de dialogue, les propositions comme les communications pourront être rédigées et présentées en français, en anglais ou en arabe.

À l’issue de l’examen des propositions par le comité scientifique, les décisions seront communiquées aux auteur·rices au plus tard le 15 février 2027.

Frais d’inscription :

Enseignants : 25 €

Étudiants : 15 €

Lieu de la manifestation : Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine (MSHA).

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Bibliographie indicative

1. Histoire du théâtre et des arts du spectacle dans le monde arabe

AL-KHOZAI, Mohamed Ali, The Development of Early Arabic Drama, 1847–1900, Londres, Longman, 1984.

AMINE, Khalid, et Marvin CARLSON, The Theatres of Morocco, Algeria and Tunisia: Performance Traditions of the Maghreb, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011.

BADAWI, M. M., Early Arabic Drama, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.

FERTAT, Omar, et Zohra MAKACH (dir.), « Les dramaturgies arabes et l’Occident », Horizons/Théâtre, no 12, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2019.

HAMDAN, Masʿud, Poetics, Politics and Protest in Arab Theatre: The Bitter Cup and the Holy Rain, Londres, Routledge, 2006.

HEMKE, Rolf C. (dir.), Theater im arabischen Sprachraum / Theatre in the Arab World, Berlin, Theater der Zeit, 2013.

ISMĀʿĪL, Sayyid ʿAlī, Tārīḫ al-masraḥ fī l-ʿālam al-ʿarabī fī l-qarn al-tāsiʿ ʿašar (Histoire du théâtre dans le monde arabe au XIXe siècle), Koweït, Muʾassasat al-Mirjāḥ li-l-nashr wa-l-tawzīʿ, 1999.

JAYYUSI, Salma Khadra, et Roger ALLEN (dir.), Modern Arabic Drama: An Anthology, Bloomington, Indiana University Press, 1995.

NAJM, Muḥammad Yūsuf, Al-masraḥiyya fī l-adab al-ʿarabī al-ḥadīṯ, 1847–1914 (Le théâtre dans la littérature arabe moderne, 1847–1914), 2e éd., Beyrouth, Dār al-Ṯaqāfa, 1967.

2. Corps, pratiques corporelles et performance

LE BRETON, David, Anthropologie du corps et modernité, Paris, Presses universitaires de France, 1990.

MAUSS, Marcel, « Les techniques du corps », Journal de Psychologie, vol. XXXII, no 3–4, 1936.

SCHECHNER, Richard, Performance Studies: An Introduction, 3e éd., Londres, Routledge, 2013.

3. Danse, chorégraphie et scènes contemporaines arabes

FOSTER, Susan Leigh, Choreographing Empathy: Kinesthesia in Performance, New York, Routledge, 2011.

MARTIN, Rose, Women, Dance and Revolution: Performance and Protest in the Southern Mediterranean, Londres, I. B. Tauris, 2016.

OPHIR, Hodel, « Dancing to Transgress: Palestinian Dancer Sahar Damoni’s Politics of Pleasure », Dance Research Journal, vol. 53, 2021.

4. Corps, normes, pouvoir et représentations

ALKAFRI, Abdullah, « L’image du corps dans le théâtre syrien contemporain », dans Emma AUBIN-BOLTANSKI et Nibras CHEHAYED (dir.), Mots de chair et de sang. Écrire le corps en Syrie (2011–2021), Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2021.

BUTLER, Judith, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of « Sex », New York, Routledge, 1993.

BUTLER, Judith, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York, Routledge, 1990.

FANON, Frantz, Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1952.

FOUCAULT, Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.

KATUSZEWSKI, Pierre, « Retour sur la programmation du focus Afrique subsaharienne du festival d’Avignon 2017 », Horizons/Théâtre, no 13, 2020.

MROUÉ, Rabih, « The Pixelated Revolution », TDR: The Drama Review, vol. 56, no 3, 2012.

RANCIÈRE, Jacques, Le Partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La Fabrique, 2000.

SAID, Edward W., Orientalism, New York, Pantheon Books, 1978 ; trad. fr. L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris, Seuil, 1980.

5. Dramaturgies arabes, circulations et diasporas

ALLOULA, Abdelkader, « La Halqa est un théâtre complet ! Entretien inédit et posthume avec le dramaturge algérien Abdelkader Alloula », entretien avec A. Kaouah, Horizons Maghrébins, no 58, 2008.

ALI, Roaa, George POTTER et Samer AL-SABER (dir.), Arabs, Politics, and Performance, Londres, Routledge, 2025.

AL-NAQQĀŠ, Niqūlā (éd.), Arzat Lubnān (Le Cèdre du Liban), Beyrouth, al-Maṭbaʿa al-ʿUmūmiyya, 1869.

AMINE, Khalid, et Marvin CARLSON, « Al-Halqa in Arabic Theatre: An Emerging Site of Hybridity », Theatre Journal, vol. 60, no 1, 2008, p. 71–85.

FERTAT, Omar, Les Arts performatifs et la diaspora arabe en Europe, Le Caire, Éditions du Festival international du théâtre expérimental du Caire, 2023.

HOUSSAMI, Eyad (dir.), Doomed by Hope: Essays on Arab Theatre, Londres, Pluto Press, 2012.

KHATIBI, Abdelkébir, Le Scribe et son ombre, Paris, Éditions de la Différence, 2008,

LITVIN, Margaret, Hamlet’s Arab Journey: Shakespeare’s Prince and Nasser’s Ghost, Princeton, Princeton University Press, 2011.

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Comité d’organisation

Alma Abou Fakher (ENS de Lyon), Omar Fertat (Université Bordeaux Montaigne).

Comité scientifique

Abdelmajid Azouine (Université Mohammed V, Maroc), Alma Abou Fakher (ENS de Lyon, France), Mohamed Ben Mansour (ENS de Lyon, France), Lovisa Berg (Dalarna University, Suède), Annamaria Bianco (Aix-Marseille Université, IREMAM, France), Tayeb Bouderbala (Université Batna 1, Algérie), Mahmoud Chahdi (ISADAC, Maroc), Pauline Donizeau (Université Lumière Lyon 2, France), Mohamed Samir El-Khatib (Université Ain Shams, Le Caire, Égypte), Omar Fertat (Université Bordeaux Montaigne, France), Miloud Gharrafi (Université Jean Moulin Lyon 3, France), Meriem Guellouz (Université Paris-Descartes, France), Pierre Katuszewski (Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis, France), Driss Ksikes (HEM, Maroc), Zohra Makach (Université Ibn Zohr d’Agadir, Maroc), Hilda Mokh (Université Jean Moulin Lyon 3, France), Marianne Noujaim (Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban), Daniela Potenza (Université de Messine, Italie), Monica Ruocco (Université de Naples L’Orientale, Italie), Lena Saade-Gebran (Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban), Tania al Saadi (Université de Stockholm, Suède), Mohamed Sef (France), Ons Trabelsi (Université de Lorraine, France) et Daniel Urrutiaguer (Université Sorbonne Nouvelle, France).

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[1] Abdelkébir Khatibi, Le Scribe et son ombre, Paris, Éditions de la Différence, 2008.

[2] Marcel Mauss, « Les techniques du corps », Journal de Psychologie, vol. XXXII, no 3-4, 1936, p. 271-293 ; repris dans Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1950.

[3] David Le Breton, Anthropologie du corps et modernité, Paris, Presses universitaires de France, 1990.

[4] Patrice Pavis, Le Théâtre au croisement des cultures, Paris, José Corti, 1990.

[5] Voir notamment Khalid Amine et Marvin Carlson, The Theatres of Morocco, Algeria and Tunisia: Performance Traditions of the Maghreb, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011 ; Philip Sadgrove, The Egyptian Theatre in the Nineteenth Century (1799-1882), Reading, Ithaca Press, 1996.

[6] Niqūlā al-Naqqāš (éd.), Arzat Lubnān, Beyrouth, al-Matbaʿa al-ʿUmūmiyya, 1869. Le recueil rassemble notamment les pièces de Marun al-Naqqash et des éléments de réflexion sur le théâtre. Voir également Matti Moosa, « Naqqash and the Rise of the Native Arab Theater in Syria », Journal of Arabic Literature, vol. 3, 1972.

[7] Abdelkader Alloula, entretien avec A. Kaouah, « La Halqa est un théâtre complet ! », Horizons Maghrébins, no 58, 2008, p. 12-20 ; pour Tayeb Saddiki, voir Jean-François Clément, « Tayeb Saddiki et l’essence du théâtre », Horizons Maghrébins, no 58, 2008, p. 65-74.

[8] Youssef Idris expose sa réflexion sur la recherche d’un théâtre égyptien dans ses articles réunis sous le titre « Naḥwa masraḥ miṣrī » (« Vers un théâtre égyptien »).

[9] Judith Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of « Sex », New York, Routledge, 1993.

[10] Hodel Ophir, « Dancing to Transgress: Palestinian Dancer Sahar Damoni’s Politics of Pleasure », Dance Research Journal, 2021. (Publié en ligne le 7 février 2022).

[11] Jacques Rancière, Le Partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La Fabrique, 2000.

[12] Rabih Mroué, « The Pixelated Revolution », TDR: The Drama Review, vol. 56, no 3, 2012.

[13] Edward W. Said, Orientalism, New York, Pantheon Books, 1978 ; trad. fr. L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris, Seuil, 1980.

[14] Clément Camil Mounzer, « À Avignon, l’arabe se raconte plutôt en gestes », L’Orient-Le Jour, 22 juillet 2025.

[15] Festival d’Avignon, « YES DADDY », création de Bashar Murkus et Khulood Basel, programmation 2025, https://festival-avignon.com/index.php/fr/edition-2025/programmation/yes-daddy-351487 ; Festival d’Avignon, « Chapitre quatre », mise en scène de Wael Kadour, programmation 2025, https://festival-avignon.com/index.php/fr/edition-2025/programmation/chapitre-quatre-351729.

[16] Pierre Katuszewski, « Retour sur la programmation du focus Afrique subsaharienne du festival d’Avignon 2017 », Horizons/Théâtre, no 13, 2020, p. 136-149, https://doi.org/10.4000/ht.1256.

[17] Steve Dixon, Digital Performance: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation, Cambridge, MA, MIT Press, 2007.