Revue Aventures, n° 6 : "Comment écrire à l'époque de l'extrême-droitisation des esprits ?"
Publié le par Marc Escola
La question est urgente, et pas seulement parce que approchent, en France, des élections présidentielles, qui sont déjà abondamment pourries par l’extrême-droitisation du débat public : Comment écrire à l’époque de l’extrême-droitisation des esprits ?
Cette question a été posée à un certain nombre d’écrivaines et d’écrivains. Leurs réponses ne se contentent pas de disserter sur la situation, ni de bricoler dans l’idéalisme : en donnant à lire une écriture, c’est-à-dire en répondant littérairement, intellectuellement, poétiquement, elles constituent un témoignage passionnant sur l’avenir de la liberté par le langage.
Feuilleter quelques pages…