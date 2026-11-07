Revue
Nouvelle parution
Revue Aventures, n° 6 :

Revue Aventures, n° 6 : "Comment écrire à l'époque de l'extrême-droitisation des esprits ?"

  • Paris, Gallimard, coll. "Revue Aventures", 2026
  • EAN : 9782073104908
  • 240 pages
  • Prix : 20 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola

La question est urgente, et pas seulement parce que approchent, en France, des élections présidentielles, qui sont déjà abondamment pourries par l’extrême-droitisation du débat public : Comment écrire à l’époque de l’extrême-droitisation des esprits ?

Cette question a été posée à un certain nombre d’écrivaines et d’écrivains. Leurs réponses ne se contentent pas de disserter sur la situation, ni de bricoler dans l’idéalisme : en donnant à lire une écriture, c’est-à-dire en répondant littérairement, intellectuellement, poétiquement, elles constituent un témoignage passionnant sur l’avenir de la liberté par le langage.

Feuilleter quelques pages…