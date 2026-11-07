Francisco Uría, Stefan Zweig et le libraire de Vigo

10 août 1936. Stefan Zweig, en partance pour le Brésil, fait escale en Espagne. À Vigo, il pousse la porte d’une petite librairie… Des années plus tard, le libraire partage avec les siens le souvenir ému de sa rencontre avec le grand écrivain… Un roman qui rend hommage aux livres et à la lecture. Une méditation sur la culture, l’exil et la résistance intellectuelle.

Un court roman qui imagine la conversation qu’ont eue Stefan Zweig et un jeune libraire. Une curiosité littéraire !

Quelques jours après le début de la Guerre civile espagnole, Stefan Zweig, en partance pour son premier voyage au Brésil, fait escale en Galice. Alors qu’il se promène dans les rues de Vigo, il pousse la porte d’une petite librairie tenue par le jeune Ramón.

Des années plus tard, lors d’un déjeuner familial, Ramón partage avec les siens le souvenir intact de ce 10 août 1936 et de ce moment avec le plus grand écrivain de son époque.

Mentionnée sans guère de détails dans Le Monde d’hier, son testament littéraire, l’escale de Zweig à Vigo est un « blanc biographique » que Francisco Uría a comblé en imaginant la conversation du libraire et de l’écrivain.

Une rencontre fraternelle, un roman sensible et chaleureux où les livres se font refuge, et la littérature acte de résistance face à la barbarie.

Lire sur Fabula un extrait de l'ouvrage…

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Revue de presse éditeur :

« Un récit qui émeut dès les premières pages. » El País

« Un roman érudit et chaleureux où la littérature devient un refuge face aux tragédies de l’Histoire. » Babelio

De (auteur) : Francisco Uría

Traduit par : Martine Desoille