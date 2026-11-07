Disparition de Daniel Bergez

Daniel Bergez, agrégé de l’Université, docteur d’État ès Lettres et Sciences Humaines, s’est éteint le 28 octobre dernier.

Ancien professeur de Chaire supérieure au lycée Henri-IV, Daniel Bergez était également directeur de collections universitaires, critique littéraire et critique d’art et artiste peintre. Il avait reçu la Médaille d’Or des Artistes Français et deux prix de l’Institut (Académie des Beaux-Arts), dont l’un pour son livre Gao Xingjian, peintre de l’âme (Seuil), prix Bernier de l'Académie des Beaux-Arts en 2014.

Spécialiste des rapports entre littérature et peinture, Daniel Bergez avait consacré à cette question plusieurs ouvrages devenus des classiques dans le domaine dont Littérature et peinture (A. Colin) et Peindre, écrire. Le dialogue des arts (La Martinière). Il avait fait paraître ces dernières années plusieurs beaux livres chez Citadelles & Mazenod qui témoignaient de sa vaste érudition et de son insatiable curiosité : Écrire l’amour (2015), Peindre le rêve (2017), Écrire la nature (2018), Écrire la mer (2020) et Le Ciel des peintres (2024).

Exposés en France, aux États-Unis, au Japon et en Chine, les tableaux de Daniel Bergez, dont beaucoup s’ancraient dans l’univers maritime, s’attachaient à capturer la lumière, le mouvement et la trace, parfois à la limite du figuratif.

Professeur d’une rare générosité, critique de littérature et d’art à la très haute sensibilité, artiste peintre dont le regard savait « écouter », Daniel aura inlassablement œuvré pour la culture et la jeunesse.

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