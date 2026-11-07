Les bibliothèques face à leur héritage colonial (Atelier du livre, BnF, Paris)

La BnF propose un rendez-vous régulier sur l’histoire du livre et son actualité. La demi-journée d’étude de cet automne 2026 questionnera le regard que portent les bibliothèques sur leurs fonds issus de l’histoire coloniale française : comment appréhender ces collections et leur histoire ? Comment prendre en compte les réflexions et pratiques émergentes de décolonisation des collections ?

En partenariat avec l’École nationale des chartes (ENC) et l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib)

De 14h à 18h, BnF, site François Mitterrand, petit auditorium (Hall Est).

Entrée gratuite, réservation conseillée.

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Programme

14 h – Ouverture

Par Jean-Charles Bédague, directeur des collections et directeur général adjoint de la Bibliothèque nationale de France, Olivier Poncet, directeur de l'École nationale des chartes, et un.e représentant.e de l'École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques

14 h 30 – Bibliothèques coloniales : état de la recherche

Par Cécile Capot, directrice adjointe de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet, membre du Centre Jean-Mabillon, et Emmanuelle Chapron, professeur d’histoire moderne, Aix Marseille Université, directrice d’études cumulante, École pratique des hautes études-PSL

15 h – Penser au-delà de la restitution des patrimoines spoliés : faire du patrimoine écrit un bien commun

Par Vincent Négri, chercheur à l’Institut des Sciences sociales du Politique, École normale supérieure Paris-Saclay

15 h 30 – Le dépôt légal colonial dans les archives de la Bibliothèque nationale de France

Par Aurélie Outtrabady, Mission pour la gestion de la production documentaire et des archives, BnF

16 h – Pause

16 h 15 – Retours d’expériences croisés autour de la décolonisation des collections en bibliothèque, archive, musée

Table ronde modérée par Dr. Raphaëlle Bats, URFIST Bordeaux-Nouvelle Aquitaine, université de Bordeaux, laboratoire MICA

Avec Audrey Bangou, adjointe à la directrice du département Ressources et Données, Humathèque Condorcet, Anne Barbier Sainte Marie, documentaliste chargée des ressources électroniques et instructrice en bibliothèque, Knowledge Hub, Audencia, Romain Joulia, directeur des Archives nationales d’outre-mer, et Lucile Paraponaris, chargée de recherches de provenance au musée de l’Armée

17 h 40 – Conclusion

Par Nicolas Beaupré, professeur en histoire contemporaine, Enssib, Centre Gabriel Naudé, chercheur associé à la BnF

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Cet événement sera diffusé sur la chaîne Youtube de la BnF et sur cette page le 24 novembre 2026 à partir de 14h.

En savoir plus sur les Ateliers du livre de la BnF.