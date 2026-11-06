Théâtre et « Patrimoine » (campus Condorcet, Aubervilliers)

Journées d’études internationales

Théâtre et « Patrimoine »

16-17 décembre 2026



Campus Condorcet,

Auditorium 250 - Centre des colloques

8 cours des Humanités, 93322 Aubervilliers

Descriptif :

Ces journées d’études se proposent d’interroger les usages de la notion de « patrimoine » dans les arts de la scène, en examinant la manière dont elle infléchit le discours théâtral et conditionne les modalités de médiation patrimoniale aux XXe et XXIe siècles. La notion de patrimoine est ici entendue dans son acception la plus large, englobant les dimensions matérielles et immatérielles, historiques, artistiques, archéologiques, ethnologiques et naturelles, à toutes les échelles — locale, régionale, nationale et mondiale.

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Mercredi 16 décembre

9h00 Accueil des participants





Accueil des participants 9h30 Mot de bienvenue d’ Arnaud LAIME Président de l’Université Paris 8, suivi de Samuel SZONIECKY directeur adjoint du Laboratoire Paragraphe (Université Paris 8) ; Discours d’ouverture de Cédric BOUDJEMA (Université Paris 8), Fahimeh NAJMI (Université Paris 8)





Mot de bienvenue d’ Président de l’Université Paris 8, suivi de directeur adjoint du Laboratoire Paragraphe (Université Paris 8) ; Discours d’ouverture de (Université Paris 8), (Université Paris 8) 10h15 1 ère session : Usages des patrimoines

Présidente de session : Sophie Gaillard (Avignon Université)



Le Groupe de Théâtre Antique de la Sorbonne

Eve-Marie ROLLINAT-LEVASSEUR (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)



Carmelo Bene et la fabrique du classique : critique et réécriture du théâtre italien

Cristian INVIDIA (Université de Lille)



La mise en scène d’épopées, entre patrimoine à transmettre et regard critique sur des récits fondateurs

Anaïs TILLIER (Université Grenoble Alpes)



Usages et appropriation des patrimoines par le théâtre de la Deuxième moitié du XXe siècle. Exemples croisés entre France et Italie

Tommaso ZACCHEO (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)





Présidente de session : (Avignon Université) Le Groupe de Théâtre Antique de la Sorbonne (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) Carmelo Bene et la fabrique du classique : critique et réécriture du théâtre italien (Université de Lille) La mise en scène d’épopées, entre patrimoine à transmettre et regard critique sur des récits fondateurs (Université Grenoble Alpes) Usages et appropriation des patrimoines par le théâtre de la Deuxième moitié du XXe siècle. Exemples croisés entre France et Italie (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) 12h15 Pause déjeuner





Pause déjeuner 13h30 2 ème session : Les oublié·e·s du patrimoine

Président de session : Cédric Boudjema (Université Paris 8)



Oubliées du patrimoine : les costumières- réalisatrices du Théâtre National Populaire (1951-1972)

Sylvie PERAULT (CERPCOS/SOFETH)



Oralités et matrimoine en Afrique de l’Ouest

Hélisenne LESTRINGANT (Université Paris 8 /Centre Marc Bloch)



Muhia and the Digital Afterlife of Amaziɣ: YouTube as an Archive

Nassima TERKI (Université M’hamed Bougara de Boumerdès)





Président de session : (Université Paris 8) Oubliées du patrimoine : les costumières- réalisatrices du Théâtre National Populaire (1951-1972) (CERPCOS/SOFETH) Oralités et matrimoine en Afrique de l’Ouest (Université Paris 8 /Centre Marc Bloch) Muhia and the Digital Afterlife of Amaziɣ: YouTube as an Archive (Université M’hamed Bougara de Boumerdès) Pause





15h15 3ème session : Patrimoine et sacré

Présidente de session : Isabelle Moindrot (Université Paris 8)



Des presépios aux Bonecos de Santo Aleixo : ce qui survit lorsqu’une tradition devient patrimoine

Marta Brites ROSA (Université de Lisbonne)



Patrimoine instable, patrimoine hanté. Une étude du Stabat Mater de Pergolesi mis en scène par Castellucci dans la cathédrale Saint-Pierre de Genève

Anne MINI (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)



De la scène au sanctuaire : trajectoire d’un oratoire à Saint Expédit entre théâtre, culte et musée

Norah FIROAGUER-PELC (Université Toulouse 2/Université Paris-Saclay)

Jeudi 17 décembre

8h30 Accueil des participants





Accueil des participants 9h00 4 ème session : Reconstruction des patrimoines/matrimoines

Présidente de session : Pascal Goetschel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)



Du monument au patrimoine vivant : l’exemple du Palais des Papes

Sophie GAILLARD (Avignon Université)



La pédagogie de Constantin Stanislavski à l’épreuve de sa patrimonialisation de 1924 à nos jours : transmission(s) ou trahison(s) ?

Alban SIMON (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)



Et les femmes... créèrent l’actrice. Transmettre et construire un matrimoine dans la vie théâtrale hongroise de la fin du XIXe siècle aux années 1950

Lucille VICQ (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)





Présidente de session : (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Du monument au patrimoine vivant : l’exemple du Palais des Papes (Avignon Université) La pédagogie de Constantin Stanislavski à l’épreuve de sa patrimonialisation de 1924 à nos jours : transmission(s) ou trahison(s) ? (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) Et les femmes... créèrent l’actrice. Transmettre et construire un matrimoine dans la vie théâtrale hongroise de la fin du XIXe siècle aux années 1950 (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Pause





10h45 5 ème session : Instrumentalisation/tournure politique du patrimoine

Présidente de session : Eve-Marie Rollinat-Levasseur (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)



Archéologie d’une approche patrimoniale — À la découverte des liens entre le fascisme et le pahlavīsme à travers l’exemple du Festival des arts de Shiraz en Iran (1967-1977)

Fahimeh NAJMI (Université Paris 8)



Théâtre du Peuple et Patrimoine – entre instrumentalisation et reconstruction symbolique

Maëly LEQUERTIER (Université de Caen)



Portrait de Ludmilla en Nina Simone : mise en œuvre de l’héritage étatsunien dans une réflexion identitaire française

Audrey LEMESLE (Chercheuse indépendante)



Un patrimoine national décentralisé ? La fabrique d’un Moyen Âge occitan dans La Princesse lointaine d’Edmond Rostand

Lea MAHASSEN (Université de Genève)





Présidente de session : (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) Archéologie d’une approche patrimoniale — À la découverte des liens entre le fascisme et le pahlavīsme à travers l’exemple du Festival des arts de Shiraz en Iran (1967-1977) (Université Paris 8) Théâtre du Peuple et Patrimoine – entre instrumentalisation et reconstruction symbolique (Université de Caen) Portrait de Ludmilla en Nina Simone : mise en œuvre de l’héritage étatsunien dans une réflexion identitaire française (Chercheuse indépendante) Un patrimoine national décentralisé ? La fabrique d’un Moyen Âge occitan dans La Princesse lointaine d’Edmond Rostand (Université de Genève) 12h30 Mot de clôture

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Comité d’organisation :

Cédric Boudjema (Paragraphe, Université Paris 8) ;

Fahimeh Najmi (Scènes du monde, Université Paris 8).

Comité scientifique :

Jessica de Bideran (MICA, Université Bordeaux Montaigne) ;

Chloé Déchery (Scènes du monde, Université Paris 8) ;

Julie Deramond (Centre Norbert Elias, Avignon Université) ;

Pascale Goetschel (CHS UMR 8058, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) ;

Daniel Raichvarg (CIMEOS, Université de Bourgogne) ;

Sophie Rochefort Guillouet (Campus Asie, Sciences Po Paris) ;

Eric Triquet (Centre Norbert Elias UMR 8562, Avignon Université) ;

Bérengère Voisin (CÉMTI, Université Paris 8) ;

Jean-Claude Yon (CHCSC, École Pratique des Hautes Études).

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Image de couverture : Marie Goudot dans 5Agon : Performance Anne Teresa de Keersmaeker / Rosas créée avec et interprétée par Marie Goudot, présentée le 31 mars 2023 à l’occasion de l’exposition d’Anna-Eva Bergman, Voyage vers l’intérieur, au Musée d’Art Modern de Paris / Photo © Fahimeh Najmi