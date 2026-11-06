Théâtre et « Patrimoine » (campus Condorcet, Aubervilliers)

Journées d’études internationales
Théâtre et « Patrimoine »
16-17 décembre 2026
Campus Condorcet,
Auditorium 250 - Centre des colloques
8 cours des Humanités, 93322 Aubervilliers
Descriptif :
Ces journées d’études se proposent d’interroger les usages de la notion de « patrimoine » dans les arts de la scène, en examinant la manière dont elle infléchit le discours théâtral et conditionne les modalités de médiation patrimoniale aux XXe et XXIe siècles. La notion de patrimoine est ici entendue dans son acception la plus large, englobant les dimensions matérielles et immatérielles, historiques, artistiques, archéologiques, ethnologiques et naturelles, à toutes les échelles — locale, régionale, nationale et mondiale.
—
Mercredi 16 décembre
- 9h00 Accueil des participants
- 9h30 Mot de bienvenue d’Arnaud LAIME Président de l’Université Paris 8, suivi de Samuel SZONIECKY directeur adjoint du Laboratoire Paragraphe (Université Paris 8) ; Discours d’ouverture de Cédric BOUDJEMA (Université Paris 8), Fahimeh NAJMI (Université Paris 8)
- 10h15 1ère session : Usages des patrimoines
Présidente de session : Sophie Gaillard (Avignon Université)
Le Groupe de Théâtre Antique de la Sorbonne
Eve-Marie ROLLINAT-LEVASSEUR (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)
Carmelo Bene et la fabrique du classique : critique et réécriture du théâtre italien
Cristian INVIDIA (Université de Lille)
La mise en scène d’épopées, entre patrimoine à transmettre et regard critique sur des récits fondateurs
Anaïs TILLIER (Université Grenoble Alpes)
Usages et appropriation des patrimoines par le théâtre de la Deuxième moitié du XXe siècle. Exemples croisés entre France et Italie
Tommaso ZACCHEO (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)
- 12h15 Pause déjeuner
- 13h30 2ème session : Les oublié·e·s du patrimoine
Président de session : Cédric Boudjema (Université Paris 8)
Oubliées du patrimoine : les costumières- réalisatrices du Théâtre National Populaire (1951-1972)
Sylvie PERAULT (CERPCOS/SOFETH)
Oralités et matrimoine en Afrique de l’Ouest
Hélisenne LESTRINGANT (Université Paris 8 /Centre Marc Bloch)
Muhia and the Digital Afterlife of Amaziɣ: YouTube as an Archive
Nassima TERKI (Université M’hamed Bougara de Boumerdès)
- Pause
- 15h15 3ème session : Patrimoine et sacré
Présidente de session : Isabelle Moindrot (Université Paris 8)
Des presépios aux Bonecos de Santo Aleixo : ce qui survit lorsqu’une tradition devient patrimoine
Marta Brites ROSA (Université de Lisbonne)
Patrimoine instable, patrimoine hanté. Une étude du Stabat Mater de Pergolesi mis en scène par Castellucci dans la cathédrale Saint-Pierre de Genève
Anne MINI (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)
De la scène au sanctuaire : trajectoire d’un oratoire à Saint Expédit entre théâtre, culte et musée
Norah FIROAGUER-PELC (Université Toulouse 2/Université Paris-Saclay)
Jeudi 17 décembre
- 8h30 Accueil des participants
- 9h00 4ème session : Reconstruction des patrimoines/matrimoines
Présidente de session : Pascal Goetschel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Du monument au patrimoine vivant : l’exemple du Palais des Papes
Sophie GAILLARD (Avignon Université)
La pédagogie de Constantin Stanislavski à l’épreuve de sa patrimonialisation de 1924 à nos jours : transmission(s) ou trahison(s) ?
Alban SIMON (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)
Et les femmes... créèrent l’actrice. Transmettre et construire un matrimoine dans la vie théâtrale hongroise de la fin du XIXe siècle aux années 1950
Lucille VICQ (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
- Pause
- 10h45 5ème session : Instrumentalisation/tournure politique du patrimoine
Présidente de session : Eve-Marie Rollinat-Levasseur (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)
Archéologie d’une approche patrimoniale — À la découverte des liens entre le fascisme et le pahlavīsme à travers l’exemple du Festival des arts de Shiraz en Iran (1967-1977)
Fahimeh NAJMI (Université Paris 8)
Théâtre du Peuple et Patrimoine – entre instrumentalisation et reconstruction symbolique
Maëly LEQUERTIER (Université de Caen)
Portrait de Ludmilla en Nina Simone : mise en œuvre de l’héritage étatsunien dans une réflexion identitaire française
Audrey LEMESLE (Chercheuse indépendante)
Un patrimoine national décentralisé ? La fabrique d’un Moyen Âge occitan dans La Princesse lointaine d’Edmond Rostand
Lea MAHASSEN (Université de Genève)
- 12h30 Mot de clôture
—
Comité d’organisation :
- Cédric Boudjema (Paragraphe, Université Paris 8) ;
- Fahimeh Najmi (Scènes du monde, Université Paris 8).
Comité scientifique :
- Jessica de Bideran (MICA, Université Bordeaux Montaigne) ;
- Chloé Déchery (Scènes du monde, Université Paris 8) ;
- Julie Deramond (Centre Norbert Elias, Avignon Université) ;
- Pascale Goetschel (CHS UMR 8058, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) ;
- Daniel Raichvarg (CIMEOS, Université de Bourgogne) ;
- Sophie Rochefort Guillouet (Campus Asie, Sciences Po Paris) ;
- Eric Triquet (Centre Norbert Elias UMR 8562, Avignon Université) ;
- Bérengère Voisin (CÉMTI, Université Paris 8) ;
- Jean-Claude Yon (CHCSC, École Pratique des Hautes Études).
—
Image de couverture : Marie Goudot dans 5Agon : Performance Anne Teresa de Keersmaeker / Rosas créée avec et interprétée par Marie Goudot, présentée le 31 mars 2023 à l’occasion de l’exposition d’Anna-Eva Bergman, Voyage vers l’intérieur, au Musée d’Art Modern de Paris / Photo © Fahimeh Najmi