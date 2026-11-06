Être découvert pour être lu : la découvrabilité du livre à l’ère numérique (Conférence de Joanie Grenier, université de Sherbrooke & en ligne)

Le Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ) vous invite à la conférence de Joanie Grenier, qui s’intitule « Être découvert pour être lu : la découvrabilité du livre à l’ère numérique », et qui aura lieu le jeudi 12 novembre 2026, de 18h30 à 19h30 (EST). L’événement bimodal se déroulera au local L1-6650 du campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke et en ligne sur la plateforme Microsoft Teams.

Les personnes intéressées à y assister à distance doivent s’inscrire préalablement en remplissant le formulaire suivant : https://forms.gle/Fen45zE4S1ECtsU68

Vous pouvez également visiter le site Internet du GRÉLQ pour plus de détails : https://www.usherbrooke.ca/grelq/actualites/evenements/details/59685