De la lettre à l’e-mail : épistolarité et matérialité (1500-2025) (Université Paris-Est Créteil)

Confrontée à l’essor de l’e-mail et des messageries instantanées, la lettre est un moyen de communication qui semble aujourd’hui voué à la disparition. Cette mutation profonde des formes de l’épistolarité invite à examiner la lettre et ses doubles numériques sous l’angle de la matérialité. Le colloque pluri- et interdisciplinaire organisé par le laboratoire IMAGER (Institut des Mondes Anglophone, Germanique et Roman) propose de mettre en lumière les multiples aspects de cette matérialité telle qu’elle se manifeste dans les aires linguistico-culturelles anglophone, francophone, germanophone, hispanophone et italophone.

Programme

MERCREDI 25 NOVEMBRE 2026

14h : ouverture du colloque : Emmanuel Fureix, directeur adjoint de l'UFR des Lettres, Langues et Sciences Humaines en charge de la recherche ; Marie Potapushkina-Delfosse, directrice du laboratoire IMAGER

14h15 : conférence plénière – Sébastien Richez (Comité pour l’Histoire de La Poste) « Histoire de l’objet “courrier” : de son ère conquérante aux temps de sa subite attrition (1850-2010) » ; président de séance Daniel Meyer (Université de Strasbourg)

15h15 : pause

15h30 : atelier « Archives épistolaires » ; présidente de séance : Rossana De Angelis (Université Paris-Est Créteil)

Bruno Crevato-Selvaggi (Istituto di Studi Storici Postali Aldo Cecchi) « Les dispacci des Recteurs vénitiens. Matérialité et numérisation »

Yuri Batista Santos (Université Paris-Est Créteil) « Des ponts entre les temps : l'édition et la transmission d'un corpus de lettres d'immigrants germanophones au Brésil (XIXᵉ-XXᵉ siècles) »

Juliette Terrien (École des hautes études en sciences sociales) « L'archivage de la correspondance numérique d'un auteur dans une institution de conservation »

Noé Huet (Archives nationales de France) « Vers un archivage pérenne des messageries : défis techniques et éthiques »

17h30 : fin de la 1e journée

JEUDI 26 NOVEMBRE 2026

9h : conférence plénière – Daniel Starza Smith (King's College London) « Pockets of privacy in early modern correspondence » ; présidente de séance : Charlotte Coffin (Université Paris-Est Créteil)

10h atelier « Sécurité des échanges épistolaires » ; présidente de séance : Sabine Reungoat (Université Paris-Est Créteil)

Blandine Demotz et Graziella Gentet (Université Jean Moulin Lyon 3) « Sending Letters in Times of Crisis: The Performativity and Fragility of Epistolary Materiality in Sixteenth-Century France and England »

Cathryn McWilliams (Universitetet i Sørøst-Norge) « Perilous Epistles: Intercepting The United Irishmen »

11h : pause

11h15 : atelier « Politique et diplomatie » ; présidente de séance : Laure Gallouët (Université Paris-Est Créteil)

Sidonie Pinero (Université de Tours) « Formes, supports et usages épistolaires des voyages romains du marquis Philippe-Emmanuel de Coulanges (1657-1691) »

André Falut (Archives nationales de France) « Écrire un télégramme : pratiques de correspondance dans les télégrammes d'État conservés aux Archives nationales »

Marc Lenormand (Université de Montpellier Paul-Valéry) « « Dear Edward, (With copy to Ken) » : duplication de la correspondance et structuration du collectif dans la première Nouvelle gauche britannique (1956-1962) »

12h45 déjeuner

14h30 : conférence plénière – Gustavo Gomez Mejia (Université de Tours) « De quelques métamorphoses du mail. Écrire, travailler, sentipenser » ; présidente de séance : Laure de Nervaux-Gavoty (Université Paris-Est Créteil)

15h30 : atelier « Affects » ; présidence de séance Ana Castelo Garrido (Université Paris-Est Créteil)

Vincent Pouliot (Université du Québec à Montréal) « La correspondance comme pratique sociale à l'époque contemporaine : affects manuscrits et numériques »

16h15 : pause

16h30 : atelier « Remédiations » ; présidente de séance : Sonia Birocheau (Université Paris-Est Créteil)

Lauren Ottaviani (Katholieke Universiteit Leuven) « ‘I regret that I cannot advise D.W.': Unprinted Letters and the Nineteenth-Century Advice Column »

Amélie Macaud (Université de Franche-Comté) « Editorialized letter-to-the-editor : the materiality of Esquire's “The Sound and The Fury” »

17h30 : cocktail

19h30 : fin de la 2e journée

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2026

9h : conférence plénière – Mica Gherghescu (Bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou) « Le réseau infini : le mail art dans les collections de la Bibliothèque Kandinsky-Musée national d’art moderne, Centre Pompidou » ; présidente de séance : Ana Castelo Garrido (Université Paris-Est Créteil)

10h : atelier « Du document historique à sa réinterprétation artistique » ; présidente de séance : Laurence Cossu-Beaumont (Université Sorbonne Nouvelle)

Leslie Cozzi (Baltimore Museum of Art), « Towards an Exhibition; Speech Bubble: The Art, Politics and History of Letter Writing »

Alison Searle (University of Leeds) « Interpreting and Narrating Letters of Enslavement Across Archives, Identities, and Genres »

11h : pause

11h15 : atelier « Correspondances dans la littérature » ; présidente de séance : Anne-Laure Rigeade (Université Paris-Est Créteil)

Francesca Dainese (Università di Padova) « Chère amie je t'écris : formes épistolaires, identités et distances dans les littératures francophones »

Naoual Hocar et Hanae Abdelouahed (Université Chouaib Doukkali, El Jadida) « Matérialité de l'épistolaire dans l'iconotexte : l'Autre fille d'Annie Ernaux »

Karin Schwerdtner (University of Western Ontario) « La lettre et ses traces matérielles chez Marie Nimier »

12h45 : déjeuner

14h30 : atelier « Correspondances littéraires » ; présidente de séance : Claire Fabre (Université Paris-Est Créteil)

Marcelo Maraninchi (Universidade de São Paulo) « Dédicace et épistolarité : le lieu des envois dans la correspondance de Mário de Andrade et Augusto Meyer »

Sophie Vallas (Aix-Marseille Université) « Une correspondance sans immédiateté : maintenir “un autre absent” (Paul Auster et J. M. Coetzee, Here and Now. Letters, 2008-2011, 2013) »

15h30 : pause

15h45 : table ronde « Édition de correspondances » ; présidente de séance : Laure de Nervaux-Gavoty (Université Paris-Est Créteil)

Marianne Charrier-Vozel (Université Rennes 1) « Matérialités épistolaires dans les lettres de la marquise Du Deffand à sa famille et à ses amis »

Jeremy Elprin (Université de Caen Normandie) « Les lieux où s’incarne le sens dans les lettres manuscrites de John Keats »

Malo Maleszka (Université Lumière - Lyon 2) « Une délicate entreprise : éditer la correspondance des cantatrices (Giuditta Pasta, Maria Malibran, Jane Bathori, Maria Callas) »

Armando Valdes Zamora (Université Paris-Est Créteil) « Correspondances électroniques et canon littéraire cubain : enjeux matériels et éditoriaux de El Castigo de Jorge Luis Arcos »

17h15 fin de la 3e journée

