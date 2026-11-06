Maladies mentales/santé mentale dans la musique populaire de langues romanes (Université d'Innsbruck)

Appel à contributions du n° 12,1 d'ATeM - Archives Texte et Musique

Maladies mentales/santé mentale dans la musique populaire de langues romanes

Depuis le début du millénaire, les maladies et troubles psychiques ont considérablement augmenté. Selon Huber/Nover 20231, les caisses d’assurance maladie allemandes ont enregistré, entre 1997 et 2018, une hausse de 208 % des absences au travail dues à des troubles psychiques, contre une augmentation de seulement 31 % pour les autres maladies – une tendance qui se poursuit et qui se reflète dans la couverture médiatique. Les troubles psychiques particulièrement fréquents (et dont certains, comme on le sait, se recoupent) sont les états d’anxiété, les crises de panique, le burn-out et la dépression, souvent associés à des pensées suicidaires ; la dépression, en particulier, étant considérée par l’OMS comme l’une des maladies les plus invalidantes au monde.2

Les œuvres artistiques traitant du thème de la santé mentale (Mental Health) ont également connu une augmentation notable depuis les années 2000. Dans le domaine de la littérature, on peut citer à titre d’exemple le volume de Karnath et al. (2026) consacré aux Récits de crises psychiques. Dépression, suicide et traumatisme dans la littérature germanophone depuis 2000.3 La recherche en sciences culturelles s’intéresse depuis longtemps déjà à ces questions dans le cadre de l’orientation interdisciplinaire des Medical Humanities, comme le montre par exemple la publication Le sel n’est pas salé. Dépression et expérience dépressive des personnages masculins dans la littérature française contemporaine (2021) de Yasmin Temelli.4

Comme nous estimons intéressant de s’interroger sur la manière dont les médias de la culture populaire, tels que la chanson ou le rap, abordent le thème des maladies mentales ou de quelle manière ils traduisent cette crise sur le plan des paroles, de la musique et de la performance, nous souhaitons consacrer le douzième numéro annuel d’ATeM à ce sujet. Nous vous invitons à explorer celui-ci sur la base de productions de musique populaire issues des pays et cultures de langues romanes, en accordant une attention particulière à la période allant des années 2000 à nos jours. Les objets d’étude seront donc des chansons, des albums, des clips vidéo, des concerts, des comédies musicales, etc., dans lesquels le thème des maladies mentales est abordé au niveau des paroles, de la musique et/ou de l’interprétation (ainsi que par l’interaction de ces différents niveaux), ou encore au niveau des images, comme c’est le cas notamment dans les clips vidéo. Nous pensons par exemple à des chansons qui dépeignent le surmenage permanent et malsain de l’individu comme une conséquence de logiques capitalistes, notamment sur le marché de la musique (comme dans « Noir » d’Yseult, 2019, ou dans « Pensar menos, sentir más » d’El Chojín, 2017) ; ou bien à des chansons qui traduisent en mots, en sons et en images l’angoisse (anxiety), la panique, les états dépressifs, les tendances suicidaires ou encore des expériences psychiatriques douloureuses (comme par exemple « L’enfer » de Soprano, 2022 ; « Panico » de Fabri Fibra et Neffa, 2013 ; « La ansiedad y yo » d’Ali A.K.A. Mind, 2025 ; « Ti regalerò una rosa » de Simone Cristicchi, 2007).

Les études portant exclusivement ou essentiellement sur les biographies d’artistes ne sont pas souhaitées.

L’appel est ouvert à des articles issus de disciplines diverses, notamment les études littéraires, culturelles, linguistiques, musicologiques ou les sciences des médias, avec une préférence particulière pour les approches interdisciplinaires (également sous la forme de contributions ‹ à quatre mains ›, qui sont particulièrement appréciées par la revue).

https://atem-journal.com/index.php/ATeM/guidelines

Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer le titre provisoire et un bref résumé de votre contribution avant le 15 mars 2027 (atem-journal@uibk.ac.at). La date limite de la remise du texte définitif, qui sera soumis à un processus d’évaluation anonyme, est le 15 juillet 2027.

Nous sollicitons également des comptes-rendus de publications correspondant thématiquement au profil de la revue. Une liste d’ouvrages à recenser se trouve sur le site d’ATeM sous la rubrique « Directives aux auteurs », mais vous pouvez également nous proposer des titres de votre choix. Enfin, la rubrique Forum permet de soumettre des comptes-rendus de colloques, de projets scientifiques ou de concerts, des présentations d’institutions ou de collections, des discours et allocutions, des notices nécrologiques, etc.

La date limite pour les comptes-rendus et les contributions au Forum est le 15 septembre 2027.

Le numéro 12,1 paraîtra en janvier 2028. ATeM accepte des contributions dans les langues suivantes : allemand, français, italien, espagnol et anglais.

Dans l’attente de vous lire, et en vous priant de bien vouloir faire circuler cet appel à contributions,

l’équipe éditoriale

Gianpaolo Chiriacò (giovanni.chiriaco@uibk.ac.at)

Gerhild Fuchs (gerhild.fuchs@uibk.ac.at)

Ursula Mathis-Moser (ursula.moser@uibk.ac.at)

Birgit Mertz-Baumgartner (birgit.mertz-baumgartner@uibk.ac.at)



1 Till Huber / Immanuel Nover (éds) : Ästhetik des Depressiven. Berlin/Boston : De Gruyter, 2023, 1-2.

2 https://www.who.int/fr/news/item/30-03-2017--depression-let-s-talk-says-who-as-depression-tops-list-of-causes-of-ill-health (consultation 28.09.2026).

3 Karnath, Ella Margaretha et al. (éds) : Narrative psychischer Krisen. Depression, Suizid und Trauma in der deutschsprachigen Literatur seit 2000. Bielefeld : Transcript, 2026.

4 Temelli, Yasmin : Le sel n’est pas salé. Depression und depressives Erleben männ­li­cher Figuren in der französischen Gegenwartsliteratur. Baden-Baden : Nomos, 2021.