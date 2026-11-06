Le graffiti comme pratique de (ré)appropriation (3e section du Congrès des romanistes 2027, Allemagne)

Le graffiti comme pratique de (ré)appropriation

À l’ère des cultures textuelles numériques, cette section entend porter son attention sur une forme d’écriture dont la matérialité est essentielle : le graffiti, terme dérivé de l’italien graffiare (« gratter », « inciser »). Rares sont les notions qui réunissent autant de pratiques scripturales différentes, renvoyant à la fois à l’Antiquité et à la modernité. Alors que les graffitis de Pompéi constituent depuis longtemps un objet privilégié dans le champ des études anciennes, les photographies réalisées par Brassaï dans les années 1930 ont contribué à susciter un intérêt spécifiquement moderne et avant-gardiste pour cette forme d’expression, perçue, à l’instar de l’« art brut » de Jean Dubuffet, comme particulièrement originelle et authentique. Dans les années 1960, enfin, le writing, étroitement lié aux contre-cultures juvéniles et aux bandes dessinées underground, s’impose comme l’un des emblèmes de la modernité des métropoles mondialisées (Semmig 2012 ; Lohmann 2018).

L’étude des graffitis invite non seulement à considérer des supports et des espaces concrets (murs, cellules de prison, toilettes), mais aussi des outils spécifiques : marqueurs et bombes aérosols, instruments servant à inciser, crayons, craie, charbon, etc. On peut en outre observer des caractéristiques récurrentes, telles que l’imbrication du texte et de l’image, la dimension performative de l’écriture dans un « espace graphique » donné (Fraenkel 2018 : 16), ainsi que le caractère non officiel et marginal des graffitis. Dès lors, ce ne sont pas seulement l’illégalité ou l’absence d’autorisation de cette pratique (Artières 2013 ; Lohmann 2018) qui passent au premier plan, mais aussi son potentiel de (ré)appropriation, individuelle comme collective, des espaces et des récits. Compte tenu de l’étymologie du terme et de divers travaux récents consacrés au sujet (Artières 2013 ; Cirefice et al. 2022 ; Cianciolo Cosentino et al. 2025 ; Mrozek Eliszezynski 2025), cette section porte plus particulièrement son attention sur l’espace linguistique et culturel roman.

Le programme s’articulera autour de trois axes :

Premièrement, la section envisage les graffitis comme le produit de pratiques d’écriture et de lecture qui se déroulent sous contrainte spatiale : en prison, en institution psychiatrique ou dans d’autres « total institutions » (Goffman 1961). Lorsqu’au XIXe siècle, l’anthropologue criminaliste Cesare Lombroso s’intéresse aux « palimpsestes de la prison » (graffitis muraux, annotations dans des livres), il constate que les mesures destinées à empêcher la communication et à isoler les détenus peuvent paradoxalement se transformer en moyens de communication efficaces. Les murs des cellules deviennent alors les supports d’un flux ininterrompu d’informations, que l’anthropologue compare à un « journal paraissant deux fois par jour » (Lombroso 1888 : 6). Contrairement à Lombroso, qui s’intéresse aux prétendues prédispositions ataviques des « criminels-nés », la section appréhende le graffiti carcéral comme une forme de résistance passant par l’appropriation des espaces et des canaux d’information.

Deuxièmement, la section examine dans quelle mesure le mode de circulation des graffitis implique une forme particulière de temporalité. En effet, les graffitis ne visent pas à diffuser un message en en faisant circuler des reproductions, mais suscitent plutôt la relecture récursive d’une même inscription : ils s’adressent à des lecteurs et lectrices à venir, qui se trouveront un jour au même endroit. Leur style oscille fréquemment entre code secret et adresse directe. Lorsque Rétif de la Bretonne commence, en 1779, à graver dans les pierres de l’Île Saint-Louis, à Paris, les étapes marquantes de son existence, il le fait dans l’espoir de retrouver un jour ces inscriptions et de s’en réjouir. Les graffitis transforment donc des émotions fugitives en monuments, qui restent toutefois toujours menacés d’effacement. Le protagoniste récidiviste du Miracle de la rose (1946) de Jean Genet sait immédiatement déchiffrer des inscriptions carcérales telles que « M.A.V. » ou « B.A.A.D.M. » (« Mort aux vaches », « Bonjour aux amis du malheur »). Pourtant, la relecture répétée des mêmes acronymes lui donne le sentiment d’être enfermé dans un cycle. Certains graffitis semblent ainsi capables d’inverser le cours du temps et de produire des effets de récursivité intime.

Troisièmement, la section vise à examiner dans quelle mesure les graffitis peuvent être appréhendés comme des formes particulières d’écriture de soi, situées entre fugacité et volonté de laisser une trace (Hameau et Lalande 2025). Amour, souffrance, joie : les affects les plus divers peuvent s’inscrire sur les murs ou être suscités par les graffitis. Le protagoniste du Roman Le Dernier Jour d’un condamné (1829) de Victor Hugo découvre ainsi sur les murs de sa cellule les inscriptions laissées par d’anciens condamnés : une liste de noms à laquelle le sien viendra bientôt s’ajouter. Graver son propre nom ou taguer un pseudonyme transforme l’espace de la ville, de la prison ou de l’asile en une véritable « architecture de soi » (Fraenkel 2018 : 17) et oppose à la « sémiocratie » de ces lieux (Baudrillard 1976 : 121) un geste graphique de subversion. Les graffitis entretiennent donc un rapport fécond, parfois d’opposition, avec des formes plus traditionnelles d’écriture de soi.

À partir de ces trois axes, les propositions pourront notamment s’inscrire dans les champs thématiques suivants :

les adaptations et représentations littéraires des graffitis ;

les interactions entre texte et image ainsi que les phénomènes de remédiation (par exemple entre graffiti, bande dessinée et cinéma) ;

les fonctions politiques des graffitis et leur efficacité en tant que formes d’inscription non autorisées, qu’il s’agisse d’initiatives individuelles ou de mouvements collectifs ;

le pouvoir d’action des graffitis et les affordances qui peuvent émerger dans des espaces spécifiques (ville, prison, institution psychiatrique) ;

la dimension performative des graffitis et l’engagement corporel qu’ils impliquent, tant dans leur production que dans leur réception ;

l’histoire des théorisations du graffiti ainsi que l’historicisation (critique) des différents paradigmes qui ont servi à l’appréhender (p. ex. approches primitivistes, criminologiques, sociologiques).

La section s’inscrit dans le cadre du Congrès biennal de l’Association des romanist·e·s allemand·e·s (Romanistiktag) qui se déroulera à l’université de Gießen (Allemagne) du 27 au 30 septembre 2027.

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La proposition doit comporter votre nom, votre ou vos affiliations ainsi que le titre de votre communication. Elle ne peut excéder 4 000 caractères, espaces, références bibliographiques et autres indications compris.

La date limite de soumission des propositions est fixée au 31 décembre 2026. La décision définitive des responsables de section sera communiquée au plus tard le 31 janvier 2027.

Veuillez soumettre vos propositions par mail aux organisatrices de la section :

Chiara Sartor, Université de Lausanne (chiara.sartor@unil.ch)

Maddalena Casarini, Université Paris Lodron de Salzbourg (maddalena.casarini@plus.ac.at).

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Bibliographie

Artières, Philippe, La police de l’écriture. L’invention de la délinquance graphique (1852-1945), Paris, 2013.

Baudrillard, Jean, « Kool Killer ou l’insurrection par les signes », dans L’échange symbolique et la mort, Paris, 1976, pp. 118-128.

Cianciolo Cosentino, Gabriella et al. (dir.), Graffiti Art in Prison, Syracuse, 2025.

Cirefice, Virgile et al. (dir.), Faire l’histoire des graffitis politiques, dossier thématique dans 20 & 21. Revue d’histoire, vol. 156, n° 4, 2022.

Fraenkel, Béatrice, « Actes graphiques : gestes, espaces, postures », dans L’Homme, n° 227-228, 2018, pp. 7-20.

Goffman, Erving, « On the Characteristic of Total Institutions », dans Asylum. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, Garden City (NY), 1961, pp. 1-124.

Hameau, Philippe ; Lalande, Fanny, « Graffitis carcéraux, ombres et lumières de l’enfermement des hommes », dans Criminocorpus. Revue hypermédia, n° 28, 2025.

Lohmann, Polly, Graffiti als Interaktionsform. Geritzte Inschriften in den Wohnhäusern Pompejis, Berlin/Boston, 2018.

Lombroso, Cesare, Palimsesti del carcere. Raccolta unicamente destinata agli uomini di scienza, Turin, 1888.

Mrozek Eliszezynski, Giuseppe (dir.), Tracciare il passato : i graffiti come fonte per la storia medievale e moderna, Rome, 2025.

Semmig, Anka, « Graffiti », dans Gert Ueding (dir.), Historisches Wörterbuch der Rhetorik, vol. 10, Darmstadt, 2012, col. 356-361.