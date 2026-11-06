Horizons/Théâtre, n° 20 : "Les diasporas du Maghreb et du Moyen-Orient et les arts du spectacle en Europe"

Ce numéro explore les scènes arabes contemporaines à partir des phénomènes de migration, d’exil et de dispersion, en mettant l’accent sur leurs effets sur les pratiques des arts du spectacle. Ses articles, à travers des études de cas variées, analysent la manière dont les circulations transnationales transforment les formes scéniques, les trajectoires artistiques et les cadres institutionnels, tout en reconfigurant les rapports à la langue, à la mémoire et à l’espace.

Entretien vidéo avec Omar Ferrat…

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Sommaire

Éditorial

Annamaria Bianco, Omar Fertat

La révolution syrienne sur les scènes européennes : la « Trilogie des prisons » de Ramzi Choukair

Annamaria Bianco

Contre les « porte-paroles de la situation syrienne » : le regard méta-réflexif de Waël Ali

Antonio Pacifico

Aspects du théâtre d’Omar Abusaada : témoignages du Moyen-Orient, héritages de la Grèce antique, partages avec l’Occident

Christina A. Oikonomopoulou

L’existentialisme intertextuel dans Désert de lumière de Rāma Ḥaydar

Daniela Potenza

London my love : l’artiste palestinien Amir Nizar Zuabi, du va-et-vient passionnel à la relation officielle avec la ville-monde

Astrid Chabrat-Kajdan

Behind Your Eyeballs. Enchevêtrement des temporalités et réflexions sur les engagements passés

Ophélie Mercier

Le Vrai Taboulé vert de Jessy Khalil en Auvergne

Yassaman Khajehi

D’un « Ministère extraterritorial de la culture arabe » rêvé à la galerie digitale Wizara : penser et permettre la création arabe disséminée à travers le monde

Pauline Donizeau

Pour un théâtre mineur. À propos des travaux de Lina Majdalanie, Rabih Mroué, Walid Ra’ad et Ali Eyal

Nikolaus Müller-Schöll

Du théâtre de l’immigration au théâtre « beur » : scènes et mobilisations de l’immigration maghrébine en France

Omar Fertat

Les mots et la matière. Dramaturgie et scénographie dans Koulounisation de Salim Djaferi

Donato Lacirignola

Les dramaturges algériens de la diaspora et l’influence des contextes politico-sociaux en France et en Algérie : le cas de Mohya

Mahfoud Kecili

Héla Fattoumi : l’identité plurielle d’une danseuse

Amin Boudrika

Le travail des agents culturels italiens et français dans la diffusion du théâtre (en) arabe

Brunella Fusco, Estelle Renavant et Annamaria Bianco

Du Maroc à New York : danser le monde

Fouad Boussouf