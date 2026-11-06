Horizons/Théâtre, n° 20 : "Les diasporas du Maghreb et du Moyen-Orient et les arts du spectacle en Europe"
Ce numéro explore les scènes arabes contemporaines à partir des phénomènes de migration, d’exil et de dispersion, en mettant l’accent sur leurs effets sur les pratiques des arts du spectacle. Ses articles, à travers des études de cas variées, analysent la manière dont les circulations transnationales transforment les formes scéniques, les trajectoires artistiques et les cadres institutionnels, tout en reconfigurant les rapports à la langue, à la mémoire et à l’espace.
Entretien vidéo avec Omar Ferrat…
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Sommaire
Éditorial
Annamaria Bianco, Omar Fertat
La révolution syrienne sur les scènes européennes : la « Trilogie des prisons » de Ramzi Choukair
Annamaria Bianco
Contre les « porte-paroles de la situation syrienne » : le regard méta-réflexif de Waël Ali
Antonio Pacifico
Aspects du théâtre d’Omar Abusaada : témoignages du Moyen-Orient, héritages de la Grèce antique, partages avec l’Occident
Christina A. Oikonomopoulou
L’existentialisme intertextuel dans Désert de lumière de Rāma Ḥaydar
Daniela Potenza
London my love : l’artiste palestinien Amir Nizar Zuabi, du va-et-vient passionnel à la relation officielle avec la ville-monde
Astrid Chabrat-Kajdan
Behind Your Eyeballs. Enchevêtrement des temporalités et réflexions sur les engagements passés
Ophélie Mercier
Le Vrai Taboulé vert de Jessy Khalil en Auvergne
Yassaman Khajehi
D’un « Ministère extraterritorial de la culture arabe » rêvé à la galerie digitale Wizara : penser et permettre la création arabe disséminée à travers le monde
Pauline Donizeau
Pour un théâtre mineur. À propos des travaux de Lina Majdalanie, Rabih Mroué, Walid Ra’ad et Ali Eyal
Nikolaus Müller-Schöll
Du théâtre de l’immigration au théâtre « beur » : scènes et mobilisations de l’immigration maghrébine en France
Omar Fertat
Les mots et la matière. Dramaturgie et scénographie dans Koulounisation de Salim Djaferi
Donato Lacirignola
Les dramaturges algériens de la diaspora et l’influence des contextes politico-sociaux en France et en Algérie : le cas de Mohya
Mahfoud Kecili
Héla Fattoumi : l’identité plurielle d’une danseuse
Amin Boudrika
Le travail des agents culturels italiens et français dans la diffusion du théâtre (en) arabe
Brunella Fusco, Estelle Renavant et Annamaria Bianco
Du Maroc à New York : danser le monde
Fouad Boussouf