Expérimentations poétiques (1820-1870) I (Université de Haute-Alsace)

Expérimentations poétiques (1820-1870)

Colloque international en triptyque (UHA-Mulhouse, UCL-Bruxelles, ITEM-Paris), codirigé par Filip Kekus (Université de Haute-Alsace), Henri Scepi (Université Sorbonne Nouvelle), Andrea Schellino (UCLouvain Saint-Louis Bruxelles) et Seth Whidden (Université d’Oxford).

Première partie

Université de Haute-Alsace

19-20 novembre 2026

Société industrielle de Muhlouse

Salle Engelmann

2 rue de la Bourse, 68100 Mulhouse

Programme

Jeudi 19 novembre 2026

-14h-14h15 : Introduction

-14h15-15h45 : 1re session

Antoine Piantoni (Université Paris Cité / CERILAC) : « La décennie 1840 : le moment philosophique de la poésie romantique ?

Romain Benini (Sorbonne Université / IUF) : « Grammaire et expérimentation poétique : l’essai de Paul Ackermann »

Sophie Angot (Université Polytechnique Hauts-de-France / DeScripto-LARSH) : « Baudelaire et Champfleury, la chanson à la croisée des chemins »

-15h45-16h15 : échanges et pause

-16h15-17h45 : 2e session

Samantha Caretti (Université de Caen-Normandie / LASLAR) : « Émile Deschamps ou comment revivifier la poésie française au XIXe siècle »

Romain Jalabert (Sorbonne Université / CELLF) : « Équivalents et synonymes dans quelques poèmes des Poésies (1830) de Desbordes-Valmore »

Anton Hureaux (Université Sorbonne Nouvelle / CRP19) : « "La note éternelle" d’Alphonse Rabbe : prose, poésie ou essai ? »

-17h45-18h15 : échanges

Vendredi 20 novembre 2026

-9h-10h30 : 1re session

Monica Lucioni (Université de la Vallée d’Aoste) : « Apostropher en poète lyrique et comique : la position énonciative dans les Odes funambulesques »

Giorgia Testa (Sorbonne Université – Université de Milan / CELLF) : « Faire ses classes. Expérimentations adolescentes mallarméennes »

Benoît Houzé (Université Rennes 2 / CELLAM) : « Les expérimentations poétiques dans ffocsoR de Tristan Corbière : une modernité "d’après" le romantisme »

-10h30-11h : échanges et pause

-11h-12h : 2e session

Solenn Dupas (Université Rennes 2 / CELLAM) : « La poésie à l’épreuve de la revue de fin d’année dans Qui veut des merveilles… (1867), par Verlaine et Coppée »

Adrien Cavallaro (Université Grenoble Alpes / UMR Litt&Arts) : « Comédie de la Soif : les dissidences manuscrites du moi »

-12h-12h30 : échanges et conclusion de la 1re partie

Il sera possible de suivre le colloque par Webex. Un lien sera adressé sur demande à : filip.kekus@uha.fr.