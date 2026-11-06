Rencontres. Formes et enjeux du contact entre individus, sociétés et cultures (Paris)

La rencontre, envisagée comme événement inattendu ou comme moment construit, comme un contact direct entre personnes ou comme un rapprochement plus abstrait entre civilisations, cultures ou courants artistiques, est au cœur non seulement de nombreuses expériences humaines, mais aussi au centre de différents registres conceptuels. Elle renvoie aussi bien à des interactions situées, concrètes, entre individus, groupes et institutions, qu’à des formes de contact d’ordre symbolique, herméneutique, politique, patrimonial ou esthétique. L’objectif du colloque est d’examiner les multiples facettes d’une notion dont les significations évoluent dans le temps long, depuis les usages anciens liés à l’idée d’affrontement jusqu’aux formes très contemporaines marquées par le numérique.

Organisation : Axe 2 du Laboratoire Pléiade (Université Sorbonne Paris Nord) :

Sabine Armani, Ivanne Galant, Baptiste Cédrin, Wafa Hamdouni, Giulio Romero Passerin d’Entrèves.