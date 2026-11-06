L'art du portrait chez Marguerite Duras

L’art du portrait littéraire chez Marguerite Duras

Journée organisée par Florence de Chalonge et Kiev Renaud

Université de Lille – Société internationale Marguerite Duras

Université de Lille, Maison de la recherche

Mardi 15 décembre 2026

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« Combien faudrait-il de pages pour décrire un sourire, un regard, l’inflexion d’une voix ? Mille ? » (Duras, Outside : papiers d’un jour, 1981)

Au milieu du XXe siècle, face aux nouveaux moyens de représentation, le portrait littéraire apparaît comme une forme dépassée pour un grand nombre d’écrivains. Pourtant, chez Duras, les portraits littéraires se multiplient. Les mêmes traits y sont convoqués de manière obsédante, presque litanique ; yeux bleus et cheveux noirs flottent dans l’esprit comme la silhouette du chat du Cheshire. L’indétermination des personnages durassiens a été maintes fois soulignée, et parfois raillée (July 2008), mais déplorer l’art laconique du portrait littéraire ne date pas d’hier. Charles Sorel dans sa Description de l’isle de portraiture et de la ville des portraits (1659) nous montre comment un portrait élogieux peut se révéler trompeur : la femme dont on chante les louanges pourrait tout aussi bien avoir « des marques de la petite vérole » qu’on nous aurait cachées. C’est que la littérature, contrairement aux arts visuels, ne peut faire apparaître une image instantanéeni brosser un portrait exhaustif ou alors il « faudrait en venir aux jointures, aux veines, aux molécules » (Jouve 1992)… Or, si Marguerite Duras pousse le caractère elliptique du portrait à l’extrême, plaçant l’incomplétude au cœur de son esthétique, elle ne renonce pas pour autant à décrire ses personnages.

L’objectif de la journée d’étude que nous proposons est de cerner la manière dont Duras joue avec les codes du portrait littéraire, les détourne pour se les approprier. Dans Décrire, dit-elle : proposographie et éthopée chez Marguerite Duras (Ligas et Giaufret [dir.] 2008), les actes d’un colloque tenu à Vérone en 2006, les contributrices et contributeurs ont notamment souligné la pauvreté générale du vocabulaire employé par Duras dans les descriptions et la prédominance des noms sur les adjectifs (alors que règnent en général dans le portrait littéraire les épithètes figées – un menton est d’ordinaire « fuyant », un nez « aquilin », une bouche « généreuse » et des yeux « perçants »). Si son art du portrait est plus classique dans ses premiers romans, où l’autrice se dit « attachée à la fonction narrative de l’écriture » (Duras 2016), une césure se crée à partir du Ravissement de Lol V. Stein (1964) quand, dans les œuvres les plus tardives, les portraits se trouvent sans cesse répétés, comme s’il était impossible au personnage, et au lecteur, de garder à l’esprit un visage ou une silhouette.

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Programme…

9h30 : Accueil des participants

10h : Ouverture de la journée

« Le portrait en lambeaux »

Présidence : Christophe Meurée

10h15 : Un peu de peau, beaucoup de rien

Joël July (Aix-Marseille Université)

10h45 : Le portrait durassien : un art de l’indéfinition ?

Isabelle Doneux-Daussaint (SIMD)

Discussion et pause café

11h45 : Du lamé or aux pieds nus : fétichisme, marche et défiguration

Afaf Majit (Université Hassan II, Casablanca)

12h30 Déjeuner

« Le portrait à l’épreuve du réel »

Présidence : Kiev Renaud

14h : Portraits en circulation : du fait divers à la fiction, de la fiction au fait divers

Kota Takeuchi (Université Sorbonne Nouvelle)

14h30 : Le portrait photographique de Marguerite Duras

Lucía Vogelfang (Université de Buenos Aires)

Discussion et pause café

« L’autoportrait »

Présidence : Florence de Chalonge

15h30 : L’autoportrait durassien, à fleur de cheveux

Sophia Wilson Niehaus (Université Brandeis, Massachusetts)

16h : Duras autoportraitiste

Rémi Furlanetto (Collège de France)

16h45 : Clôture de la journée.