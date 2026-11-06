Penser, créer, habiter en réseau : les imaginaires de l’infrastructure (Campus Condorcet, Aubervilliers)

Sous la direction de : Aline Caillet, Judith Michalet, Gwenola Wagon (Université Paris 1, École des Arts de la Sorbonne / Institut ACTE)

Le projet « Penser, créer, habiter en réseau : les imaginaires de l’infrastructure » explore la manière dont les artistes interrogent, imaginent ou détournent les infrastructures matérielles et sociales comme lieux de projection utopique, de critique politique et de reconfiguration poétique. Il s’agit de comprendre comment des pratiques artistiques qui s’inscrivent dans le champ de l’« art based research » (un art qui n’entend pas simplement représenter le réel mais œuvre à la production d’outils méthodologiques à même de nous en emparer et de le transformer) produisent des récits alternatifs, des contre-dispositifs et de nouvelles utopies réticulaires. L’infrastructure étant primordialement matérielle selon sa définition marxienne, quel sens peut avoir le fait de lui adjoindre un caractère imaginaire ? La forme oxymorique de l’expression « imaginaire infrastructurel » est précisément ce que nous souhaitons mettre au travail lors de cette journée, qui pourra s’intéresser à des travaux liés aux infrastructural studies, aux pensées de l’utopie et aux études sur les communs. Aussi bien issues de la recherche-création, de l’urbanisme et de la théorie de l’architecture, que de la philosophie de l’art, des études sur les médias et des sciences politiques, les réflexions sur l’infrastructure et les réseaux appartenant à des champs épistémologiques variés seront mises en dialogue. Comment, dans un monde « à bout de flux » selon l’expression de Fanny Lopez, où un macrosystème technique invisibilisé investit chaque recoin de nos existences, faire naître des espaces où des possibles peuvent s’inventer et des voies décroissantes empruntées ? Si le « réseau », tel qu’il a été conceptualisé par Bruno Latour au début du XXIe siècle notamment, permet de telles brèches, il convient aussi de réfléchir aux origines, aux extensions et aux limites de ce concept. Trouver des espaces alternatifs et des contre-réseaux suppose certainement une « rêverie infrastructurelle » – telle qu’appelée de ses vœux par Jamie Allen – afin d’activer d’autres organisations socio-techniques, sans pour autant se méprendre sur leur potentiel émancipateur. « Penser, créer, habiter en réseau : les imaginaires de l’infrastructure » ou comment l’art éclaire le monde, pénètre dans ses couches profondes, et invente d’autres manières, désirables et pérennes, de l’habiter.

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Programme…

Lundi 30 novembre 2026

Lieu : Campus Condorcet, Place du Front Populaire (Aubervilliers), Centre des colloques, salle 110 (RDC). Métro : Front populaire (ligne 12).

9h-9h15 : Accueil des participants

Session 1 : Utopies réticulaires

Modération : Judith Michalet

9h15-9h30 : Aline Caillet & Judith Michalet, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Introduction

9h30-10h : Haud Guéguen, CNAM :« Technologie, utopie et postcapitalisme »

10h-10h30 : Jacopo Rasmi, Université Jean Monnet / IUF : « Dans le sous-sol du medium universitaire : crypto-infrastructures de l’étude »

10h30-11h : Discussion

11h-11h30 : Pause

Session 2 : Faire monde, expérimentations artistiques

Modération : Aline Caillet

11h30-12h : Szilvia Csanádi, Metropolitan

University of Budapest : « Pragmatic Utopianism in the Context of Contemporary Art »

12h-12h30 : Eszter Horváth, Metropolitan University of Budapest : « Faire monde avec Henri Michaux, Zao Wou-Ki et la cosmotechnique de Yuk Hui »

12h30-13h : Discussion

Session 3 : Imaginaires des infrastructures décolonisées

Modération : Jacopo Rasmi

14h30-15h : Jean-Paul Fourmentraux, Université Aix-Marseille : « DÉCOLONISER L’I.A. Art, contre-archives et mémoires alternatives »

15h-15h30 : Viviana Lipuma, (UFF/FAPERJ, Brésil) : « Subcommuns et aquilombemento. Conditions infrastructurelles pour la réinvention d’une vie communale dans le terrain miné des arts »

15h30-16h : Discussion

16h-16h30 : Pause

Session 4 : Table ronde

Modération : Gwenola Wagon

« Présentation de projets artistiques en recherche-création » de doctorants de L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/ ED APESA

16h30-18h30 : Table ronde avec Vincent Bonnefille, Hortense Boulais, Olivier Gassies, Célia Tual.

Mardi 1er décembre 2026

Lieu : Bibliothèque BIS, Salle de formation. 17, rue de la Sorbonne – 5e. Rejoindre la galerie Sorbon pour accéder à la bibliothèque. Traverser la Cour d’honneur jusqu’aux arcades et passer la porte vitrée à droite. L’entrée de la bibliothèque se trouve quelques mètres plus loin sur la droite.

Attention, réservation obligatoire : aline.caillet@univ-paris1.fr« >aline.caillet@univ-paris1.fr et judith.michalet@univ-paris1.fr »>judith.michalet@univ-paris1.fr

Session 5 : Orbite zéro et bibliothèques de l’ombre

9h30-10h : Accueil des participants

10h-10h45 : Prune Brenas & Angelica Ceccato, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : « Orbite Zéro », conférence-performance

10h45-11h15 : Discussion

11h15-11h30 : Pause

11h30-12h15 : Vincent Bonnefille, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : « Bibliothèques de l’ombre », conférence-performance

12h15-12h45 : Discussion

Consulter le programme ci-dessous :