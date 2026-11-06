Penser, créer, habiter en réseau : les imaginaires de l’infrastructure (Campus Condorcet, Aubervilliers)
Sous la direction de : Aline Caillet, Judith Michalet, Gwenola Wagon (Université Paris 1, École des Arts de la Sorbonne / Institut ACTE)
Le projet « Penser, créer, habiter en réseau : les imaginaires de l’infrastructure » explore la manière dont les artistes interrogent, imaginent ou détournent les infrastructures matérielles et sociales comme lieux de projection utopique, de critique politique et de reconfiguration poétique. Il s’agit de comprendre comment des pratiques artistiques qui s’inscrivent dans le champ de l’« art based research » (un art qui n’entend pas simplement représenter le réel mais œuvre à la production d’outils méthodologiques à même de nous en emparer et de le transformer) produisent des récits alternatifs, des contre-dispositifs et de nouvelles utopies réticulaires. L’infrastructure étant primordialement matérielle selon sa définition marxienne, quel sens peut avoir le fait de lui adjoindre un caractère imaginaire ? La forme oxymorique de l’expression « imaginaire infrastructurel » est précisément ce que nous souhaitons mettre au travail lors de cette journée, qui pourra s’intéresser à des travaux liés aux infrastructural studies, aux pensées de l’utopie et aux études sur les communs. Aussi bien issues de la recherche-création, de l’urbanisme et de la théorie de l’architecture, que de la philosophie de l’art, des études sur les médias et des sciences politiques, les réflexions sur l’infrastructure et les réseaux appartenant à des champs épistémologiques variés seront mises en dialogue. Comment, dans un monde « à bout de flux » selon l’expression de Fanny Lopez, où un macrosystème technique invisibilisé investit chaque recoin de nos existences, faire naître des espaces où des possibles peuvent s’inventer et des voies décroissantes empruntées ? Si le « réseau », tel qu’il a été conceptualisé par Bruno Latour au début du XXIe siècle notamment, permet de telles brèches, il convient aussi de réfléchir aux origines, aux extensions et aux limites de ce concept. Trouver des espaces alternatifs et des contre-réseaux suppose certainement une « rêverie infrastructurelle » – telle qu’appelée de ses vœux par Jamie Allen – afin d’activer d’autres organisations socio-techniques, sans pour autant se méprendre sur leur potentiel émancipateur. « Penser, créer, habiter en réseau : les imaginaires de l’infrastructure » ou comment l’art éclaire le monde, pénètre dans ses couches profondes, et invente d’autres manières, désirables et pérennes, de l’habiter.
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Lundi 30 novembre 2026
Lieu : Campus Condorcet, Place du Front Populaire (Aubervilliers), Centre des colloques, salle 110 (RDC). Métro : Front populaire (ligne 12).
9h-9h15 : Accueil des participants
Session 1 : Utopies réticulaires
Modération : Judith Michalet
9h15-9h30 : Aline Caillet & Judith Michalet, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Introduction
9h30-10h : Haud Guéguen, CNAM :« Technologie, utopie et postcapitalisme »
10h-10h30 : Jacopo Rasmi, Université Jean Monnet / IUF : « Dans le sous-sol du medium universitaire : crypto-infrastructures de l’étude »
10h30-11h : Discussion
11h-11h30 : Pause
Session 2 : Faire monde, expérimentations artistiques
Modération : Aline Caillet
11h30-12h : Szilvia Csanádi, Metropolitan
University of Budapest : « Pragmatic Utopianism in the Context of Contemporary Art »
12h-12h30 : Eszter Horváth, Metropolitan University of Budapest : « Faire monde avec Henri Michaux, Zao Wou-Ki et la cosmotechnique de Yuk Hui »
12h30-13h : Discussion
Session 3 : Imaginaires des infrastructures décolonisées
Modération : Jacopo Rasmi
14h30-15h : Jean-Paul Fourmentraux, Université Aix-Marseille : « DÉCOLONISER L’I.A. Art, contre-archives et mémoires alternatives »
15h-15h30 : Viviana Lipuma, (UFF/FAPERJ, Brésil) : « Subcommuns et aquilombemento. Conditions infrastructurelles pour la réinvention d’une vie communale dans le terrain miné des arts »
15h30-16h : Discussion
16h-16h30 : Pause
Session 4 : Table ronde
Modération : Gwenola Wagon
« Présentation de projets artistiques en recherche-création » de doctorants de L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/ ED APESA
16h30-18h30 : Table ronde avec Vincent Bonnefille, Hortense Boulais, Olivier Gassies, Célia Tual.
Mardi 1er décembre 2026
Lieu : Bibliothèque BIS, Salle de formation. 17, rue de la Sorbonne – 5e. Rejoindre la galerie Sorbon pour accéder à la bibliothèque. Traverser la Cour d’honneur jusqu’aux arcades et passer la porte vitrée à droite. L’entrée de la bibliothèque se trouve quelques mètres plus loin sur la droite.
Attention, réservation obligatoire : aline.caillet@univ-paris1.fr« >aline.caillet@univ-paris1.fr et judith.michalet@univ-paris1.fr »>judith.michalet@univ-paris1.fr
Session 5 : Orbite zéro et bibliothèques de l’ombre
9h30-10h : Accueil des participants
10h-10h45 : Prune Brenas & Angelica Ceccato, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : « Orbite Zéro », conférence-performance
10h45-11h15 : Discussion
11h15-11h30 : Pause
11h30-12h15 : Vincent Bonnefille, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : « Bibliothèques de l’ombre », conférence-performance
12h15-12h45 : Discussion
Consulter le programme ci-dessous :