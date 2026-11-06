Politique de la critique / Critique politique. Facultés de juger VI (Univ. Paris Cité)

Depuis 2010, l’UFR Lettres, Arts et Cinéma organise une grande rencontre sous le titre générique des Facultés de juger. Après une longue interruption, la sixième édition de cet événement se propose de reposer la question du jugement, de sa possibilité, de son sens, en confrontant plus particulièrement jugement « esthétique » et jugement politique.

Après bien des révolutions et des tournants, l’évolution récente de la critique et de la théorie semble en effet faire entendre un appel à « repolitiser » notre rapport aux textes présents et passés, à relire d’un autre œil, « en féministes » ou en « post-colonial », les « grandes » œuvres du passé et à « situer » nos savoirs. Des travaux stimulants ne cessent d’inviter à reconfigurer l’histoire littéraire et ont modifié, c’est heureux, notre rapport à la littérature, notre manière de lire les textes, d’en examiner les procédures mêmes et de les juger.

On peut dès lors se demander quelle place la nécessaire vigilance idéologique et la mobilisation de réflexes sociologiques laissent à la critique, à l’étude « littéraire ». Quel espace pour le geste critique, s’il ne veut être ni simple « critique des beautés » du canon littéraire, défense crispée du pré carré des littéraires, ni entreprise de lecture traquant les fautes, les manquements à la politique-éthique du moment ? L’imposition d’une perspective morale et politique n’oblige-t-elle pas de nouveau écrivains et « analystes » littéraires à chercher leur légitimité ailleurs que dans leur champ, à déplacer la possibilité du jugement critique ?

Ces Rencontres, sollicitant écrivains comme critiques/théoriciens, voudraient donc examiner pratiques et approches théoriques pour revenir sur l’étrange acte de lire, analyser et juger des textes littéraires, en faisant voir à la fois ce que les œuvres engagent politiquement et ce que qui les distingue de la politique. Il s’agira, d’un côté, de considérer comment on peut aborder formellement la politique des œuvres, ou l’environnement politique des styles – sans se limiter au contexte français –, et étudier comment le travail de la langue et le travail de la fiction, au cœur de la création littéraire, sont susceptibles de porter la marque des bouleversements de leur temps ; de l’autre, d’envisager le sens de la condition critique aujourd’hui, de sa « politique », et les conditions de son exercice. La visée serait donc double : par la politique, l’examen de la politique des formes, relancer l’intérêt pour la critique, lui redonner sens ; par l’analyse et la critique des formes, réinterroger la politique.

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Programme

MERCREDI 18 NOVEMBRE

9h – 12h30 : Résistance de la littérature

Introduction (Jacques-David Ebguy et Vincent Berthelier)

Sylvie Servoise : « Le genre de la critique : le cas de la littérature concentrationnaire »

Discussion et pause

Agathe Novak-Lechevalier : « Le lisible et le réactionnaire : le cas Houellebecq »

Vincent Vivès : « La poésie de Bataille : un rimbaldisme sans réserve »

14h00 – 18h30 : Critique de la critique politique

Rencontre avec Louisa Yousfi autour de La Grande Méthode, La Fabrique, 2026.

Pascal Mougin, « Études littéraires et critique institutionnelle ».

Discussion et pause

Lise Wajeman : « Contre la critique politique »

Valentine Auvinet : « Poétique et politique dans le champ comparatiste : esquisse d’une actualité critique »

JEUDI 19 NOVEMBRE

9h – 12h30 : Le regard critique

Evelyne Grossman : « Du politique au poétique : la révolution des affects (Rancière, Volodine) »

Pierre Zaoui : « Bien jugé, mal jugé, pas jugé : du principe d’équivalence appliqué à la critique littéraire de Deleuze à Rancière et retour »

Discussion et pause

Dominique Rabaté : « Vision ou gaze ? »

Hélène Merlin-Kajman : « La transitionnalité, une piste « quasi-politique » »

14h00 – 17h30 : Politique des formes littéraires

Conférence de Franco Moretti : « La tragédie comme forme symbolique de la guerre civile ».

Discussion et pause

Cyril Vettorato : « Des formes qui résistent à l’histoire : deux exemples d’anachronisme politique et poétique dans les diasporas africaines des Amériques ».

Vincent Berthelier : « Style/politique : essai de typologie »

Marie-Jeanne Zenetti, « Relire en féministes », En attendant Nadeau, 2024, ⟨hal-04870352)

Chateaubriand, Sur les Annales littéraires, ou De la littérature avant et après la Restauration », Œuvres complètes, Paris, Ladvocat, 1826, p. 328.