Natalia Ginzburg, Lexique familial (nouvelle trad. de Nathalie Bauer)

Nouvelle traduction de l’italien de Nathalie Bauer

Préface inédite de Maylis de Kerangal

Le chef-d’œuvre de Natalia Ginzburg enfin retraduit.

Lexique familial raconte l’histoire d’une famille juive antifasciste, celle de l’autrice et de ses quatre frères et sœur, à Turin sous Mussolini puis pendant la Seconde Guerre mondiale. La mémoire, comme l’indique le titre, passe ici par l’invention d’un lexique original et intime, par ces mots et ces phrases anciennes, entendues et répétées à l’infini, qui symbolisent ce que signifie faire famille. Et cela, à un moment de l’histoire italienne où, justement, l’uniformisation du langage est en cours, au service du projet politique fasciste.

Nathalie Bauer redonne à ce roman iconique et célébré dans le monde entier toute sa modernité, sa précision et son humour. Maylis de Kerangal, pour qui l’œuvre de Natalia Ginzburg a exercé une réelle influence, préface ce trésor littéraire, à (re)découvrir de toute urgence.

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Revue de presse (éditeur) :

« Un chef-d’œuvre. » The New Yorker

« Si Ferrante est une amie, Ginzburg est un mentor. » The Guardian

« La voix est immédiatement, presque violemment reconnaissable. Même en traduction, Natalia Ginzburg ne peut ressembler qu’à elle-même ». The New York Times

« Je suis totalement envoûtée par le style de Ginzburg. » Maggie Nelson

« Une immense réussite. » Deborah Levy