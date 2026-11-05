Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit (Illustrations de Riad Sattouf)

Après avoir illustré Terre des hommes, Riad Sattouf invite ici à lire et relire Vol de nuit. Ses images révèlent à chaque page la beauté profonde du texte d’Antoine de Saint-Exupéry.

Paru en 1931, préfacé par André Gide et couronné par le prix Femina, Vol de nuit demeure le chef-d’œuvre littéraire de Saint-Exupéry. Nourri de son expérience de pilote à l’Aéropostale, il y compose un roman à suspense aérien : dans une nuit déchirée par une formidable tempête, un aviateur lutte pour acheminer le courrier depuis la Patagonie jusqu’à Buenos Aires, où l’attend son inflexible chef d’escale.

Mais l’aventure haletante est aussi une méditation sur le courage, le devoir et la solitude, sur ce qui fait la grandeur et la fragilité des hommes. La plongée dans cette nuit, où l’angoisse se mêle à l’émerveillement, devient une plongée en soi-même.