Marie-Ange Maillet, Hermann von Pückler-Muskau (1785-1871). Un écrivain et voyageur à la croisée des cultures

Cet essai biographique sur un écrivain et voyageur qui fut en son temps un formidable médiateur entre les cultures intra et extra-européennes constitue aussi une vivante introduction à l’histoire culturelle de l’Europe au XIXe siècle.

Voyageur infatigable, dandy cosmopolite, créateur de parcs paysagers et écrivain prolifique, Hermann von Pückler-Muskau (1785-1871) fut une figure singulière de l’Europe du XIXe siècle. Célébré par le poète Heinrich Heine comme un « touriste connu dans le monde entier », reçu à Paris par Louis-Philippe ou Napoléon III, en Égypte par le Pacha Méhémet Ali, il parcourut, dans les années 1830-1840, l’Europe, l’Afrique et l’Orient, tirant de ses voyages des récits qui connurent un important succès.

Aujourd’hui largement oublié en France, il fut pourtant un médiateur important entre les cultures européennes et au-delà, un « passeur d’idées » entre l’Allemagne, l’Angleterre, la France et l’Orient – et constitue une porte d’entrée originale dans l’histoire culturelle européenne. À travers ce témoin privilégié d’une époque charnière – cette ère de la « transformation du monde » que fut le XIXe siècle –, c’est aussi à une exploration des dynamiques de circulations culturelles qui ont façonné l’Europe que convie cet essai biographique.

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Sommaire

Introduction

1. Allemagne. Une jeunesse noble au tournant du xixe siècle

L'éducation mouvementée d'un aristocrate saxon

Les années de formation : un « Grand Tour » peu classique

Des Guerres napoléoniennes au congrès de Vienne, de la Saxe à la Prusse : Muskau dans la tourmente

Rentrer dans le rang ? Perspectives d’avenir



2. Angleterre. Naissance d’un « parcomane » et d’un écrivain

Un Allemand anglophile

Genèse d’une vocation paysagère

Du « fortune hunter » au « parc hunter »

Les Briefe eines Verstorbenen, un succès européen

De l’Angleterre à l’Allemagne : les Andeutungen über Landschaftsgärtnerei

L’art des jardins comme stratégie politique



3. France. Histoire d’une affinité élective

France/Allemagne : les nations complémentaires

Sociabilités parisiennes

Louis-Philippe : l’homme de la Providence

Portrait du prince en flâneur

De la Loire à Marseille en passant par les Pyrénées

Un témoin des débuts de la politique patrimoniale française



4. Orient. Du rêve à la réalité

La question coloniale

Présence allemande en Algérie

Un regard critique sur les débuts de la colonisation française

Dans la Tunisie des Bédouins

Un philhellène dans la Grèce bavaroise

Dans l’empire de Méhémet-Ali

Une voix allemande au service de la souveraineté de l’Égypte

Un regard autre sur l’Orient ?