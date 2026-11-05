Franz-Olivier Giesbert, Histoire intime de mes chefs-d'œuvre préférés

Voici les vingt livres (et quelques) qu’il faut avoir lus à vingt ans pour gagner vingt ans dans la vie, ceux qui ont fait de moi ce que je suis, dans l’ordre où je les ai découverts : des œuvres de Victor Hugo, Simone Weil, Mark Twain, Fédor Dostoïevski, Friedrich Nietzsche, Jane Austen ou Annie Ernaux, entre autres. J’ai écarté à regret de ma liste les chefs-d’œuvre de Céline, Proust ou Chateaubriand, si sublimes soient-ils, parce qu’ils ne m’ont pas autant façonné.

Ces lectures m’ont fait tant voyager, vivre des rencontres et des expériences exceptionnelles qui n’allaient cesser de m’habiter. Ces livres sont des compagnons dont je ne me sépare jamais et que j’aimerais partager avec vous en vous invitant à visiter ces mausolées souvent si injustement abandonnés.

Avec cette Histoire intime, j’ai voulu apporter ma pierre à la cause des livres, que nous n’avons pas le droit de perdre : sans eux, la vie serait un non-sens. — F.-O. G.