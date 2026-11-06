N'Dré Sam Beugré, Repas du soir. une philolosophie du peu

Le repas du soir : une réflexion sur le peu en tant que méditation philosophique sur les gestes ordinaires qui tissent la trame de nos vies, en particulier celui du repas partagé à la tombée de la nuit. Loin des festins opulents et des banquets tumultueux, cet essai s’intéresse à l’humilité d’un bol de riz modeste, à la chaleur réconfortante d’un foyer, aux conversations entre proches autour d’une table, et à la simplicité nourricière d’un maigre festin. L’auteur y développe une pensée de la modération, non pas comme morale austère mais comme ouverture à l’essentiel : ce qui suffit pour vivre, pour aimer, pour être ensemble. S’inspirant des traditions africaines, des philosophies de la mesure et du quotidien d’une vie populaire, l’ouvrage interroge notre rapport à la consommation effrénée, au sentiment de manque, à la joie simple. Le repas du soir devient ainsi le symbole discret d’une résistance douce à l’excès ambiant, une célébration modeste de la vulnérabilité que nous partageons tous. En somme, cet essai propose une philosophie du peu non pas comme pauvreté subie mais comme pouvoir d’être : un art de vivre à la portée de chacun, dans le silence et autour d’un morceau de pain.