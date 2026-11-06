Lire est aussi un art vivant. Lectures de Robert Filliou (Caen)

Journée d'études

LIRE EST AUSSI UN ART VIVANT : LECTURES DE ROBERT FILLIOU

Mardi 10 novembre 2026

Cette journée d’études est organisée à l’occasion de la réédition d’Enseigner et apprendre, arts vivants (1968) aux Éditions Incertain Sens, en lien avec l'exposition "Je meurs trop - 100 ans avec Robert Filliou" (Rétrospective des imprimés, multiples et dispositifs) présentée à la bibliothèque de l'ESAM.

Programme détaillé…

9h30 > Accueil

10h > Laurence Corbel : Lectures mind-openers

10h30 > Frédéric Vincent : Plonger dans les lectures de Filliou de sa jeunesse à sa vie d’artiste

11h00 > Sophie Cras : Une économie chuchotée de l’art

11h30 > Emma Gazano : Robert Filliou : lire sans les yeux, sans la voix, sans le langage

12h00 > Discussion

12h30 -14h30 > Pause déjeuner

14h30 > Jérôme Dupeyrat : Filliou et Freinet : une lecture croisée

15h > Cécile Mahiou : Lire Enseigner et apprendre, arts vivants à partir du « refus de parvenir »

15h30 > Aurélie Noury : La réédition comme relecture des publications d’artistes (bibliothèque de l’ésam)

16h15 > Pause-café

16h30 > Marielle Pelissero : Traduire l’air du temps

17h > Emma Gazano et Cécile Mahiou : Présentation du numéro de la revue Proteus — Cahiers des théories de l’art dédié à Robert Filliou

17h15 > Discussion

18h > Lectures : Poème collectif, Idiot-ci Idiot-là, Mister Blue, etc.