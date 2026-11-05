Matrices de la filiation : formes, traces et transmissions maternelles dans la littérature et les arts francophones contemporains (revue Œuvres & Critiques, Revue internationale d’étude de la réception critique des œuvres littéraires de langue française)

Matrices de la filiation : formes, traces et transmissions maternelles dans la littérature et les arts francophones contemporains

Appel à contributions

Le premier numéro de 2027 de la revue Œuvres & Critiques, Revue internationale d’étude de la réception critique des œuvres littéraires de langue française (Tübingen, Narr Francke Attempto) ouvrira un cycle pluridisciplinaire consacré aux grandes figures relationnelles, aux liens intersubjectifs et aux réseaux de sociabilité qui marquent la production littéraire et artistique francophone. Le cycle se déploiera en trois temps : la filiation d’abord, puis l’adelphité, ensuite l’amitié. Ce premier numéro, consacré à la filiation, s’attachera plus particulièrement à la filiation maternelle, telle qu’elle se donne à lire, à voir ou à entendre dans les créations francophones d’aujourd’hui.

Nous voudrions y examiner comment les textes et les œuvres francophones reprennent ou au contraire refusent les modèles familiaux dont ils héritent, et ce que devient, dans ces reprises comme dans ces refus, la place de la mère. Qu’on la pense comme origination, comme relais ou comme matrice (du récit, de la langue, de la mémoire), la mère est aussi l’endroit où la filiation se fêle. On suivra donc les héritages maternels là où ils se transmettent, mais également là où ils se perdent ou se défont, que cet héritage soit biologique ou symbolique, imaginaire, esthétique, voire politique.

C’est à Dominique Viart que l’on doit, à la fin des années 1990, la notion de « récit de filiation » (« Filiations littéraires », 1999) : le récit de soi y fait un pas de côté et se tourne vers l’enquête généalogique et vers ce qui a été ou n’a pas été transmis. Dans le prolongement de ces analyses, Laurent Demanze a montré comment le récit de filiation devient, dans la contemporanéité, un opérateur majeur des poétiques auctoriales. La filiation y est le lieu d’un « malaise dans la transmission » (Demanze, Encres orphelines, 2008, p. 178) qui est révélateur d’une modernité en crise d’héritage.

Le numéro se propose notamment de repenser ces acquis théoriques à la lumière des champs francophones en mettant l’accent sur les matrices maternelles de la filiation. Il s’agira d’interroger la manière dont les mères, figures visibles ou occultées, voix centrales ou silences imposés, œuvrent en profondeur dans les dispositifs narratifs et visuels, dans un espace francophone traversé par les histoires coloniales et postcoloniales, les migrations, les exils et les vécus diasporiques. Ce projet se situera ainsi au croisement de plusieurs disciplines (les études littéraires, les études visuelles et cinématographiques, l’esthétique, l’anthropologie, la sociologie, les études postcoloniales et les études de genre) en dialogue avec les théories féministes et intersectionnelles de la maternité, de la parenté et de la filiation (Ahmed, Butler, Federici, Haraway, Hill Collins, O’Reilly, Rich, etc.).

En effet, dans bien des œuvres francophones, on ne peut raconter sa filiation sans croiser l’esclavage et/ou la colonisation. Les mères y occupent une place ambivalente puisqu’elles donnent naissance, mais certaines fatalités telles la traite et la guerre les séparent souvent de leurs progénitures. D’autres parentés, symboliques ou mémorielles, viennent alors parfois se substituer à elles. Notamment, Assia Djebar, dans Vaste est la prison (1995), revient sur l’histoire de sa mère en rattachant la figure maternelle à une langue longtemps oubliée, que l’écriture essaie de faire revenir. Dans Avenue de France (2001) de Colette Fellous, la mère est souvent mise en regard du père. Ses insuffisances et sa labilité relancent sans cesse cette quête et la filiation reste toujours à recomposer. Par ailleurs, dans l’espace caribéen, Maryse Condé revient sur la figure de sa mère dans Le cœur à rire et à pleurer (1999), puis sur celle de sa grand-mère dans Victoire, les saveurs et les mots (2006) : ici, c’est par la cuisine et par la parole que l’on transmet.

Du côté des arts visuels, Zineb Sedira, avec Mother Tongue (2002), filme trois générations de femmes, sa mère, elle-même et sa fille, qui ne partagent plus tout à fait la même langue, l’exil et la migration se lisent alors jusque dans la langue maternelle.

Les littératures et les arts francophones mettent en crise les filiations dites « naturelles », notamment en exposant les violences (coloniales, patriarcales, sociales, historiques) subies par les familles et les lignées. De là naissent des reconfigurations, voire des contre-récits, dans lesquels la matrice maternelle ne garantit plus aucune continuité. Il s’agira alors d’observer comment, depuis cette discontinuité même, s’inventent des filiations autres, qu’elles soient symboliques, esthétiques ou communautaires.

En croisant les disciplines, les œuvres et les aires culturelles autour des récits de filiation et des figures maternelles, ce numéro voudrait favoriser le dialogue entre des approches qui ont tout à gagner à se rencontrer. Il vise aussi à poser les jalons des deux prochains numéros du cycle consacrés à l’adelphité et à l’amitié pour repenser les configurations relationnelles qui façonnent les imaginaires francophones.

Axes de réflexion proposés :

Seront notamment bienvenues les contributions issues des études littéraires, des études cinématographiques, des études visuelles et culturelles, de l’histoire de l’art, de l’anthropologie, de la sociologie, de la philosophie politique, des études de genre et des études postcoloniales, ainsi que les approches situées au croisement de ces disciplines, dès lors qu’elles interrogent, à partir de leurs outils propres, les formes et les enjeux des filiations maternelles.

Sans exclure d’autres approches, les propositions pourront s’inscrire, entre autres, dans les axes suivants, auxquels on veillera à donner une inflexion particulière vers les formes, les traces et les transmissions maternelles :

_ Poétiques du récit de filiation maternelle

_ Filiations brouillées, disloquées, recomposées, mères en exil et mères en héritage

_ Parentés symboliques et filiations esthétiques, mères d’élection, lignées imaginaires

_ Filiation, genre et sexualités, scènes maternelles et configurations queer

_ Représentations et imaginaires visuels de la filiation maternelle

_ De la filiation maternelle à l’adelphité et à l’amitié

Le numéro accueillera également des textes de création (nouvelle, récit, scénario, poème…) qui explorent, selon leurs propres moyens, les formes, les traces et les transmissions maternelles.

Comité scientifique :

Tarek Ben Chaâbane (Université de Carthage)

Samia Kassab-Charfi (Université de Tunis)

Anolga Rodionoff (Université Jean Monnet, Saint-Étienne)

Cécile Yapaudjian-Labat (Université Jean Monnet, Saint-Étienne)

Sonia Zlitni-Fitouri (Université de Tunis)

Publication :

Les contributions seront évaluées en double aveugle par un comité d’expert·es avant leur publication dans la revue Œuvres & Critiques, Revue internationale d’étude de la réception critique des œuvres littéraires de langue française, Tübingen, Narr Francke Attempto (no 1, 2027).

Modalités de soumission :

Les propositions d’articles (350 mots), incluant le nom, le courriel, l’affiliation et quelques mots‑clés, accompagnées d’une brève notice biobibliographique (150 mots), sont à envoyer au plus tard le 15 décembre 2026 au format Word à : filiations.adelphites.amities@proton.me

Les propositions de textes de création comprendront, outre ces mêmes informations, un extrait ou un synopsis (350 mots environ).

Les notifications d’acceptation ou de refus seront communiquées aux contributeur·ices avant le 28 décembre 2026.

Les articles (30 000 –35 000 caractères, espaces comprises), suivis d’un résumé (300 mots), sont à envoyer, en respectant la mise en page mentionnée dans le protocole éditorial de la revue Œuvres & Critiques, au plus tard le 15 février 2027 au format Word à : filiations.adelphites.amities@proton.me.

Les textes de création, d’une longueur maximale de 20 000 caractères, espaces comprises, sont à envoyer selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais.

Les notifications d’acceptation seront communiquées aux contributeur·ices le 15 mars 2027.

Langue : français.

Coordinatrices du numéro :

Faten Ben Ali (Université de Tunis)

Medrar Sallem-Âati (Université de Tunis & Université Jean Monnet, Saint-Étienne)

Hind Soudani (Université de Tunis & Université de la Manouba)

Calendrier :

Lancement et diffusion de l’appel : 5 novembre 2026

Soumission des propositions : 15 décembre 2026

Notifications d’acceptation ou de refus : 28 décembre 2026

Soumission des articles au comité de lecture : 15 février 2027

Notifications d’acceptation : 15 mars 2027

Envoi des articles à la revue : 31 mars 2027

Publication : juin 2027

Bibliographie indicative :

Ahmed, Sara, Living a Feminist Life, Durham, Duke University Press, 2017.

Amber E. Kinser et al. (dir.), The Encyclopedia of Motherhood, SAGE, 2010.

bell hooks, De la marge au centre. Théorie féministe, traduit de l’anglais (États-Unis) par Noomi B. Grüsig, Paris, Cambourakis, 2017.

Brodziak, Sylvie, Le Corps à l’œuvre, Paris, Le Manuscrit, 2007.

Butler, Judith, Défaire le genre, Paris, Éditions Amsterdam, 2006.

Cardi, Coline, Odier, Lorraine, Villani, Michela et Vozari, Anne-Sophie, « Penser les maternités d’un point de vue féministe », Genre, sexualité & société [En ligne], 16 | Automne 2016, mis en ligne le 20 décembre 2016, consulté le 15 février 2026. URL : http://journals.openedition.org/gss/3917 ; DOI : https://doi.org/10.4000/gss.3917.

Chaulet-Achour, Christiane, Conte et narration au féminin, Paris, Le Manuscrit, 2005.

Cixous, Hélène, « Le Rire de la Méduse », L’Arc, no 61, 1975, p. 39-54.

Crenshaw, Kimberlé, « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex : A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics », University of Chicago Legal Forum, no 1, 1989, p. 139-167.

Davis, Angela, Women, Race and Class, London, The Women’s Press, 1982.

Delphy, Christine, L’ennemi principal, Paris, Syllepse, 1998.

Demanze, Laurent, « Récit de filiation », dans Simonet-Tenant (dir.), avec la collaboration de Françoise, Braud, Michel, Jeannelle, Jean-Louis, Lejeune, Philippe et Montémont, Véronique , Dictionnaire de l’autobiographie. Écritures de soi de langue française, Paris, Champion, 2017, p. 659-661.

Demanze, Laurent, Encres orphelines. Pierre Bergounioux, Gérard Macé, Pierre Michon, Paris, José Corti, 2008.

Federici, Silvia, Caliban et la sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive, Genève, Entremonde, 2014.

Hamelin, Marylise, La Maternité en question. Corps, pouvoir et résistances dans les discours féministes québécois, Montréal, Éditions du remue-ménage, 2021.

Hamelin, Marylise, Maternité, la face cachée du sexisme : Plaidoyer pour l’égalité parentale, Montréal, Leméac, 2025.

Haraway, Donna, Staying with the Trouble : Making Kin in the Chthulucene, Durham, Duke University Press, 2016.

Harder, Marie-Pierre, « “I was a slave girl”. Le passage transatlantique comme pont poéthique intersectionnel et transmémoriel de l’esclavage à la Shoah », in L’Atlantique littéraire au féminin, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, coll. « Littératures », 2020, p. 169-182.

Hill Collins, Patricia, Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment, New York, Routledge, 2008.

Hirsch, Marianne, Family Frames : Photography, Narrative, and Postmemory, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1997.

Hirsch, Marianne, The Mother/Daughter Plot, Bloomington, Indiana University Press, 1989.

Irigaray, Luce, Le Corps-à-corps avec la mère, Montréal, Éditions de la Pleine Lune, 1981.

Jeannelle, Jean-Louis, « Pour une histoire du genre testimonial », Littérature : Fractures, ligatures, no 135, Paris, Larousse, 2004, p. 87-117.

Knibiehler, Yvonne et Sagaert, Martine, Les Mots des mères du XVIIe siècle à nos jours, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2016.

Kristeva, Julia, « Stabat Mater », in Histoires d’amour, Paris, Denoël, 1983.

Linhart, Virginie, L’effet maternel, Paris, Flammarion, 2020.

Mies, Maria et Shiva, Vandana, Ecofeminism, London, Zed Books, 1993.

Moussa, Imèn, Genre et émancipation des femmes dans la fiction maghrébine contemporaine, Paris, Le Manuscrit, 2023.

O’Reilly, Andrea (dir.), Encyclopedia of Motherhood, Thousand Oaks, SAGE, 2010.

O’Reilly, Andrea (dir.), Maternal Theory : Essential Readings, Toronto, Demeter Press, 2010.

Parisot, Yolaine, « Une histoire littéraire transatlantique peut-elle être intersectionnelle ? Le paradigme caribéen », in Laborie, Jean-Claude, Moura, Jean-Marc et Parizet, Sylvie (dir.), Vers une histoire littéraire transatlantique, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », no 336, 2018, p. 181-195.

Persson, Anna Sara, « Motherhood and creation in Lettres parisiennes - Nancy Huston et Leïla Sebbar », TRANS – Revue de littérature générale et comparée, no 15, 2013, mis en ligne le 3 mars 2013. URL : http://journals.openedition.org/trans/779, DOI : 10.4000/trans.779.

Rich, Adrienne, Naître d’une femme, Paris, Denoël-Gonthier, 1980.

Rubino, Gianfranco et Viart, Dominique (dir.), Écrire le présent, Paris, Armand Colin, coll. « Recherches », 2013.

Rye, Gill, « Maternal Genealogies : The Figure of the Mother in/and Literature », Journal of Romance Studies, vol. 6, no 3, 2006, p. 117-126.

Srour, Heiny, « Femme, Arabe et… Cinéaste », dans Des femmes de Musidora, Paroles… Elles tournent !, Paris, Éditions des femmes, 1976, p. 225-240.

Vergès, Françoise, Le Ventre des femmes. Capitalisme, racialisation, féminisme, Paris, Albin Michel, 2017.

Viart, Dominique, « Filiations littéraires », dans Jan Baetens et Dominique Viart (dir.), États du roman contemporain, Écritures contemporaines, no 2, Paris-Caen, Lettres modernes Minard, 1999, p. 115-139.

Viart, Dominique, « L’auteur face au “spectacle” : vers une filiation non narrative », in Cahiers ERTA, vol. 2019, no 19, septembre 2019, p. 9-40.

Viart, Dominique, « Le récit de filiation : un genre contemporain ? », Revue des sciences humaines, no 255, 1999, p. 63-81.

Viart, Dominique et Vercier, Bruno, La littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, Paris, Bordas, 2005.

Wittig, Monique, Les Guérillères, Paris, Minuit, 1969.