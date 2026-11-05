Dossier "Politiques de la fantasy"

Coordonné par Manon Berthier (ENS de Lyon) et Marie Lucie Bougon (CY Cergy Paris Université) pour la revue Belphégor

Date limite d’envoi des propositions : 30 décembre 2026.

« Il y aura toujours un érudit pour démontrer que “ce n’est pas si simple”. Pourtant, au niveau des tendances et des courants, c’est aussi simple que cela : à droite, “l’heroic fantasy”, à gauche, la S.F. “contestataire”. »[1]

Si cette déclaration de Michel Le Bris dans Libération en 1974 peut aujourd’hui sembler délibérément provocatrice, elle reflète néanmoins de manière exemplaire une posture critique tenace dans les métadiscours sur les genres de l’imaginaire, qui tend à opposer science-fiction et fantasy sur le spectre politique : l’une tournée vers l’avenir et donc nécessairement progressiste, l’autre, repliée vers une forme d’archaïsme qui serait de fait réactionnaire. C’est notamment l’imaginaire médiévaliste (et dans certains cas antiqualiste) de la première sword and sorcery des pulp magazines étatsuniensdu premier XXe siècle, dépeignant les aventures effrénées de héros et héroïnes guerrières dans des contrées sauvages, qui a façonné une telle perception du genre, et ce même parmi ses défenseur·ses : ainsi Jacques Goimard écrit-il en 1970 dans Le Monde que « Conan l’invincible et certains de ses pairs sont des héros des origines, natifs de la forêt primitive, et leurs qualités de force brute d’implacable bravoure (comme le style archaïsant qui orne le récit de leurs aventures) font parfois penser aux mythes nazis »[2].

Cette vision largement partagée des implications politiques de la fantasy se heurte cependant au récit même de sa fondation, comme l’a notamment étudié William Blanc dans Winter is coming. Une brève histoire politique de la fantasy (2019). William Morris, auteur et artiste engagé dans la Socialist League, et désormais considéré comme un des principaux précurseurs du genre, conçoit justement le médiévalisme comme un « outil de combat »[3] pour lutter par l’imaginaire contre la laideur du capitalisme industriel, qui oppresse la classe ouvrière autant qu’il dégrade la nature. Dans le roman The House of the Wolfings (1889), Morris oppose l’Empire romain, « perçu […] comme le lointain ancêtre du capitalisme et de la modernité »[4], à la tribu germanique des Wolfings, dont l’organisation sociale communautaire représente une forme d’idéal socialiste. Ainsi, « le Moyen Âge […] et, par extension, la fantasy, préfigurent un monde post-capitaliste qui, après une parenthèse catastrophique dominée par une bourgeoisie avide, s’inspirera des sociétés anciennes sans pour autant les imiter »[5]. J.R.R. Tolkien, bien qu’éloigné des idéaux socialistes de Morris, partage sa fascination pour le Moyen Âge et propose également dans sa célèbre conférence « On Fairy stories » (1939, publiée en 1947) une critique des sociétés industrialisées qui produisent des « choses progressives telles que les usines, les mitrailleuses et les bombes », mais surtout une défense des récits d’imagination et des vertus de l’évasion : le détour par la « Faërie » permettrait de retrouver une « vue claire » sur le monde et de renouer avec des « souhaits plus profonds », comme celui d’une plus grande harmonie avec le vivant[6]. Ces postures auctoriales n’invalident pas pour autant l’imagerie violente, guerrière ou viriliste d’une partie du corpus de la fantasy, le genre portant justement cette tension interne entre un archaïsme pulp fantasmant la liberté sauvage des temps anciens, et une utopie pré- ou post-industrielle rêvant de mondes possibles plus respectueux de la nature et des êtres.

Cette première dualité se double d’une pluralité d’interprétations et d’appropriations de la fantasy par ses publics, lesquels se saisissent pleinement de sa polysémie pour produire des discours critiques ou proposer des réécritures, mais aussi pour en faire le support de leurs engagements. Comme l’a montré Anne Besson dans Les Pouvoirs de l’enchantement (2021), les exemples abondent au XXIe siècle, de la « Harry Potter Alliance » à la campagne contre la faim « Hunger is not a game » en partenariat avec Oxfam, nombreuses sont les communautés de fans qui sont passées « de l’évasion à l’action »[7]. Si les usages de ces fictions par les publics « sont aujourd’hui à l’épicentre de “guerres culturelles” revivifées », ils invitent également à « contest[er] l’autorité de l’auteur et la clôture de l’œuvre »[8] : ainsi la relecture de la fameuse devise « Winter is coming » de A Song of Ice and Fire / Game of Thrones en métaphore du changement climatique a-t-elle d’abord été contestée par G.R.R. Martin avant d’être pleinement embrassée – l’auteur s’étant finalement incliné devant la pertinence de cette interprétation dans un monde en pleine crise climatique. Le fandom d’Harry Potter constitue quant à lui un exemple caractéristique de polarisation politique intra-communautaire, marqué comme il l’est par un soutien indéfectible à J. K. Rowling, la défense d’un droit à séparer l’œuvre de l’artiste, ou au contraire un appel à boycotter une franchise dont les bénéfices participent à financer l’engagement de sa créatrice à l’encontre des personnes trans – la « Harry Potter Alliance » a ainsi changé de nom en 2021 au profit de « Fandom Forward », afin de refléter la composition variée de sa communauté mais, surtout, en réaction aux prises de position de l’écrivaine.

Bien que ces (re)lectures soient tributaires de l’actualité et du contexte de réception, elles sont également cycliques, et Anne Besson souligne par exemple « à quel point la pensée de Tolkien, le catholique oxonien, déjà adoptée avec ferveur par la contre-culture des campus californiens à la fin des années 1960, consonne aujourd’hui avec les discours écologistes, décroissants, antispécistes, et peut-être lue comme un appel à l’action contre un progressisme synonyme de destruction »[9]. Ces relectures et pratiques d’appropriation faniques s’accompagnent d’entreprises créatives, et le riche corpus des fanfictions porte bien souvent le désir de faire entendre des voix minorisées ou invisibilisées, en suscitant des effets d’engouement désormais comparables à ceux des fictions publiées, dans un écosystème numérique qui a donné à tous·tes la possibilité d’écrire et d’être lu·e.

Le dossier « Politiques de la fantasy », à paraître dans la revue Belphégor dédiée aux littératures populaires et aux cultures médiatiques, s’intéressera autant aux imaginaires politiques de la fantasy qu’à la réception (critique et fanique) du genre et à ses usages par les publics. Les propositions pourront porter sur toutes les déclinaisons médiatiques de la fantasy (littérature, bande-dessinée, cinéma, séries télévisées, jeux vidéo, jeux de rôles, etc.). Elles privilégieront les synthèses aux études de cas, même si ces dernières ne sont pas exclues, surtout si elles possèdent une valeur exemplaire.

Elles pourront s’inscrire, sans s’y limiter, dans l’un des axes suivants :

Lectures politiques

Les discours cherchant à positionner politiquement la fantasy ou des ensembles d’œuvres au sein du genre pourront faire l’objet d’une analyse métacritique, qui chercherait par exemple à mieux comprendre les mécanismes et les acteur·ices de ces assignations variées. Le rôle de la critique marxiste de la science-fiction dans la diffusion d’une image réactionnaire de la fantasy a déjà pu être commenté[10], mais d’autres hypothèses peuvent encore être formulées, notamment en envisageant les variations locales qui ont pu, dans chaque pays où la fantasy est produite, lue et interprétée, l’associer à différentes idéologies[11].

On s’intéressera aussi à la productivité ou aux limites de grilles de lecture critiques – marxistes, féministes, antiracistes et décoloniales, écologistes, queer, anarchistes, etc.[12] – pour éclairer certains aspects de l’histoire du genre ou des effets qu’il a pu produire, y compris de façon réflexive : à quel moment et à travers quelles modalités ces approches se saisissent-elles de la fantasy ? Quel renouvellement de la critique permettent-elles éventuellement, et au-delà des cercles de la critique dite professionnelle, quel rôle peuvent jouer les militant·es comme les acteur·ices du fandom (ici entendu au sens large de communauté plurielle des acteur·rices des genres de l’imaginaire sans restriction aux seul·es lecteur·rices les plus engagé·es) dans cette coproduction de savoirs génériques ?

Par ailleurs, si, depuis quelques années les publics « demandent davantage d’engagement progressiste à des œuvres populaires qui sont toujours tendanciellement le reflet le reflet des tendances hégémoniques de leur époque de production »[13], quelle influence ces requêtes exercent-elles sur la production des récits ? Les créateur·ices anticipent-iels désormais ces futures lectures politiques qui seront faites de leur œuvre, dans un contexte où les échanges parasociaux en ligne brouillent les frontières entre les sphères de production, de réception et de prescription ?

Imaginaires politiques

Les propositions pourront également porter sur les rapports multiples entretenus par la fantasy avec l’histoire et le « réel », qu’il s’agisse de réenvisager la place et les fonctions du paradigme médiévaliste dans l’histoire du genre ou de considérer les effets politiques de sa convocation d’autres imaginaires du passé (Antiquité, première Modernité, XIXe siècle), de son investissement de l’époque contemporaine (sous la forme de l’urban fantasy par exemple) ou de sa projection dans des futurs spéculatifs. Dans quelle mesure peut-on considérer la fantasy comme une « histoire-fiction »[14] (c’est-à-dire une fiction structurée autour de et par l’Histoire, là où sa proche parente la SF le serait autour de et par la science et le savoir), et comment penser les liens entre les imaginaires historiques qu’elle mobilise et le contexte politique et critique qui la produit et la reçoit ? Comment interpréter le rôle du surnaturel (de la « magie ») dans des récits même explicitement orientés par des questionnements politiques, quand celui-ci a longtemps été vu – par une critique marxiste ou féministe notamment – comme fondamentalement incompatible avec une transformation de la réalité sociale, qu’il soit synonyme de naïveté idéaliste ou de réflexe conservateur, échappatoire aussi facile que mensongère à la complexité du réel et à ses conditions matérielles ?

Outre ces considérations fictionnelles plus larges, les analyses pourront explorer certains motifs récurrents – trajectoires héroïques individualistes (celles de protagonistes généralement masculins et blancs), imaginaires autoritaires (par la mise en scène de systèmes monarchiques et impérialistes en particulier) – et leur subversion – récits de renversement d’un ordre établi, figuration de modèles sociaux alternatifs –, ou encore étudier en diachronie certains types de personnages, sur le modèle de ce qu’a par exemple pu proposer William Blanc quant au traitement des Orques et plus largement de la monstruosité[15]. Quels codes génériques, quels motifs, quelles structures narratives sont employées par les auteur·ices pour déployer des imaginaires politiques ? Certaines écritures parviennent-elles à articuler une dénaturalisation des rapports sociaux (en termes de genre, de race, de classe notamment) à une réflexion sur le poids des traditions culturelles et des normes du récit ? Et quels effets est susceptible de produire l’hybridation de la fantasy avec d’autres formes, des genres voisins du fantastique ou de la science-fiction, jusqu’aux écritures les plus expérimentales ?

Usages politiques

Comment expliquer le succès persistant la fantasy dans le contexte actuel d’un capitaliste tardif de plus en plus difficile à appréhender, et d’une crise climatique désormais inévitable ? Le désir apparent pour la fantasy et ses mondes ne saurait être réduit à un besoin d’escapisme : on peut convoquer la très belle image de J.R.R. Tolkien concernant la nécessité de distinguer l’évasion du prisonnier de la fuite du déserteur[16], tandis que des théoriciens comme Ernst Bloch et Herbert Marcuse ont insisté sur le fait que « l’utopisme – la croyance en une alternative radicale – n’était pas une forme d’évasion, mais un impératif historique », ce qui a été axiomatique pour de nombreux mouvements politiques (marxistes, anarchistes, féministes notamment)[17]. Plus qu’à un besoin d’escapisme, c’est peut-être à un besoin d’utopisme et à une recherche de sens que la fantasy aurait le potentiel de répondre, comme le suggèrent quelques travaux aux titres évocateurs[18].

Les contributions portant sur les usages politiques de la fantasy seront ainsi les bienvenues, qu’elles se confrontent à la production des œuvres et/ou à leur appropriation par les lecteur·ices, spectateur·ices, joueur·euses. Elles pourront interroger d’éventuelles tensions entre le contexte éditorial, la réception critique ou les appropriations faniques et certaines postures auctoriales, notamment d’affirmation d’une pratique politique de l’écriture (anarchiste pour Margaret Killjoy ou Sabrina Calvo, marxiste pour China Miéville ou Camille Leboulanger, féministe pour Samantha Shannon ou Estelle Faye, ou encore de droite ou d’extrême droite comme Larry Correia ou Vox Day, pour ne prendre que ces quelques exemples).

On s’intéressera aussi aux formes d’engagement qui dépassent le seul cadre du travail d’écriture pour toucher à des enjeux de théorisation (Ursula K. Le Guin, pour ne citer qu’elle, a une importante production d’essayiste et de critique en parallèle de ses textes littéraires), de réception (pensons par exemple à la manière dont Nnedi Okorafor rejette certaines étiquettes et lectures apposées sur son œuvre pour plutôt défendre son propre concept d’Africanjujuism[19] ou aux efforts des « sad puppies » et « rabbid puppies » en 2013-2017 pour influencer le scrutin des Hugo Awards contre la présence d’auteur·ices minorisé·es), ou de conditions matérielles des créateur·ices comme des publics (notamment dans le cadre de mobilisations contre les violences sexistes et sexuelles au sein du monde de l’édition et du fandom).

Les usages politiques des récits de fantasy par les publics pourront enfin faire l’objet d’analyses : si plusieurs exemples de fandoms militants ont déjà été étudiés (par Mélanie Bourdaa ou encore Anne Besson), il reste encore beaucoup à dire sur les pratiques de réception et d’appropriation des univers de fantasy – des fanfictions, fanarts, fanvids aux pratiques immersives et créatives du jeu de rôles. L’exemple récent de la romantasy, dont le succès a notamment été encouragé par des espaces de sociabilité en ligne (BookTok, Bookstagram, etc.), permet également de reposer la question de la tension entre une certaine reconduction de normes de genre et de sexualité au sein des œuvres et leur subversion (partielle) par les appropriations pratiques et symboliques qu’en font leurs lectrices.



Ces différentes pistes ne sont en aucun cas exhaustives et les contributeur·ices sont invité·es à ouvrir leurs propres perspectives dans les limites du sujet du dossier.



Modalités de soumission

Les propositions d’articles, de 2000 caractères au maximum, accompagnées d’un titre provisoire et d’une brève notice biographique, devront être envoyées à manon.berthier@sorbonne-nouvelle.fr et mbougon@cyu.fr, au plus tard le 30 décembre 2026. Une réponse sera envoyée aux auteur·ices au début du mois de janvier 2027.

Les articles complets, ne dépassant pas 40 000 signes et rédigés conformément aux consignes éditoriales de la revue, seront à remettre en mai 2027. Ils seront soumis à une évaluation en double aveugle.

La parution du numéro est prévue pour l’été 2028.



Bibliographie indicative

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Daniel Baker, « Why We Need Dragons: The Progressive Potential of Fantasy », Journal of the Fantastic in the Arts, 2012, vol. 23, n°3 (86), 2012, p. 437-459.

Marleen S. Barr, Alien to Femininity: Speculative Fiction and Feminist Theory, Westport, Greenwood Press, 1987.

Jes Battis, Thinking Queerly: Medievalism, Wizardry, and Neurodiversity in Young Adult Texts, Berlin / Boston, Medieval Institute Publications, 2021.

Ina Batzke, Eric C. Erbacher, et al. (dir.), Exploring the Fantastic: Genre, Ideology, and Popular Culture, Bielefeld, transcript, 2018.

Anne Besson, Les Pouvoirs de l’enchantement. Usages politiques de la fantasy et de la science-fiction, Paris, Vendémiaire, 2021.

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Phyllis Marie Betz, The Lesbian Fantastic: A Critical Study of Science Fiction, Fantasy, Paranormal and Gothic Writings, Jefferson, McFarland, 2011.

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Miriam Laufey Hirst, Fantasy and Feminism: An Intersectional Approach to Modern Children’s Fantasy Fiction, thèse de littérature, University of Bolton, 2018.

China Miéville (dir.), Historical Materialism, dossier « Fantasy and Marxism », vol. 10, n° 4, 2002.

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Joy Sanchez-Taylor, Dispelling Fantasies: Authors of Color Reimagine a Genre, Columbus, The Ohio State University Press, 2025.

Sami Schalk, Bodyminds Reimagined: (Dis)ability, Race, and Gender in Black Women’s Speculative Fiction, Durham, Duke University Press, 2018.

Gerold Sedlmayr et Nicole Waller (dir.), Politics in Fantasy Media: Essays on Ideology and Gender in Fiction, Film, Television and Games, Jefferson, McFarland, 2014.

Ebony Elizabeth Thomas, The Dark Fantastic: Race and the Imagination from Harry Potter to the Hunger Games, New York, New York University Press, 2019.

Helen Young, Race and Popular Fantasy Literature: Habits of Whiteness, Abingdon / New York, Routledge, 2016.

[1] Michel Le Bris, « Révolution dans la science-fiction (II) », Libération, 16 janvier 1974, p. 10.

[2] Jacques Goimard, « Un genre anglo-saxon : l’”heroic fantasy” », Le Monde (supplément littéraire), 4 juillet 1970, p. VIII.

[3] William Blanc, Winter is coming. Une brève histoire politique de la fantasy (2019), Montreuil, Libertalia, 2023, p. 22.

[4] Idem.

[5] Ibid., p. 28.

[6] J.R.R. Tolkien, « Du conte de fées » (1947), traduit par Christine Laferrière, dans J.R.R. Tolkien, Les monstres et les critiques et autres essais, Christopher Tolkien et Vincent Ferré (dir.), Paris, Christian Bourgois, 2006, p. 139-201.

[7] Anne Besson, Les Pouvoirs de l’enchantement. Usages politiques de la fantasy et de la science-fiction, Paris, Vendémiaire, 2021, p. 99.

[8] Ibid., p. 97.

[9] Ibid., p. 87.

[10] James Gifford, A Modernist Fantasy: Modernism, Anarchism, and the Radical Fantastic, Victoria, ELS Editions, 2018 ; Manon Berthier, Lectures politiques de la fantasy au prisme du genre : histoire, théorie, critique (France, États-Unis, Royaume-Uni, 1969-2025), thèse de littérature comparée, Université Sorbonne Nouvelle, 2026.

[11] Pour le contexte français, voir Marie Lucie Bougon, La Fantasy en France : de l’importation à l’appropriation, thèse de littérature comparée, Université d’Artois, 2022.

[12] Pour ne donner qu’un exemple par grille de lecture, voir China Miéville (dir.), Historical Materialism, dossier « Marxism and Fantasy », vol. 10 n° 4, 2002 ; Marie Lucie Bougon, Marion Gingras-Gagné et Pascale Laplante-Dubé (dir.), Fantasy & féminismes : aux intersections du/des genre(s), Chambéry, ActuSF, 2023 ; Ebony Elizabeth Thomas, The Dark Fantastic: Race and the Imagination from Harry Potter to the Hunger Games, New York, New York University Press, 2019 ; Anne Besson et alii (dir.), La fantasy, un genre à l’état sauvage ?, Arras, Artois Presses Université, 2026 ; Taylor Driggers, Queering Faith in Fantasy Literature: Fantastic Incarnations and the Deconstruction of Theology, Londres / New York, Bloomsbury Academic, 2022 ; James Gifford, A Modernist Fantasy, op. cit.

[13] Anne Besson, Les Pouvoirs de l’enchantement, op. cit., p. 139.

[14] Anne Besson (dir.), Fantasy et Histoire(s). Actes du colloque des Imaginales 2018, Chambéry, ActuSF, 2019, p. 13.

[15] William Blanc, « Voir la vie en Vert. Une histoire des orques dans la fantasy et les jeux de rôle », JDR Magazine, n° 42, été 2018, p. 22-31 ; William Blanc, « Progressisme ou barbarie ? Les Orques dans l’histoire des univers de fantasy », dans Besson Anne (dir.), Fantasy et Histoire(s). Actes du colloque des Imaginales 2018, Chambéry, ActuSF, 2019, p. 299-318.

[16] J.R.R. Tolkien, « Du conte de fées », op. cit.

[17] Angelika Bammer, Partial Visions: Feminism and Utopianism in the 1970s (1991), New York / Londres, Routledge, 2004, p. 52.

[18] Voir par exemple Jack Zipes, « Why Fantasy Matters Too Much », The Journal of Aesthetic Education, vol. 43, n° 2, 2009, p. 77-91 (DOI : 10.1353/jae.0.0039) ; Daniel Baker, « Why We Need Dragons: The Progressive Potential of Fantasy », Journal of the Fantastic in the Arts, vol. 23, n° 3 (86), 2012, p. 437-459 ; voir aussi Ursula K. Le Guin, « Why Are Americans Afraid of Dragons? » (1947), dans The Language of the Night. Essays on Fantasy and Science Fiction, New York, HarperPerennial, 1992, p. 34-40.

[19] Nnedi Okorafor, « Africanfuturism Defined », Nnedi’s Wahala Zone Blog [en ligne], mis en ligne le 19/10/2019, http://nnedi.blogspot.com/2019/10/africanfuturism-defined.html (consulté le 03/01/2026).