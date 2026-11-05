La presse enfantine au XIXe siècle (1800-1914) : vecteur d’une culture européenne ? (Lyon)

La presse enfantine au XIXe siècle (1800-1914) : vecteur d’une culture européenne ?

Journée d’études : jeudi 26 novembre 2026, université de Lyon 2, Grand Salon, Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon,

Palais Saint-Jean 4, avenue Adolphe-Max 69005 Lyon

9h – 17h

coorg. Béatrice Ferrier, Marion Mas, Laurence Messonnier, Denis Reynaud et Marine Wisniewski

(Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon,

IHRIM, Lirdef, Textes et Cultures)

9h Accueil

9h20 Discours d’accueil de Denis Reynaud

9h35 Béatrice Ferrier, Marion Mas, Laurence Messonnier et Marine Wisniewski, « Introduction : les périodiques enfantins, outils de circulation dans l’Europe de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle »

10h - 11h15

Circulation des imaginaires politiques : quel rapport à l’altérité dans les périodiques français et britanniques ?

Présidence : Marine Wisniewski

10h Isabelle Baudino (ENS de Lyon, IHRIM) : « Former les jeunes esprits à l’Empire : imaginaires coloniaux et circulations culturelles dans la presse enfantine du XIXe siècle »

10h35 Thierry Truel (CEMMC Université Bordeaux Montaigne) : « Circulation des imaginaires politiques et fabrique de l’altérité dans la presse juvénile européenne de la fin du XIXe siècle : Le Petit Français illustré et The Boy's Own Paper »

Pause : 11h15 – 11h30

11h30 - 12h45

Circulation des représentations genrées

Présidence : Marion Mas

11h30 Jelena Antic (Université catholique de Lyon) : « L’influence des gazettes françaises destinées aux jeunes filles (1800-1914) dans les trois espaces francophones : la Belgique, la Suisse romande et le Québec »

12h05 Kondylenia Belitsou (Université d’Athènes), « Construire la « mère institutrice » : presse pédagogique et modèle éducatif féminin au XIXᵉ siècle »

12h45 Déjeuner

14h30 – 15h45

Circulation des connaissances scientifiques : une culture visuelle ?

Présidence : Laurence Messonnier

14h30 Zied Smat (ISSHT, Université de Tunis El Manar) : « La fabrique d'un regard européen : étude comparative du Magasin d’éducation et de récréation (France), du Boy’s Own Paper (Royaume-Uni) et du Giornale per i bambini (Italie) »

15h05 Hervé Goerger (ED 120, Sorbonne Nouvelle/Université du Kent), « L'imaginaire européen des pôles par le Magasin d’éducation et de récréation »

Pause : 15h45 – 16h

16h Béatrice Ferrier, Marion Mas, Laurence Messonnier et Marine Wisniewski, Hélène Veilhan « Bilan et perspectives : approche de fonds patrimoniaux »

16h30 Présentation du fonds de la bibliothèque de l’Académie par Denis Reynaud

17h Fin de la journée