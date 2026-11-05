La presse enfantine au XIXe siècle (1800-1914) : vecteur d’une culture européenne ? (Lyon)
La presse enfantine au XIXe siècle (1800-1914) : vecteur d’une culture européenne ?
Journée d’études : jeudi 26 novembre 2026, université de Lyon 2, Grand Salon, Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon,
Palais Saint-Jean 4, avenue Adolphe-Max 69005 Lyon
9h – 17h
coorg. Béatrice Ferrier, Marion Mas, Laurence Messonnier, Denis Reynaud et Marine Wisniewski
(Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon,
IHRIM, Lirdef, Textes et Cultures)
9h Accueil
9h20 Discours d’accueil de Denis Reynaud
9h35 Béatrice Ferrier, Marion Mas, Laurence Messonnier et Marine Wisniewski, « Introduction : les périodiques enfantins, outils de circulation dans l’Europe de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle »
10h - 11h15
Circulation des imaginaires politiques : quel rapport à l’altérité dans les périodiques français et britanniques ?
Présidence : Marine Wisniewski
10h Isabelle Baudino (ENS de Lyon, IHRIM) : « Former les jeunes esprits à l’Empire : imaginaires coloniaux et circulations culturelles dans la presse enfantine du XIXe siècle »
10h35 Thierry Truel (CEMMC Université Bordeaux Montaigne) : « Circulation des imaginaires politiques et fabrique de l’altérité dans la presse juvénile européenne de la fin du XIXe siècle : Le Petit Français illustré et The Boy's Own Paper »
Pause : 11h15 – 11h30
11h30 - 12h45
Circulation des représentations genrées
Présidence : Marion Mas
11h30 Jelena Antic (Université catholique de Lyon) : « L’influence des gazettes françaises destinées aux jeunes filles (1800-1914) dans les trois espaces francophones : la Belgique, la Suisse romande et le Québec »
12h05 Kondylenia Belitsou (Université d’Athènes), « Construire la « mère institutrice » : presse pédagogique et modèle éducatif féminin au XIXᵉ siècle »
12h45 Déjeuner
14h30 – 15h45
Circulation des connaissances scientifiques : une culture visuelle ?
Présidence : Laurence Messonnier
14h30 Zied Smat (ISSHT, Université de Tunis El Manar) : « La fabrique d'un regard européen : étude comparative du Magasin d’éducation et de récréation (France), du Boy’s Own Paper (Royaume-Uni) et du Giornale per i bambini (Italie) »
15h05 Hervé Goerger (ED 120, Sorbonne Nouvelle/Université du Kent), « L'imaginaire européen des pôles par le Magasin d’éducation et de récréation »
Pause : 15h45 – 16h
16h Béatrice Ferrier, Marion Mas, Laurence Messonnier et Marine Wisniewski, Hélène Veilhan « Bilan et perspectives : approche de fonds patrimoniaux »
16h30 Présentation du fonds de la bibliothèque de l’Académie par Denis Reynaud
17h Fin de la journée