Michel Chaillou et l’amitié littéraire : de L’Hexaméron aux constellations de "l’extrême-contemporain" (Paris)

Colloque, les 27-28 janvier 2028

Michel Chaillou et l’amitié littéraire : de L’Hexaméron aux constellations de « l’extrême-contemporain »[1]

En 1990, paraissait au Seuil, dans la collection « Fiction & Cie »[2], un petit ouvrage collectif signé de Michel Chaillou, Michel Deguy, Florence Delay, Natacha Michel, Denis Roche et Jacques Roubaud, L’Hexaméron. Il y a prose et prose. S’inscrivant avec une certaine liberté dans une riche tradition littéraire allant de L’Hexaméron de saint Ambroise (IVe siècle) à L’Hexaméron rustique ou les six journées passées à la campagne entre des personnes studieuses (1670) de La Mothe le Vayer[3], en passant par le Décaméron de Boccace ou L’Heptaméron de Marguerite de Navarre, l’ouvrage se veut un « récit, par des voies différentes, de six journées de création littéraire »[4] ; un récit dont les auteurs remarquent avec une désinvolture souriante qu’il doit son titre à une simple contingence, au fait qu’ils n’étaient que six et que « la question du repos du septième jour ne s’est pas trouvée posée[5] ». Et de souligner, dans un même esprit, la liberté laissée au lecteur d’interpréter le sous-titre, tout en ramenant celui-ci à une question provocatrice (« Mais qui peut dire qu’il n’y a pas prose et prose ? [6]») : c’est là, mine de rien, engager à une réflexion critique sur la valeur de la prose contemporaine, sur son affranchissement par rapport au réel et aux modèles, sur une qualité expérimentale assumée, ainsi, bien sûr, que sur le lien entre littérature et amitié.

Du reste, L’Hexaméron de Chaillou et Cie permet de poser, en dépit de sa brièveté, des interrogations à plusieurs niveaux. On peut d’abord, dans une lecture de près, envisager les six textes contrastés qui le composent comme six manières de commencer un récit, six manières de faire de la prose, six manières de réfléchir à la prose. Une telle approche engage à considérer pêle-mêle les questions de l’incipit, de la matérialité du mot et de la syntaxe, de la phrase longue, du statut du « je », de la mise en abyme de l’écriture, des rapports entre narration, pensée et fable, entre écriture prosaïque et écriture poétique. On peut aussi aborder ces textes dans leur relation aux modèles anciens et envisager la question des réactivations contemporaines de la littérature des siècles passés : quels liens ces auteurs, qui ont eux-mêmes un statut flou, entre romancier, poète, philosophe, photographe ou plasticien, tissent-ils avec la forme de référence – Décaméron, Heptaméron ou Hexaméron ? Quelle place occupent dans leur récit la Genèse, et l’imaginaire de la création ? Quel rapport ces six auteurs, et plus spécifiquement Michel Chaillou, entretiennent-ils avec la littérature ancienne et ses langues françaises ? Dans quelle mesure sa conception d’une « lecture osmotique » des auteurs du passé, définie comme une « lecture herbagère », fondée sur la jouissance et une compréhension d’osmose d’un « corps lisant et rêvant »[7], a-t-elle infusé dans l’écriture de la « Première journée », et même, par esprit de contamination amicale, des cinq autres Journées ? Plus largement, comment les contemporains d’alors écrivent-ils avec les modèles ? Quelle marge de manœuvre conservent-ils, entre imitation, déplacement, innutrition, réinvention ou jeu ? Enfin cette approche de près invite à lire L’Hexaméron comme une matrice, voire un miroir, du reste de l’œuvre de chacun des auteurs. Ainsi, la Première journée de Chaillou semble fonder le concept de « demi-autobiographie[8] », et la Deuxième journée de Deguy le principe de la langue comme pensée. Dans la Troisième journée, Delay esquisse la construction romanesque de l’amour qui la caractérise, tandis que, dans la Quatrième journée, Michel explore le rapport entre vie, voix et fiction. Enfin, pour Roche, la Cinquième journée est un paysage de mots aboutissant à un calligramme romanesque, avant que Roubaud, dans la Sixième journée, ne balbutie un « roman du samedi » qui interroge avec humour la tension entre prose et temps, prose et mémoire.

Ces premières lectures de près appellent aussi bien des approches monographiques que des confrontations transversales, qui font réagir les textes les uns avec les autres. Car, de fait, L’Hexaméron résulte d’abord et avant tout d’un moment d’amitié, dont le résultat scriptural n’a peut-être pour seuls motifs que celui que livrait Delay, « La règle est de ne pas avoir de règle »[9], ou celui que proposait Georges Lambrichs dans un adage suggestif : « On n’écrirait que pour recevoir des nouvelles de ses amis, ou simplement pour vérifier qu’ils sont là où on les attend, fût-ce à distance »[10]. À un moment de l’histoire littéraire où la notion de « groupe » ou de « mouvement littéraire » semble se dissoudre au profit de la figure de l’écrivain tout-puissant et solitaire, L’Hexaméron redit avec force combien la littérature puise à la vie tumultueuse et complexe, mais aussi pure immanence, de l’amitié. Tout semble avoir commencé par un déjeuner organisé chaque mercredi par Georges Lambrichs, d’abord au restaurant Chez Alexandre, puis, à partir de 1967 et de la création des Cahiers du Chemin, chez lui autour d’un rituel plat de pâtes à la sauce tomate et d’un vin apporté par un convive[11]. Une compagnie sous la forme d’une table ouverte hebdomadaire, où se succèdent au gré de leur présence à Paris Michel Butor, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Georges Perros, et plus régulièrement Jacques Borel, Michel Chaillou, Michel Deguy, Ludovic Janvier, Pierre Lepère, Gérard Macé, Henri Meschonnic, Pierre Oster, Jacques Réda, Jean Roudaut, Henri Thomas, Patrick Reumaux, Jude Stéfan, ou Jean-Loup Trassard ; une table de libre conversation où l’hôte cependant distribue lectures et critiques d’ouvrages des uns et des autres, de nouveaux auteurs, ou encore d’auteurs oubliés. Une vingtaine d’années plus tard, en 1990, s’élabore cette modeste écriture ensemble, qui n’est pas une écriture collective, un Hexaméron placé sous la bannière d’une collection : une petite gravure de William Blake représentant un marcheur courbé avec son bâton, qui paraît résonner avec les longues marches pratiquées dans Paris par Michel Chaillou et Jacques Roubaud[12]. Entre temps, en 1977, les Cahiers auront cessé leur activité et Michel Deguy aura créé la revue Po&sie. Entre temps l’Association pour la défense et l’illustration de la littérature contemporaine (ADILC, 1982), le Salon de la littérature pour la jeunesse de Montreuil (1982) et la Maison des écrivains (1985) auront été fondés ; également auront eu lieu la Journée de lecture ininterrompue à Chaillot (28 avril 1985), le colloque sur l’extrême contemporain à Paris VII (19-20 février 1986), l’enregistrement de la « Nuit sur un plateau » par France culture au théâtre de la Bastille (10 mars 1986), ou les conférences du Perroquet à l’initiative de Natacha Michel, au théâtre de l’Odéon (1988).

Ainsi, L’Hexaméron apparaît moins comme un objet isolé que comme la cristallisation ponctuelle d’un ensemble de pratiques, de fidélités, de complicités critiques et de lieux de sociabilité qui structurent une partie de la vie littéraire des années 1970-1990. L’ouvrage nous invite à reposer quelques questions. La littérature peut-elle se passer de l’amitié ? Quelles formes prend l’amitié littéraire, et de quoi se nourrit-elle ? A-t-elle besoin de groupes constitués, d’avant-gardes, de collectifs, d’écoles ? Comment résiste-t-elle aux tensions nées du succès éditorial, de la montée en puissance du « romancier » ? Particulièrement, dans les deux décennies qui précèdent la parution de L’Hexaméron, n’est-elle pas plutôt faite de rencontres éditoriales et radiophoniques, de performances improvisées, de rendez-vous réguliers, de correspondance échangée, et sans cesse de lectures réciproques ?

Le colloque entend interroger, à partir de L’Hexaméron, les formes, les pratiques et les imaginaires de l’amitié littéraire chez Michel Chaillou et dans son entourage, et les situer par rapport aux groupes et constellations de cette période allant de la fin des années 1960 à 1990.

Il ne s’agira donc pas seulement d’interroger l’amitié littéraire comme valeur ou comme imaginaire, mais aussi comme pratique située, médiatisée par des supports, des institutions, des rythmes et des lieux : table, revue, collection, radio, performance, correspondance, cours à l’université[13], lecture publique. L’enjeu sera de comprendre ce que désigne ici une « constellation » : ni école, ni avant-garde, ni collectif au sens strict, mais une configuration souple d’affinités, de lectures réciproques, de collaborations ponctuelles et pourtant de fidélités durables.

Les propositions de communication pourront s’articuler autour de cinq axes :

1) L’Hexaméron et l’amitié littéraire : genèse du projet, convergences, tensions, relations entre les six auteurs et autres collaborations, écritures et lectures réciproques ;

2) Poétique de L’Hexaméron : prose et expérimentation, incipit, formes du « je » et jeu des voix, rapport aux modèles anciens, écriture et création, effets de miroir ou de matrice entre ces textes et le reste de l’œuvre de leurs auteurs ;

3) Chaillou au-delà des six : inscription du groupe dans une sociabilité et une action littéraire plus vastes, autres compagnons de route comme Jean-Loup Trassard, Jacques Réda, Jacques Borel, Patrick Reumaux, Jean Védrines, etc., formes matérielles de l’amitié littéraire comme la revue Les Cahiers du chemin, l’ADILC, la revue Po&sie, les collections « Brèves littérature », « Fiction & Cie », la Maison des écrivains, les performances, les émissions radiophoniques ;

4) Chaillou et les constellations de l’extrême-contemporain : réflexion sur les notions de groupe, d’avant-garde, de collectif, d’école, écriture collective et individuelle, mise en regard avec des constellations parallèles comme l’Oulipo, le Nouveau Roman, ou avec d’autres revues ou collections comme Tel Quel, P.O.L. ou L’Un et l’Autre.

5) Postérité / Influence de L’Hexaméron : L’Hexaméron a-t-il constitué, au-delà de son moment propre, une forme disponible, un modèle discret ou un précédent pour penser d’autres expériences de pluralité auctoriale à travers d’autres médias, d’amitié littéraire ou de composition par journées dans le contemporain francophone ?

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Les propositions de communication, d’une longueur maximale de 500 mots, ainsi qu’une courte biobibliographie sont à envoyer à :

Chiara Rolla (chiara.rolla@unige.it) et Sophie Tonolo (sophie.tonolo@free.fr) au plus tard le 28 février 2027.

Dates du colloque : 27-28 janvier 2028

Lieu du colloque : Paris, Académie française (salle Hugot) ;

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Comité scientifique :

François Berquin, Université du Littoral – Côte d’Opale

Elisa Bricco, Università di Genova

Charles Forsdick, University of Cambridge

Fabien Gris, Sorbonne Université

Catherine Haman, Université du Littoral – Côte d’Opale

Chiara Rolla, Università di Genova

Sophie Tonolo, Service du Dictionnaire de l’Académie française ;

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Comité d’organisation :

Sophie Tonolo

Chiara Rolla.

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Bibliographie de référence :

Chaillou, Michel, Deguy, Michel, Delay, Florence, Michel, Natacha, Roche, Denis, Roubaud, Jacques, L’Hexaméron. Il y a prose et prose, Paris, Seuil, coll. « Fiction & Cie », 1990.

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1 Voir Michel Chaillou, « L’extrême-contemporain, journal d’une idée », Poésie, n° 41, 1987, p. 5-6, https://www.michel-chaillou.com/wp-content/uploads/LExtr%C3%AAme-contemporain.pdf

2 Voir « Les combats de Fiction & Cie : entretien avec Bernard Comment », par Pierre Benetti, 4 novembre 2025, n° 231, https://www.en-attendant-nadeau.fr/2025/11/04/les-combats-de-fiction-cie-entretien-avec-bernard-comment/ .

3 Chaillou avait rédigé un article sur l’Hexaméron rustique, paru dans la revue dirigée par Michel Lambrichs, Les Cahiers du chemin, n° 29, janvier 1977, p. 95-98.

4 L’Hexaméron. Il y a prose et prose, Paris, Seuil, 1990, 4e de couverture.

[5] Ibidem.

[6] Ibidem.

[7] Ces expressions sont tirées des pages consacrées par Serge Martin à la recension que donne Jean-Pierre Richard du Sentiment géographique de Chaillou et de sa conception de la lecture dans Les Cahiers du Chemin, en 1976 (n° 28, p. 130-134) : Les Cahiers du Chemin (1967-1977) de Georges Lambrichs. Poétique d’une revue littéraire, H. Champion, 2013, p. 94-95.

[8] Le concept est développé par Michel Chaillou dans le numéro 17 des Conférences du Perroquet, décembre 1988, 40 p.

[9] Rapporté par Michèle Chaillou, entretien du 22 janvier 2026.

[10] Rapporté par S. Martin, op. cit., p. 86.

[11] Ce que Serge Martin appelle « une démocratie du plat partagé et donc du sommaire en cours », et que Chaillou conçoit comme une « Cène » renversant les hiérarchies de la République des lettres, Cahiers du Chemin, op. cit., p. 62.

[12] Cf. Chaillou/Roubaud, Entretiens d’Étretat, éd. du Canoë, 2020, préface p. 7-13.

[13] Michel Chaillou a rencontré Georges Perec dans les cours de Roland Barthes à l’EHESS ; par ailleurs, plusieurs de ces écrivains enseignaient à Paris VII et à Paris VIII-Vincennes.