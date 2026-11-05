Le fascisme et la langue

Le concept de LTI est resté célèbre : Victor Klemperer relevait dans ses carnets les mots que le Troisième Reich imposait à l’allemand. Fabula a suivi la postérité de ce geste, de Didi-Huberman (Le Témoin jusqu’au bout) à Brossat (Écrire au bord du gouffre), d'Orwell (La Politique et la langue) à Sandra Lucbert (Le Ministère des contes publics). Les parutions de l’automne relancent la question. Cécile Alduy (D’abord ils sont venus chercher les mots) et Olivier Mannoni (La pensée piétinée) montrent comment des mots communs sont capturés puis banalisés. En Italie, un essai important fondé sur l'expérience Meloni , Le parole della destra, examine six mots-clés : tradition, famille, mérite, ordre, « radical chic », liberté. En Allemagne, Simon Strick (Faschisierung) relance la conceptualisation politique en parlant de fascisation plutôt que de fascisme et en examinant le rôle des écritures sur les réseaux sociaux numériques car pour lui, le mème et la réaction que récompensent les plateformes comptent davantage que le mot lui-même : « il y a plus de fascisation que de fascistes ». Évidemment, s'il est employé partout, le mot « fascisme » pourrait affaiblir l’analyse qu’il prétend aiguiser et l'on se souvient qu’Umberto Eco (Reconnaître le fascisme) proposait des critères pour éviter de franchir trop facilement le point de Godwin. Quoi qu'il en soit, une sorte de généalogie se dessine. Klemperer relevait des mots, Jean-Pierre Faye, disparu ce printemps, suivait la circulation des énoncés, quant aux travaux actuels ils suivent des formats et des flux. Le fascisme contemporain se joue dans des formes brèves et virales ? Le débat est ouvert, mais la lecture lente reste une compétence critique et civique.
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Publié le par Alexandre Gefen