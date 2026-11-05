Méthodologies actuelles de la recherche-création en francophonie (APFUCC 2027, UPEI, Canada)

APPEL À COMMUNICATIONS

COLLOQUE ANNUEL DE L’APFUCC

Du 26 au 29 mai 2027

Université de l’Île-du-Prince-Edouard (UPEI), Canada

ATELIER « Méthodologies actuelles de la recherche-création en francophonie »

Lison Jousten (Université de Liège) et Marine Theunissen (Université de Moncton)

lison.jousten@uliege.be et marine.theunissen@umoncton.ca

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Historiquement ancrée dans un contexte anglophone – elle apparaît au début du XXe siècle avec le premier doctorat Creative Practice PhD de l’Université d’Iowa (1929) –, la recherche-création connaît un essor particulier au Québec à partir des années 1970, notamment avec la fusion progressive des écoles des Beaux-Arts et de l’université. Si la question de l’apport des savoirs par l’art est ancienne (Hecht-Aussenac, S. et.al., 2026) et que le regain d’intérêt pour la contribution théorico-praxique permet de faire émerger de manière plus concrète la recherche-création dans les universités à la suite des mouvements sociaux de la fin des années 1960 des deux côtés de l’Atlantique (Québec/France), la recherche-création poursuit son développement et précise ses modes opératoires en contexte académique francophone (Pelé, 2017).

Cet atelier se donne pour objectif principal de réunir des théoricien·nes, des praticien·nes et des étudiant·es en recherche-création actif·ves dans la francophonie canadienne, européenne, africaine et des territoires d’outre-mer. En rassemblant diverses cultures de la recherche-création occidentales et non-occidentales dans une série de communications prenant des formes diverses (mode conférence ou conférence-démonstration), il s’agira essentiellement de favoriser les échanges entre pairs. Au-delà de la mise en perspective des pratiques et méthodologies actuelles de la recherche-création dans l’espace francophone, ce rassemblement souhaite également susciter de nouvelles rencontres, collaborations et possibilités de mise en réseau entre artistes-chercheur·es de différents pays francophones, permettant ainsi de stimuler le développement de la recherche-création dans les Maritimes Canadiennes comme dans d’autres territoires.

L’atelier encourage spécifiquement un état des lieux à partir d’un cadre réflexif portant sur les méthodologies en recherche-création. Cet angle thématique permettra de comprendre comment s’articulent concrètement les approches en recherche-création dans les différentes zones géographiques couvertes, mais offrira également la possibilité à toutes les personnes intervenantes ou présentes dans le public d’enrichir leur réflexion et leur pratique par de nouveaux exemples d’outils conceptuels et praxiques.

Les différents axes à explorer pourraient être les suivants :

A) État des lieux des pratiques actuelles en recherche-création : par exemple : (1) Place et organisation de la recherche-création dans le contexte des études supérieures (2ème et 3ème cycles) selon les territoires et cultures ; (2) Systèmes de financement de la recherche-création ; (3) Cartographie des pratiques ; (4) Développement des savoirs issus de la recherche-création et impact de la recherche-création sur les communautés locales.

B) Hybridation méthodologique : la place des emprunts (sciences, sciences humaines) et des inventions méthodologiques en recherche-création. Par exemple : (1) Protocoles ; (2) Récolte et analyse des données ; (3) Méthodes d’évaluation des résultats propres à la recherche-création.

C) Les approches expérimentales en recherche-création : par exemple : (1) Formes/pratiques/démarches expérimentales dans la création ; (2) Approches méthodologiques en arts et sciences ; (3) Approches méthodologiques en arts et techniques ou technologies.

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Échéancier :

Date limite pour soumettre une proposition : 15 janvier 2027

Réponse aux participant·es et ouverture de l’inscription : 1er février 2027

Version provisoire du programme : 15 mars 2027

Date limite pour être en règle avec l’APFUCC et s’être inscrit·e au colloque : 30 mars 2027

Version finale du programme : 26 avril 2027

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Modalité et consignes :

Le colloque annuel 2027 de l’APFUCC se passera à la fois en personne et en ligne. Veuillez noter que notre atelier se déroulera en personne et en ligne. Veuillez svp indiquer la modalité de votre présentation au moment de soumettre une proposition.

Les communications devront être en français et s’intéresser à un corpus en français.

Vous ne pouvez soumettre qu’une seule proposition de communication au colloque.

Veuillez soumettre votre proposition complète (titre, résumé de 250-300 mots, adresse, affiliation et notice bio-bibliographique de 150 mots) directement sur le site Fourwaves avant le 15 janvier 2027, onglet « soumission » (https://event.fourwaves.com/fr/apfucc-2027).

L’adhésion à l’APFUCC est requise pour participer au colloque. Il faut également régler les frais de conférence avant le 30 mars 2027.

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