Francesco Gallino (dir.), Le parole della destra

Présentation de l'éditeur :

La destra non vince solo alle urne: vince nelle conversazioni al bar, nei post, nei meme, nelle cene in famiglia. Vince nelle parole, imponendo un vocabolario che non si limita a descrivere il mondo, ma decide di cosa si parla e in quali termini. Sei studiose e studiosi analizzano sei parole chiave della propaganda conservatrice, ricostruendone la storia, l'uso pubblico e la forza narrativa. Ne nasce un libro che smonta la grammatica politica della destra e prova a riaprire uno spazio di pensiero critico.

In Italia, e ovunque nel mondo occidentale, partiti e movimenti di destra sono in rapida ascesa. Ma non è solo una questione di risultati elettorali. È soprattutto una questione di idee e di linguaggio. Negli ultimi anni le destre si sono imposte nel dibattito pubblico con parole e categorie capaci di orientare la discussione. Fra teoria gender e uteri in affitto, rave party e centri sociali, hanno dato vita a un universo discorsivo spiazzante, eppure straordinariamente efficace. Invece di offrire l’ennesima analisi politologica, questo libro affida le parole chiave del discorso pubblico a studiose e studiosi provenienti da discipline diverse: storia, filosofia, sociologia, economia. Ognuno esplora un caposaldo della retorica della destra e ne evidenzia significati, usi e implicazioni. Il risultato è uno sguardo nuovo sulla politica contemporanea e sui nostri modi di pensare e parlare. Perché dietro le parole della destra non c’è solo una strategia comunicativa, c’è anche il vuoto lasciato negli ultimi decenni dalle tradizioni politiche e culturali della sinistra. Interrogare quelle parole significa allora interrogare il nostro presente – e forse immaginare nuove possibilità per il futuro.

Traduction :

La droite ne gagne pas seulement dans les urnes : elle gagne dans les conversations de bistrot, dans les posts, dans les mèmes, dans les dîners de famille. Elle gagne dans les mots, en imposant un vocabulaire qui ne se contente pas de décrire le monde, mais décide de ce dont on parle et dans quels termes. Six chercheuses et chercheurs analysent six mots clés de la propagande conservatrice, en en reconstituant l'histoire, l'usage public et la force narrative. Il en résulte un livre qui démonte la grammaire politique de la droite et tente de rouvrir un espace de pensée critique.

En Italie, et partout dans le monde occidental, les partis et mouvements de droite sont en pleine ascension. Mais ce n'est pas seulement une question de résultats électoraux. C'est surtout une question d'idées et de langage. Ces dernières années, les droites se sont imposées dans le débat public avec des mots et des catégories capables d'orienter la discussion. Entre théorie du genre et utérus à louer, rave parties et centres sociaux, elles ont donné naissance à un univers discursif déconcertant, et pourtant extraordinairement efficace. Au lieu de proposer une énième analyse politologique, ce livre confie les mots clés du discours public à des chercheuses et chercheurs issus de disciplines différentes : histoire, philosophie, sociologie, économie. Chacun explore un pilier de la rhétorique de la droite et en met en évidence les significations, les usages et les implications. Il en résulte un regard neuf sur la politique contemporaine et sur nos manières de penser et de parler. Car derrière les mots de la droite, il n'y a pas seulement une stratégie de communication, il y a aussi le vide laissé ces dernières décennies par les traditions politiques et culturelles de la gauche. Interroger ces mots, c'est donc interroger notre présent – et peut-être imaginer de nouvelles possibilités pour l'avenir.

Sommaire :

Alberto Grandi : tradizione

Maddalena Cannito : famiglia

Rosa Fioravante : merito

Enrico Gargiulo : ordine

Raffaele Alberto Ventura : radical chic

Mirko Alagna : libertà

Lire un extrait… (lien)

On peut lire sur Collettiva un entretien avec Francesco Gallino… (lien)

On peut lire dans Domani un article sur cet ouvrage… (lien)