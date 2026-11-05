Simon Strick, Faschisierung. Fluchtlinie des Digitalen

Présentation de l'éditeur :

Die Funktion einer Maschine ist, was sie tut. Die digitale Maschine spuckt seit über 20 Jahren regelmäßig und formelhaft Faschismen und Radikalisierung aus. Trumpisierung und Extremismus gewinnen, begegnen möchte man ihnen mit Faktenchecks und Medienkompetenz.

Naives Denken, sagt Simon Strick, denn Faschisierung ist eine Grundtendenz digitaler Medien. Rechtspopulismus und Internet entstanden nicht nur zeitgleich, sie arbeiten mit verwandten Formeln und haben die Öffentlichkeit zum Reaktionären hin transformiert. In seiner so luziden wie materialreichen Analyse kommt der Medienwissenschaftler mit Leo Löwenthal zu dem Fazit: Der demokratische Diskurs befindet sich unvorbereitet und hilflos auf der Fluchtlinie der Faschisierung. Ein Umdenken ist nötig.

Traduction :

La fonction d'une machine, c'est ce qu'elle fait. Depuis plus de vingt ans, la machine numérique crache régulièrement, et de manière stéréotypée, des fascismes et de la radicalisation. La trumpisation et l'extrémisme gagnent du terrain, et l'on voudrait leur opposer la vérification des faits et l'éducation aux médias.

Pensée naïve, affirme Simon Strick, car la fascisation est une tendance fondamentale des médias numériques. Le populisme de droite et Internet ne sont pas seulement apparus en même temps : ils fonctionnent selon des formules apparentées et ont transformé l'espace public dans un sens réactionnaire. Au terme d'une analyse aussi lucide que richement documentée, le spécialiste des médias parvient, avec Leo Löwenthal, à cette conclusion : le discours démocratique se trouve, sans y être préparé et impuissant, sur la ligne de fuite de la fascisation. Il faut changer de manière de penser.

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On peut lire sur netzpolitik.org un entretien avec Simon Strick… (lien)