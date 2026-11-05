Cahiers d'études italiennes, n° 43 / 2026 : "L’attitudine dello scrivere : écriture, édition et réception des textes de Catherine de Sienne (1347-1380)"

En hommage à Mireille Blanc, fondatrice de la revue Filigrana.

Consacré à Catherine de Sienne (1347-1380), ce numéro s’inscrit dans le renouveau que connaissent actuellement les études catheriniennes en Italie et en France. Cette efflorescence compte de nombreuses recherches dans différents domaines et de nouvelles parutions, dont l’édition critique de son Epistolario, confiée à une équipe de chercheurs sous l’égide de l’ISIME. Ce sont certains de ces spécialistes qui nous livrent ici la primeur de leurs recherches, complétées par un regard transalpin, posé depuis la France et la Suisse, sur l’œuvre de Catherine. De ces regards croisés émerge un éclairage pluridisciplinaire du texte catherinien considéré sous l’angle philologique, ecdotique, linguistique, rhétorique, de l’étude des sources et de l’histoire de l’art. Ces études sont enrichies d’un dossier consacré à deux aspects de la réception des lettres de Catherine en France, sous forme imprimée d’une part, autour de l’édition aldine de 1500, sa circulation et sa traduction, et sous forme manuscrite d’autre part, avec deux lettres conservées en traduction latine dans un manuscrit du XVe siècle, connu mais jusqu’ici inédit, de la bibliothèque municipale de Grenoble.

« Ab oratione surgens cum desiderio scribendi scripsit propria manu unam litterulam. »

(Antonio Caffarini, Processo Castellano, cité d’après Girolamo Gigli (éd.), Epistole della Serafica Vergine S. Caterina da Siena, Lucques, Venturini, 1721, vol. 1, p. iv).

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Sommaire

Sonia Porzi Introduction [Texte intégral]IntroduzioneIntroduction

Giovanna Frosini Le Lettere di Caterina da Siena: processi di scrittura, forme della lingua [Texte intégral]Les Lettres de Catherine de Sienne : procédés d’écriture, formes linguistiquesThe Letters of Catherine of Siena: Writing Processes, Language Forms

Francesca De Cianni Leggere oggi l’Epistolario di Caterina da Siena secondo la tradizione Maconi [Texte intégral]Lire aujourd’hui l’Epistolario de Catherine de Sienne selon la tradition MaconiReading Catherine of Siena’s Epistolario Today According to the Maconi Tradition

Vincenzo D’Angelo La lingua dell’Epistolario di Caterina da Siena nel contesto del senese «di seconda fase»: primi sondaggi [Texte intégral]La langue des lettres de Catherine de Sienne dans le contexte linguistique siennois dit « de seconde phase » : premières analysesThe Language of Catherine of Siena’s Epistolary in the Context of the “Second Phase” of the Sienese Variety: Initial Surveys

Silvia Serventi Caterina da Siena e gli agostiniani [Texte intégral]Catherine de Sienne et les AugustinsCatherine of Siena and the Augustinians

Sonia Porzi « Non studia in fare celle murate […] ma bene si studia di murare la cella del cuore suo » : Catherine de Sienne et la quête d’une cellule pour soi [Texte intégral]«Non studia in fare celle murate […] ma bene si studia di murare la cella del cuore suo»: Caterina da Siena e la ricerca di una cella tutta per se“Non studia in fare celle murate […] ma bene si studia di murare la cella del cuore suo”: Catherine of Siena and the Quest for a Cell of One’s Own

Denise Zaru De l’écrit à l’image : la réception des métaphores de sainte Catherine de Sienne dans la peinture vénitienne de la Renaissance [Texte intégral]Dalla parola scritta all’immagine: l’uso delle metafore di santa Caterina da Siena nella pittura veneziana rinascimentaleFrom Words to Pictures: Saint Catherine of Siena’s Metaphors in Renaissance Venetian Paintings

Autour de la réception de Catherine en France

Sonia Porz iDossier. — Deux aspects de la réception des lettres de Catherine de Sienne en France [Texte intégral]Cartella di documenti. Due aspetti della ricezione delle lettere di Caterina da Siena in FranciaDocument Folder. Two Aspects of the Reception of Catherine of Siena’s Letters in France

Antonio Montefusco Caterina da Siena, Dialogo della divina provvidenza, édition critique sous la direction de Noemi Pigini [Texte intégral]Florence, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2025

Sylvie Duval Caterina da Siena, Epistolario, II, Lettere C‑G (Giovanna pazza), Antonella Dejure, Francesca De Cianni, Cristina Dusio, Annalisa Bini, Nelly Mahmoud Helmy et Jacopo Paganelli (éds) [Texte intégral]Rome, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, coll. « Fonti per la Storia dell’Italia medievale, Antiquitates, 58/II », 2025

Cécile Terreaux-Scotto Céline Perol et Sonia Porzi (dir.), Catherine qui fut de Sienne. Écrits et culte de sainte Catherine en Italie et en France (xive‑xvie siècle) [Texte intégral]Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, coll. « Cahiers Pourpres, 3 », 2025, 210 p.

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Sonia Porzi, maître de conférences à l’Université Clermont-Auvergne, est membre de l’IHRIM. Spécialiste de littérature religieuse italienne du Moyen Âge et en particulier de Catherine de Sienne, elle lui a consacré sa thèse (Le prophétisme dans les lettres de Catherine de Sienne) et plusieurs publications dont la codirection de l’ouvrage collectif Catherine qui fut de Sienne. Écrits et culte en Italie et en France (XVIe-XXIe siècle) paru aux PUBP en 2025.



Cécile Terreaux-Scotto, est professeure d’études italiennes à l’Université Grenoble Alpes où elle codirige la revue Cahiers d’études italiennes (Filigrana). Elle pratique régulièrement la traduction, ancienne comme moderne. Membre du LUHCIE, spécialiste de la rhétorique de la chaire, elle dirige l’édition annotée et le commentaire rhétorique en ligne des sermons de Savonarole (SavonarOnline, https://savonaronline.univ-grenoble-alpes.fr/).

