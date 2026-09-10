Jules Barbey d'Aurevilly, Les Bas-bleus

Éditions Julie Anselmini

Les textes choisis des Bas-bleus (1877) de Jules Barbey d’Aurevilly permettent de mesurer toute la violence des préjugés misogynes que les femmes écrivains du XIXe siècle eurent à affronter pour oser conquérir l’espace littéraire, en même temps que de redécouvrir le style acéré, aussi savoureux que venimeux, d’un écrivain important et résolument « anti-moderne » de son temps, qui voulait, comme Baudelaire, que la critique soit « partiale, passionnée, politique, c’est-à-dire faite à un point de vue exclusif, mais au point de vue qui ouvre le plus d’horizons ».

« Être une femme écrivain au XIXe siècle n’a rien qui aille de soi. Assignée à l’éducation de ses enfants et aux soins de son foyer par l’ordre social, une femme qui délaisse ce rôle traditionnel et « naturel » pour prendre la plume est généralement regardée de travers, sinon avec haine et mépris. Pendant cette période de forte démocratisation culturelle, les femmes furent pourtant de plus en plus nombreuses à conquérir l’espace littéraire et médiatique, non sans affronter des préjugés tant tenaces que pugnaces.

En lisant les chapitres des Bas-bleus de Jules Barbey d’Aurevilly, les lecteurs et lectrices pourront mesurer la violence de ces préjugés tout en comprenant mieux leurs tenants et aboutissants. Ils découvriront aussi la saveur corrosive et le style acéré d’un critique qui, en dépit de sa partialité et de sa misogynie assumées, fut un écrivain important et résolument « anti-moderne » de son temps. » — J. A.

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Jules Barbey d’Aurevilly (1808-1889) est un homme de lettres français, écrivain, critique littéraire, dandy (attitude de vie qu’il théorise avant Baudelaire) et polémiste. Figure de la vie littéraire française de la seconde moitié du XIXe siècle, il s’immisce dans tous les champs, passant du roman historique à la réflexion sur la mode, du débat politique à la critique littéraire. Ses haines et ses amitiés, ses mépris et ses engouements surprennent dans la société policée de son époque. Il détonne dans ce qu’il dénonce comme « le siècle du scepticisme absolu, du touche-à-tout philosophique, et de l’écroulement de tout sous ces mains toucheuses ». Aristocrate, catholique et monarchiste à l’ère où le mouvement démocratique s’amplifie, partagé entre son identité régionale (Cotentin) et les salons de faubourg Saint-Germain, il incarne la mauvaise conscience du XIXe siècle. Son œuvre la plus reconnue est un recueil de nouvelles, Les Diaboliques publié en 1874, empreint de réalisme historique et d’un surnaturalisme exalté. Personnage insaisissable qui cultive sa complexité, il se définit ainsi : « Je me soucie peu des biographies. La mienne est dans l’obscurité de ma vie. Qu’on devine l’homme à travers les œuvres, si on peut ».

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Sommaire

Préface, par Julie Anselmini



Introduction du Bas-bleuisme contemporain



Germaine de Staël



Émile de Girardin (Delphine de Girardin)



Georges Sand



Daniel Stern (Marie d'Agoult)



Louise Colet



André Léo (Victoire Bera)



Épilogue