"La forme-sens chez Éluard et Apollinaire". Conf. du Prof. Fabio Scotto (Lausanne)

La “forme-sens” chez Éluard et Apollinaire

Conférence du Prof. Fabio Scotto dans le cadre du séminaire “Reading and translating poetry / Lire et traduire la poésie”

de Martine Hennard Dutheil et Irene Weber Henking

De 10:15 à 11:45, Anthropole, 4165

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La conférence de Fabio Scotto se propose d’illustrer d’abord une théorie personnelle du traduire fondée sur la conviction que l’écriture de traduction est une “écriture seconde” et que donc sa nature hypertextuelle implique une fidélité à tous les aspects de la “forme-sens” de l’original (H. Meschonnic) en privilégiant celui-ci de la “fonction dominante” (E. Etkind).

Successivement seront pris en examen les problèmes traductifs que pose la traduction en italien de la poésie de deux poètes majeurs du XXe siècle français, respectivement Guillaume Apollinaire et Paul Éluard.

Dans la poésie d’Apollinaire, caractérisée par un profond éclectisme mêlant des thèmes et des stylèmes d’origine moyenâgeuse à des tensions fortement innovatrices, on visera surtout la réécriture de l’aspect musical dans sa dimension rimique et rythmique dominante, ayant recours à des exemples tirés d’Alcool (1913) et de Poèmes à Lou (1947, posthume).

De Paul Éluard, poète surréaliste engagé politiquement dans la Résistance, on mettra en évidence la poétique aux traits énigmatiques et hermétiques entièrement construite sur la force métaphorique des images qui en fait un maître de l’allusion et de l’écart symbolique. À l’aide de quelques exemples tirés de son recueil Poésie et vérité 1942 (1942), recueil contenant le célèbre poème Liberté, on montrera la nécessité d’une traduction visant surtout l’adhésion à la structure syntaxique du vers et à sa valeur sémantique, à même de reproduire le fonctionnement complexe de l’élaboration mentale de sa symbologie humaine, animale, végétale et gnomique.

La conférence sera donnée en français, dans le cadre du séminaire : Reading and translating poetry / Lire et traduire la poésie / Gedichte lesen und übersetzen

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Responsables de l’enseignement:

Martine Hennard Dutheil et Irene Weber Henking.

En cas de question et pour obtenir un dossier de textes : irene.weberberhenking@unil.ch.

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L'intervenant :

Fabio Scotto est professeur ordinaire de littérature française à l’Université de Bergame et de “Poésie et traduction poétique du XXème siècle européen” à l’Université de la Suisse Italienne. Spécialiste de poésie moderne et contemporaine et de traductologie, il est, entre autres, l’auteur des essais Bernard Noël: il corpo del verbo (1995), La voce spezzata. Il frammento poetico nella modernità francese (2012), Il senso del suono. Traduzione poetica e ritmo (2013), Le corps écrivant. Saggi sulla poesia contemporanea francese da Valéry a oggi (2019), Yves Bonnefoy. Poesia, critica e traduzione (2026), Risonanze. Quattro saggi su Philippe Jaccottet (2027, sous presse), ainsi que de traductions de Villiers de l’Isle-Adam, Vigny, Hugo, Apollinaire, Éluard, B. Noël, Y. Bonnefoy et de nombreux recueils poétiques traduits en plusieurs langues.