Jean Rolin, Gagarine

« Durant cette recherche des lieux nommés d’après Youri Gagarine, j’aurai rencontré beaucoup de boulangères. Ne serait-ce que pour me nourrir. » Jean Rolin

Dans ce nouveau récit, Jean Rolin entreprend de parcourir différents lieux en France portant le nom de Youri Gagarine, premier homme à avoir effectué un vol dans l’espace, le 12 avril 1961, dans le cadre du programme spatial soviétique. L’enquête sur ces traces toponymiques se déploie de façon digressive, avec humour et distanciation ironique, tout en faisant resurgir la figure héroïque de Gagarine, son culte, et l’histoire politique, sociale et symbolique de la France. De la salle Gagarine à Port-de-Bouc, aux rues et places Gagarine des cités de la banlieue parisienne, en passant par Bron, Le Havre et Calais, chaque lieu convoque des souvenirs personnels, des archives, des micro-événements du quotidien, ainsi que les marques d’une désaffection progressive de la mémoire politique du communisme. Les noms de rues, de salles ou de cités, constituent les vestiges d’un imaginaire politique aujourd’hui largement désactivé.

Le livre devient progressivement une cartographie mélancolique des marges urbaines françaises (quartiers populaires, zones portuaires, espaces en démolition et en mutation). La célébration et la disparition de Gagarine hantent le texte. L’épopée spatiale soviétique se dissout dans l’espace parcouru aujourd’hui, avec un art consommé de la description et du récit : « la place Youri Gagarine n’est guère plus qu’un carrefour situé devant la gare, au point de rencontre de trois rues peu fréquentées, avec en son centre un bassin rond, asséché, tel un cendrier de proportions inusitées. »

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