Revue
Nouvelle parution
Babel, n° 24 | 2026 :

Babel, n° 24 | 2026 : "La Méditerranée : couleurs et émotions"

  • Toulon, Université de Toulon, 2026
  • ISSN : 1277-7897
  • Date de publication :
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne

Sommaire

Youssef Ferdjani, Sandra Gorgievski, « Avant-propos »

Colorimétrie et Méditerranée à géométrie variable

Frédéric Ogée, « Couleurs italiennes et peinture britannique : Les voyages en Italie de Richard Wilson et de J. M. W. Turner »

Emmanuel Mattiato, « La palette méditerranéenne de Malaparte : entre réminiscences antiques et picturalisation symboliste »

Daniel S. Larangé, « Des couleurs et des mots. Charles Corm au prisme de la Méditerranée »

Habitat – Méditerranée

Patrick Barrès, « Jean Vimenet, les années Abd-el-Tif, l’invention de la couleur »

Valérie Michel-Fauré, « Une Méditerranée en outrenoir »

Pauline Muñoz, « Au-delà du bleu : le territoire comme collection de nuances. Poïétique des matériaux-récits et médiation sensible des milieux »

Varia

Afef Arous-Brahim, « Conflit de légitimités et quête d’authenticité : De purs hommes de Mbougar Sarr au prisme de l’existentialisme de Sartre »

Leonardo Rombai, « Le tendenze della geografia italiana al tempo di Stendhal (fine ’700-metà ’800) »

Notes de lecture

Camille-Apollonia Narducci, « Karin Ueltschi, Histoire des roux et de la rousseur, Paris, Imago, 2026, 240 p. »

Marie Di Benedetto, « Chrysta Pélissier et Camille Roelens (dir.), Imaginaires et fictions numériques. Presses des mines, 2026, 248 p., 29 €. »

« Contributeurs »