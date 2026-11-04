Babel, n° 24 | 2026 : "La Méditerranée : couleurs et émotions"

Youssef Ferdjani, Sandra Gorgievski, « Avant-propos »
Colorimétrie et Méditerranée à géométrie variable
Frédéric Ogée, « Couleurs italiennes et peinture britannique : Les voyages en Italie de Richard Wilson et de J. M. W. Turner »
Emmanuel Mattiato, « La palette méditerranéenne de Malaparte : entre réminiscences antiques et picturalisation symboliste »
Daniel S. Larangé, « Des couleurs et des mots. Charles Corm au prisme de la Méditerranée »
Habitat – Méditerranée
Patrick Barrès, « Jean Vimenet, les années Abd-el-Tif, l’invention de la couleur »
Valérie Michel-Fauré, « Une Méditerranée en outrenoir »
Pauline Muñoz, « Au-delà du bleu : le territoire comme collection de nuances. Poïétique des matériaux-récits et médiation sensible des milieux »
Varia
Afef Arous-Brahim, « Conflit de légitimités et quête d’authenticité : De purs hommes de Mbougar Sarr au prisme de l’existentialisme de Sartre »
Leonardo Rombai, « Le tendenze della geografia italiana al tempo di Stendhal (fine ’700-metà ’800) »
Notes de lecture
Camille-Apollonia Narducci, « Karin Ueltschi, Histoire des roux et de la rousseur, Paris, Imago, 2026, 240 p. »
Marie Di Benedetto, « Chrysta Pélissier et Camille Roelens (dir.), Imaginaires et fictions numériques. Presses des mines, 2026, 248 p., 29 €. »
« Contributeurs »