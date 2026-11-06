Des mythes antiques au storytelling contemporain, d’innombrables récits accompagnent les processus d’urbanisation. Les études réunis par Loïc Vadelorg et Paul Lecat dans Récits de ville. Usages de l'histoire et changement urbain (P.U. Rennes) proposent une exploration pluridisciplinaire des différents récits ayant joué un rôle important dans l’accompagnement des mutations urbaines et entretenant des relations complexes et dialectiques avec toutes les modalités de transformation intentionnelle ou subie des villes : plans d’aménagement, opérations de reconstruction, rénovation, politiques ou mobilisations urbaines en général. Il éclaire aussi la mise en récit des politiques urbaines et la façon dont les aménageurs manient des narrations pour légitimer leur action. Signalons au sommaire l'essai de Virginie Tahar, qui nous entraîne vers "Les bancs d’Excideuil de Jacques Jouet : quand le poète transforme les bancs publics en lieux de mémoire" : depuis 2001, dans le quartier de l’église de la commune d’Excideuil en Dordogne, les passants peuvent en effet s’asseoir sur des « bancs à poèmes » évoquant l’histoire du lieu dans lequel ils s’arrêtent, lieu autrefois habité par des ouvriers et des artisans. Ces 19 bancs sont le fruit d’un processus de création ayant associé un poète aux habitants du quartier, qui lui ont livré leurs anecdotes et leurs souvenirs. Dix-huit portent sur leurs lattes le titre et les vers des poèmes, le 19e étant le "banc de la table des matières des bancs", qui invite à lire cette série comme un recueil de poèmes hors du livre…
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Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne