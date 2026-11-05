Sciences Humaines, 2026/HS34 n° 34 : "Montaigne. Pour moi donc j'aime la vie"

Dans un XVIe siècle marqué par des bouleversements majeurs, bousculé aussi bien par les guerres de Religion que par la découverte du Nouveau Monde, Montaigne anticipe toutes les inventions modernes, au premier rang desquelles les sciences humaines. Par ses réflexions proto-laïques, relativistes ou même antispécistes, il ouvre la voie aussi bien aux Lumières qu’à la philosophie moderne, la psychologie ou l’anthropologie.

Sommaire

Édito

Nul ne lui résiste

Par Samuel Lacroix

Introduction

Chronologie personnelle et historique

Par Samuel Lacroix

Le squelette des Essais

Par Samuel Lacroix

La pensée au fil de la plume

Par Bernard Sève

Des défis de le traduire

Par Ali Benmakhlouf

Dans les pas d’un voyageur

Par Gaspard Koenig

Le moi et les autres

« Chez Montaigne, le moi est à l’état naissant »

Rencontre avec Antoine Compagnon,

Propos recueillis par Frédéric Manzini

Extraits sur l’autoportrait

Psy et patient, en même temps

Par Jean-François Dortier

Extraits sur l’amitié

L’autre, c’est lui

Par Maud M’Bondjo

Les auteurs qui l’ont influencé

Par Samuel Lacroix

Les us et coutumes

« Il n’y a pas de bon sauvage chez Montaigne »

Rencontre avec Frank Lestringant,

Propos recueillis par Léo Fabius

Extraits sur la « barbarie »

Montaigne vu d’ailleurs

Par Maud M’Bondjo

Penser un verre à la main

Par Pierre Citerne

La raison et le réel

« Montaigne nous aide à rester alertes »

Rencontre avec Emmanuel Naya,

Propos recueillis par Samuel Lacroix

Extraits sur le savoir

Les mystères d’une foi

Par Samuel Lacroix

Montaigne a-t-il raison ?

Par Pascal Engel

L’homme sous le regard de l’animal

Par Thierry Gontier

La politique d’un humaniste

« Avec lui, l’humanisme se questionne lui-même »

Rencontre avec Sarah Bakewell,

Propos recueillis et traduits par Laurence Serfaty

Extraits sur la condition humaine

Un animal politique

Par Philippe Desan

Votez Montaigne !

Par Jean-Marie Pottier

Le bien vivre, le bien mourir

« C’est parce qu’il aime la vie que Montaigne est heureux »

Rencontre avec André Comte-Sponville,

Propos recueillis par Samuel Lacroix

Extraits sur le sens de la vie

Un esprit sain dans un corps malade

Par Dominique Brancher

Enseigner à vivre

Par Pierre Manent

Extraits sur l’éducation

En perspective

Un pèlerinage en son « pays sauvage »

Par Nicolas Espitalier,

Photos : Sébastien Sindeu

Un auteur fétichisé

Par Fanny Boutinet

Postérité en pagaille

Par Raphaël Czarny

et Samuel Lacroix

Montaignographie.

—

Date de parution : 24/07/2026

Date de mise en ligne : 05/11/2026