Sciences Humaines, 2026/HS34 n° 34 : "Montaigne. Pour moi donc j'aime la vie"
Dans un XVIe siècle marqué par des bouleversements majeurs, bousculé aussi bien par les guerres de Religion que par la découverte du Nouveau Monde, Montaigne anticipe toutes les inventions modernes, au premier rang desquelles les sciences humaines. Par ses réflexions proto-laïques, relativistes ou même antispécistes, il ouvre la voie aussi bien aux Lumières qu’à la philosophie moderne, la psychologie ou l’anthropologie.
Édito
Nul ne lui résiste
Par Samuel Lacroix
Chronologie personnelle et historique
Par Samuel Lacroix
Le squelette des Essais
Par Samuel Lacroix
La pensée au fil de la plume
Par Bernard Sève
Des défis de le traduire
Par Ali Benmakhlouf
Dans les pas d’un voyageur
Par Gaspard Koenig
« Chez Montaigne, le moi est à l’état naissant »
Rencontre avec Antoine Compagnon,
Propos recueillis par Frédéric Manzini
Psy et patient, en même temps
L’autre, c’est lui
Par Maud M’Bondjo
Les auteurs qui l’ont influencé
Par Samuel Lacroix
« Il n’y a pas de bon sauvage chez Montaigne »
Rencontre avec Frank Lestringant,
Propos recueillis par Léo Fabius
Montaigne vu d’ailleurs
Par Maud M’Bondjo
Penser un verre à la main
Par Pierre Citerne
« Montaigne nous aide à rester alertes »
Rencontre avec Emmanuel Naya,
Propos recueillis par Samuel Lacroix
Les mystères d’une foi
Par Samuel Lacroix
Montaigne a-t-il raison ?
Par Pascal Engel
L’homme sous le regard de l’animal
Par Thierry Gontier
« Avec lui, l’humanisme se questionne lui-même »
Rencontre avec Sarah Bakewell,
Propos recueillis et traduits par Laurence Serfaty
Extraits sur la condition humaine
Un animal politique
Par Philippe Desan
Votez Montaigne !
« C’est parce qu’il aime la vie que Montaigne est heureux »
Rencontre avec André Comte-Sponville,
Propos recueillis par Samuel Lacroix
Extraits sur le sens de la vie
Un esprit sain dans un corps malade
Enseigner à vivre
Par Pierre Manent
Extraits sur l’éducation
Un pèlerinage en son « pays sauvage »
Par Nicolas Espitalier,
Photos : Sébastien Sindeu
Un auteur fétichisé
Par Fanny Boutinet
Postérité en pagaille
Par Raphaël Czarny
Montaignographie.
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Date de parution : 24/07/2026
Date de mise en ligne : 05/11/2026