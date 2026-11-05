"Écrire en biographe" (Revue Romantisme, 2028/1)

Appel à contributions. Dossier « Écrire en biographe » (Marceau Levin dir.)

Romantisme, no 219, 2028/1

Selon certains chercheurs, un « tournant biographique » aurait, dans les années 1980, succédé au « tournant linguistique »[1]. Marqué par un retour à l’histoire littéraire et un regain d’intérêt pour la figure de l’auteur, ce tournant s’est opéré en dépit du discrédit qui frappe l’écriture biographique – toujours suspecte sinon « impure », tantôt du fait de sa situation ambiguë, aux confins de la science et de la fiction, du sérieux et du plaisir, tantôt au nom de scrupules moraux incriminant le voyeurisme consubstantiel à la curiosité biographique, tantôt encore en raison de la propension de la biographie à donner l’« illusion » que la vie d’un individu est pourvue d’une unité et d’un sens[2]. La critique de Pierre Bourdieu, qui visait à substituer la notion de trajectoire à celle de récit de vie, a moins disqualifié la biographie qu’elle n’en a déplacé les enjeux : sociologues et historiens ont porté leur attention aux contextes et aux variations d’échelle, tout en posant la question de ce qu’une existence singulière permet de connaître d’un groupe, d’un milieu ou d’une époque[3]. Après que la micro-histoire en a exploré à nouveaux frais les potentialités[4], la biographie est devenue pour les historiens un lieu privilégié de réflexion sur l’écriture même de l’histoire[5]. Parallèlement, la théorie biographique, largement irriguée par les travaux anglo-saxons sur le life-writing, s’est développée en France autour de chercheuses et de chercheurs comme François Dosse[6], Martine Boyer-Weinmann[7], Sabina Loriga[8] et Joanny Moulin[9], tandis que les travaux de Christine Delory-Momberger sur la « condition biographique » renouvelaient son inscription dans le champ des sciences sociales et des sciences de l’éducation[10]. L’intérêt qu’elle suscite ayant été avivé par le développement spectaculaire de la « biofiction » dans la littérature contemporaine et conjointement des recherches qui l’étudient[11], la biographie occupe désormais une place importante, aussi bien dans les programmes de concours[12] que dans le monde littéraire[13]. En dialogue avec l’histoire de l’art, la musicologie et les arts du spectacle, qui ont examiné la construction biographique des figures d’auteur et d’artiste[14], ce dossier souhaite interroger, dans une perspective épistémologique, ce que l’écriture biographique fait aujourd’hui à notre connaissance des créatrices et créateurs du XIXe siècle et à l’interprétation de leurs œuvres.

Au sein des études dix-neuviémistes, l’écriture biographique semble en effet aujourd’hui une pratique installée, suscitant chaque année son lot de publications dans des collections spécialisées, souvent des ouvrages d’ampleur, mêlant l’agrément d’un récit à l’épaisseur d’une enquête documentaire souvent fondée sur l’exploitation des correspondances[15]. Au cours des six dernières années ont ainsi paru des travaux sur les Goncourt, Juliette Drouet, Benjamin Constant, Georges Feydeau, Alexandre Dumas, Maurice Barrès, Émile Zola, Émile de Girardin, Germaine de Staël, Julia Daudet, Victor Hugo ou George Sand[16]. Placée « au carrefour des humanités[17] », la biographie est un genre hybride qui allie l’exigence de la preuve aux choix de composition et de narration qui président à la mise en récit d’une existence rendue intelligible.

Ces pratiques invitent à reprendre les débats méthodologiques sur la biographie en examinant les problèmes particuliers que soulèvent les sources, les trajectoires et les représentations de l’individu au XIXe siècle. Âge d’or de la biographie à bien des titres, le XIXe siècle a pu orienter les recherches vers la prise en compte de la biographie comme un objet historique plutôt que comme une méthode des études littéraires. De fait, la volumineuse production biographique du XIXe siècle (aussi bien dans la production savante que dans l’édition populaire), de même que la « biographisation » de la littérature déployée par le romantisme et pratiquée avec constance par Sainte-Beuve ont donné lieu à plusieurs travaux de recherche[18]. Si les travaux théoriques sur la biographie et le biographique adoptent souvent une perspective transséculaire et transnationale, ce numéro méthodologique de Romantisme entend réfléchir plutôt à ce que le XIXe siècle fait à notre pratique contemporaine de la biographie. Nombre d’écrivaines, d’écrivains et d’artistes du XIXe siècle ont vécu, écrit et archivé leur existence en se sachant de potentiels sujets de biographie : comment le biographe d’aujourd’hui doit-il appréhender cette anticipation ? Quelle attitude adopter face à des archives dont la conservation, la sélection et parfois la publication ont été pensées en fonction de la postérité ? Comment éviter de reconduire, face à des individus qui ont œuvré à la construction de leur propre image, les modèles du génie, de la vocation ou de l’écrivain maudit que le XIXe siècle a contribué à ancrer dans les imaginaires ? Notre dossier entend prolonger les réflexions ouvertes par le numéro de COnTEXTES dirigé par Paul Aron et Fabrice Preyat (2008) qui soulevait « la question biographique en littérature » en affirmant l’intérêt heuristique de l’approche biographique pour les études littéraires, notamment au point de vue de l’ancrage dans le réel, de l’interrogation épistémologique qu’elle suscite et de l’hybridité disciplinaire qu’elle favorise[19].

Écrire la vie d’un ou d’une artiste – qu’il soit écrivain, comédien, peintre ou musicien –, et interpréter ses œuvres à la lumière de son existence engagent des opérations distinctes, dont les rapports méritent d’être mis à l’épreuve. Quelle place accorder alors au savoir biographique dans les études dix-neuviémistes, littéraires comme artistiques ? Relève-t-il d’un attachement excessif à la personne de l’auteur, faisant de l’histoire littéraire une juxtaposition de noms célèbres ? Ou offre-t-il une approche de la littérature à hauteur d’homme ou de femme, attentive à l’inscription singulière des auteur·ices dans des champs, des réseaux et des contextes sociaux et historiques ?

Les contributions de ce dossier pourront prendre appui sur une expérience d’écriture biographique au sujet d’une personnalité du (long) XIXe siècle, qu’il s’agisse d’écrivains ou d’écrivaines, de peintres, de musiciens, de comédiennes et de comédiens, mais aussi d’éditeurs, de journalistes, de salonnières ou de figures de la vie culturelle restées dans l’ombre, sur l’examen comparé de plusieurs biographies ou sur une difficulté liée à l’enquête biographique. Les travaux soumettant à l’examen la production biographique et autobiographique du XIXe siècle dans ses rapports avec les biographies d’aujourd’hui seront particulièrement appréciés, de même que les réflexions d’ordre méthodologique sur les usages du savoir biographique dans les études littéraires.

Les contributions pourraient explorer les pistes suivantes, sans exclusivité toutefois :

Les sources et l’enquête : si l’absence ou la rareté des archives est un problème souvent rencontré par les biographes, qu’en est-il du trop-plein de sources dont la fiabilité fait parfois défaut ? Les correspondances expurgées ou les papiers triés par des proches soucieux de préserver ou d’orienter une réputation construisent des images des individus dont les biographes peinent parfois à se défaire. De même, les sources imprimées peuvent être aussi nombreuses que suspectes : le xixe siècle a produit une abondance de souvenirs, de portraits et de biographies dont le souci de véracité côtoie des visées commerciales, polémiques ou commémoratives. Comment appréhender ces textes, en évitant le double écueil de la confiance excessive ou du doute systématique ? Que nous apprennent ces manipulations sur les stratégies de présentation de soi et les attentes des contemporains ? Un autre massif documentaire concerne les biographies, même savantes, parues depuis le décès de l’individu biographié. La superposition de la vie du biographié et de ses « vies » biographiques ne crée-t-elle pas un effet de brouillage ?

La vie et l’œuvre : quelle place faire aux œuvres dans une biographie ? Comment faire entrer dans le récit le temps de la rédaction, les remaniements, les publications successives des œuvres – l’écriture et la publication occupant souvent une place centrale dans l’existence des écrivaines et des écrivains du XIXe siècle ? Comment rendre compte de la place de tel tableau, de telle œuvre musicale, de tel rôle, dans la vie d’un ou d’une artiste ? Quelle action la vie exerce-t-elle sur l’œuvre ? À quelles conditions mobiliser un roman, un poème ou une pièce de théâtre dans un commentaire biographique, et comment envisager notamment les rapprochements entre personnages et personnes réelles (Madeleine Blanchet et François de François le Champi rapprochés de George Sand et de Victor Borie, par exemple) ? Inversement, quel rôle joue l’œuvre (son écriture comme sa publication) dans la vie de son auteur : succès, échec, procès, transformation de carrière, fixation ou réagencement d’une « scénographie auctoriale[20] » ?

Le singulier et le collectif : le développement de l’étude des sociabilités littéraires, articulé aux réflexions sur le « champ littéraire » ainsi qu’à la prise en compte de corpus marqués par le collectif, comme la presse ou la littérature populaire, a contribué à une dé-singularisation de la figure de l’écrivain et de l’artiste au XIXe siècle. L’écriture d’une vie pose la question du déploiement de cette individualité dans des entreprises collectives (journal, collaborations, cénacle…) mais aussi du rôle des autres acteurs et des proches du biographié (comment écrire la vie de Mathilde Verlaine sans la réduire à sa relation avec son mari[21] ?), ainsi qu’au rôle du réseau, voire du mouvement dans lequel il s’inscrit[22]. Inversement, le risque d’une biographie « sociologique » n’est-il pas d’écraser la singularité d’une trajectoire pour en faire la simple illustration d’une tendance représentative d’un groupe social ou d’une génération ?

La biographie au prisme du genre : les travaux fondateurs de Carolyn G. Heilbrun[23] ont montré que les récits de vie de femmes s’inscrivaient généralement dans une série d’intrigues attendues, conformes aux schémas patriarcaux (le mariage, l’amour, le sacrifice), faute de modèles narratifs pour dire l’ambition ou l’accomplissement. Dans le sillage du développement des études littéraires de genre et du travail de visibilisation des autrices occultées par l’histoire littéraire[24], les biographies d’écrivaines et d’artistes se sont multipliées. Quels enjeux spécifiques soulève l’écriture de la vie d’une autrice ou d’une femme artiste ? Dans quelle mesure les biographies d’autrices mettent-elles en question le canon et l’universalité des catégories littéraires, au risque parfois de reconduire le statut d’exception de leur sujet ? Le cas des compagnes d’auteurs célèbres (comme Juliette Drouet) ou des médiatrices comme les salonnières n’invite-t-il pas à repenser la notion même d’auctorialité ?

Les propositions d’article sont à adresser à Marceau Levin (marceau.levin@utoronto.ca) pour le 1er janvier 2027. Elles doivent comporter un titre, un résumé d’une demi-page environ et une bio-bibliographie de quelques lignes. La date de remise des articles qui auront été acceptés est fixée au 31 août 2027.

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[1] Voir à ce sujet Anne Dizerbo, « Tournant biographique », dans Christine Delory-Momberger (dir.), Vocabulaire des histoires de vie et de la recherche biographique, Toulouse, érès, 2019, p. 179-181 ; Hans Renders, Binne de Haan et Jonne Harmsma (dir.), The Biographical Turn. Lives in History, Londres/ New York, Routledge, 2016.

[2] Pierre Bourdieu, « L’illusion biographique », Actes de la recherche en sciences sociales, no 62-63, 1986, p. 69-72.

[3] Giovanni Levi, « Les usages de la biographie », Annales ESC, vol. 44, no 6, 1989, p. 1325-1336 ; Jean-Claude Passeron, « Biographies, flux, itinéraires, trajectoires », Revue française de sociologie, vol. 31, no 1, 1990, p. 3-22. Voir aussi Nathalie Heinich, « Pour en finir avec l’‘‘illusion biographique’’ », L’Homme, 2010/3, no 195-196, p. 421-430. Pour une mise en œuvre sociologique de la biographie d’écrivain, voir Bernard Lahire, Franz Kafka. Éléments pour une théorie de la création littéraire, Paris, La Découverte, 2010.

[4] Carlo Ginzburg, Le fromage et les vers : l’univers d’un meunier au XVIe siècle [1976], trad. Monique Aymard, Paris, Aubier, 1993 et Alain Corbin, Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot. Sur les traces d’un inconnu (1798-1876), Paris, Flammarion, 1998.

[5] Sur la place de la biographie dans la méthode historique, voir Antoine Coppolani et Frédéric Rousseau (dir.), La biographie en histoire. Jeux et enjeux d’écriture, Paris, Michel Houdiard, 2007 ; Ivan Jablonka, L’histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales, Paris, Seuil, 2014.

[6] François Dosse, Le pari biographique. Écrire une vie, Paris, La Découverte, 2011.

[7] Martine Boyer-Weinmann, La relation biographique : enjeux contemporains, Seyssel, Champ Vallon, 2005.

[8] Sabina Loriga, Le petit x. De la biographie à l’histoire, Paris, Seuil, coll. « La Librairie du XXIe siècle », 2010.

[9] Joanny Moulin, On Biography. Critical Essays, Paris, Honoré Champion, 2021.

[10] Christine Delory-Momberger, La condition biographique. Essais sur le récit de soi dans la modernité avancée, Paris, L’Harmattan, 2011.

[11] Voir Lucia Boldrini, Laura Cernat, Alexandre Gefen et Michael Lackey (dir.), The Routledge Companion to Biofiction, Londres / New York, Routledge, 2025.

[12] Nous pensons au programme de l’agrégation de lettres modernes 2026 en littérature comparée, « Vertiges biographiques », réunissant des œuvres de Breton, Sebald et Woolf.

[13] Il existe ainsi un prix Goncourt de la biographie, remis en 2026 à Agnès Michaux pour Huysmans vivant (Paris, Le Cherche Midi, 2025).

[14] Sur la construction des mythes de l’artiste, voir Ernst Kris et Otto Kurz, L’image de l’artiste. Légende, mythe et magie [1934], Paris, Rivages, 1987 ; N. Heinich, La Gloire de Van Gogh. Essai d’anthropologie de l’admiration, Paris, Minuit, 1991 ; Marie Gaboriaud, Une vie de gloire et de souffrance. Le mythe Beethoven sous la Troisième République, Paris, Classiques Garnier, coll. « Études de littérature des XXe et XXIe siècles », 2017. Sur la biographie d’artiste au XIXe siècle, voir Julien Zanetta, D’après nature. Biographies d’artistes au XIXe siècle, Paris, Hermann, 2019.

[15] Le lien entre correspondance et biographie a fait l’objet d’un numéro de la revue Épistolaire : Françoise Simonet-Tenant (dir.), « Épistolaire et biographie », Épistolaire, no 48, 2022.

[16] Jean-Louis Cabanès et Pierre Dufief, Les frères Goncourt, Paris, Fayard, 2020 ; Florence Naugrette, Juliette Drouet. Compagne du siècle, Paris, Flammarion, 2022 ; Léonard Burnand, Benjamin Constant, Paris, Perrin, 2022 ; Violaine Heyraud, Georges Feydeau, Paris, Gallimard, coll. « Folio biographies », 2023 ; Isabelle Safa, Alexandre Dumas, Paris, Presses universitaires de France, 2023 ; Emmanuel Godo, Maurice Barrès. Le grand inconnu, 1862-1923, Paris, Tallandier, 2023 ; Adeline Wrona, Émile de Girardin : le Napoléon de la presse, Paris, Gallimard, 2025 ; Robert Lethbridge, Émile Zola: A Determined Life, Londres, Reaktion Books, 2025 ; Stéphanie Genand, Germaine de Staël : le prix de la liberté, Paris, Perrin, 2026 ; Anne-Simone et Pierre-Jean Dufief, Julia Daudet. Les mille vies d’une femme de lettres, Paris, L’Artilleur, 2026 ; Gérard Gengembre, Hugo, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Biographies », 2026 ; Brigitte Krulic, George Sand, Paris, Gallimard, coll. « NRF Biographies », 2026.

[17] Joanny Moulin, Yannick Gouchan et Nguyen Phuong Ngoc (dir.), Études biographiques : la biographie au carrefour des humanités, Paris, Honoré Champion, 2018.

[18] José-Luis Diaz, L’homme et l’œuvre. Contribution à une histoire de la critique, Paris, Presses universitaires de France, 2011. Voir aussi Ann Jefferson, Le Défi biographique. La littérature en question, trad. Cécile Dudouyt, Paris, Presses universitaires de France, 2012.

[19] Paul Aron et Fabrice Preyat, « La question biographique en littérature. Histoire, méthodologies, fictions », COnTEXTES, 2008, no 3. https://doi.org/10.4000/contextes.1883.

[20] José-Luis Diaz, L’Écrivain imaginaire. Scénographies auctoriales à l’époque romantique, Paris, Champion, 2007.

[21] Daniel Grandclément et Hélène Mathieu, Madame Verlaine, Paris, Phébus, 2026.

[22] Henri Berger Martín a réfléchi à l’influence du Parnasse dans la trajectoire de Louisa Siefert (« Louisa Siefert et la célébrité en période parnassienne », RELIEF – Revue électronique de littérature française, 2026, vol. 20, no 1, p. 63-85).

[23] Carolyn G. Heilbrun, Writing a Woman’s Life, New York, Norton, 1988. Voir aussi GEMIS, Vanessa, « La biographie genrée : le genre au service du genre », COnTEXTES, no 3, 2008. DOI : https://doi.org/10.4000/contextes.2573.

[24] Christine Planté, La Petite Sœur de Balzac. Essai sur la femme auteur, Paris, Seuil, 1989 ; Martine Reid, Des femmes en littérature, Paris, Belin, 2010 ; Marie-Ève Thérenty, Femmes de presse, femmes de lettres. De Delphine de Girardin à Florence Aubenas, Paris, CNRS Éditions, 2019.

Indications bibliographiques

Aron, Paul et Fabrice Preyat, « La question biographique en littérature. Histoire, méthodologies, fictions », COnTEXTES, no 3, 2008. DOI : https://doi.org/10.4000/contextes.1883.

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Berger Martín, Henri, « Louisa Siefert et la célébrité en période parnassienne », RELIEF – Revue électronique de littérature française, 2026, vol. 20, no 1, p. 63-85. DOI : https://doi.org/10.51777/relief27033.

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