Appel à contributions libres pour la Revue de pédagogie des langues anciennes

La Revue de pédagogie des Langues anciennes lance un appel à contributions libres pour étoffer la section des Varia de ses deux prochains numéros. Tous les thèmes en lien avec vos pratiques et vos supports en cours de langues anciennes sont les bienvenus :

utilisation d’inscriptions latines ou grecques présentes dans votre environnement;

comparaison thématique / stylistique entre texte antique et texte français;

analyse comparée de textes littéraires sources et d’adaptations cinématographiques;

approche comparée d’une notion grammaticale en langue ancienne et en français ou en langue étrangère;découverte du lexique des langues européennes à partir du latin ou du grec;

niveaux de lecture et de compréhension d’un texte antique;

stratégies d’approches pour apprendre à lire et comprendre un texte antique sans passer par la traduction;

stratégies d’approches d’un texte antique en vue d’une traduction;

comparaison et critiques de traductions existantes;

place de l’imagination et de la représentation des événements ou des idées dans la traduction d’un texte antique;

oralisation des textes anciens (théâtre, lecture à voix haute);

projets interdisciplinaires (LCA et sciences, LCA et EPS, etc.);

etc.

Pour une parution dans le numéro 4 (publication en février 2027) : réception de votre proposition fin décembre 2026 au plus tard (les délais de discussion avec les relecteurs en vue des corrections éventuelles peuvent s’étendre sur deux mois).

Pour une parution dans le numéro 5 (publication entre octobre et décembre 2027) : réception de votre proposition fin juin 2027.

Il est toujours possible de nous adresser des contributions pour le numéro 4 de la revue dont le dossier est consacré à « l’image en cours de Langues et Cultures de l’Antiquité ».

Modalités de soumission :

Quelques recommandations pour la rédaction des articles:

Ceux-ci pourront aussi bien être la description et l’analyse d’une expérience pédagogique que des travaux de recherches théoriques ou des comptes-rendus de recherches (cf. ligne éditoriale de la revue).

Pour la description et l’analyse d’expériences pédagogiques, on peut envisager les questions suivantes :

Quels étaient les objectifs visés, la méthodologie suivie ?

Qu’est-ce qui est en jeu dans ce type d’activité, de pratique ?

Quels ont été les éventuels obstacles rencontrés ?

Quels sont les résultats effectifs ?

Quel retour sur expérience ?

Quelles seraient les pistes pour favoriser le transfert à d’autres niveaux ?

Consignes pratiques:

Longueur de la contribution : 50 000 caractères maximum, espaces et notes comprises (c’est-à-dire environ 15 pages dactylographiées suivant nos normes typographiques.

Normes typographiques et bibliographiques accessibles sur le site de la revue.

Délai : pour ce numéro, les propositions de contributions sont attendues dès que possible et jusque fin décembre 2026 (publication en février 2027) ou jusque fin juin 2027 (publication entre octobre et décembre 2027). Les articles sont destinés à une publication en ligne, sur le site de la revue, au fur et à mesure de leur validation par le comité de lecture puis de leur édition par le comité de rédaction.

Pour toute question et pour l’envoi des contributions, contacter : pedagogie-langues-anciennes@mailo.com