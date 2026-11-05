Gerry (1942-2026)

Le grand narratologue et observateur de la littérature française, professeur de littérature française et francophone à l'University of Pennsylvania, Gerald Prince, Gerry, pour tous ceux qu'il croisait aux USA ou sur le continent avec son énergie presque juvénile, vient de mourir à l'âge de 84 ans. Avec lui disparaît l'un des fondateurs de la narratologie "postclassique" comme un passeur infatigable entre la théorie littéraire française et le monde anglo-saxon. Mais surtout, pour beaucoup d'entre nous qui le croisions par exemple au MLA, un ami d'une élégance et d'une drôlerie rares. Né à Alexandrie le 7 novembre 1942, formé à Brown University où il soutient en 1968 une thèse sur Sartre (Métaphysique et technique dans l'œuvre romanesque de Sartre, Droz, 1968), il découvre vers 1966, à la lecture du numéro 8 de Communications puis de la revue Poétique, la « science du récit » que Todorov venait de baptiser. Il a raconté lui-même cet éblouissement, avec l'ironie qui le caractérisait, dans un texte qu'il avait confié à Fabula-LhT en 2012, « Reconnaissances narratologiques » : son premier sujet de thèse, « Le comique chez Zola », abandonné parce que « ça ne faisait pas sérieux » ; son goût de Queneau et de l'art conçu comme technique et jeu ; sa préférence avouée pour « l'œuvre à l'homme, le solide au délicat, la prose à la poésie ».

De cette rencontre avec le structuralisme français, il tirera une œuvre qui, en retour, allait façonner la discipline : on lui doit notamment d'avoir théorisé le narrataire, cette figure du « vous » à qui le narrateur s'adresse, symétrique longtemps négligée du narrateur, théorisée dans « Notes toward a Categorization of Fictional Narratees » (Genre, 1971) puis dans l'« Introduction à l'étude du narrataire » (Poétique, n° 14, 1973), article devenu classique et aussitôt repris par Genette. On lui doit ensuite une réflexion continue sur la grammaire du récit et sur la narrativité, de A Grammar of Stories (Mouton, 1973) à Narratology: The Form and Functioning of Narrative (Mouton, 1982), jusqu'aux textes qui distinguent avec une précision joueuse « narrativehood, narrativeness, narrativity, narratability ». On lui doit encore le dénarré (the disnarrated), ces signes textuels de ce qui aurait pu arriver et n'arrive pas, concept que Claude Bremond lui proposa de traduire par « alternarré ». Il a ainsi fait date avec son Dictionary of Narratology (University of Nebraska Press, 1987, éd. révisée 2003), traduit en de nombreuses langues et devenu l'instrument de travail de plusieurs générations d'étudiants et de chercheurs à travers le monde. Il avait reçu en 2013 le Wayne C. Booth Lifetime Achievement Award de l'International Society for the Study of Narrative, distinction à l'occasion de laquelle Thomas Pavel lui consacra un portrait dans Narrative (« Gerald Prince and Narrative Studies », 2014). Professeur invité en France, en Belgique, en Italie, en Australie et au Canada, expert pour l'ANR, Gerry n'a jamais cessé de lire et de faire lire la recherche française, dont il saluait encore récemment le renouveau narratologique (voir Contemporary French and Francophone Narratology, dir. John Pier, 2020).

Gerald Prince n'était pas seulement un théoricien : il était aussi l'un des meilleurs connaisseurs du roman français du XXe siècle. Narrative as Theme: Studies in French Fiction (1992) étudiait la manière dont le récit se prend lui-même pour objet, de Proust à Robbe-Grillet. Et il avait consacré plus de vingt ans à une entreprise sans équivalent, les deux volumes du Guide du roman de langue française (1901-1950, University Press of America, 2002 ; 1951-2000, Vérone, 2019), près d'un millier de romans résumés, situés et commentés année après année, où Proust et Céline voisinent avec la science-fiction, le roman d'aventures, le roman rose et le roman porno, avec une égalité de curiosité et d'attention qui disait beaucoup de son rapport à la littérature. On se souviendra par exemple de la soirée du 23 octobre 2019 à la Maison de la recherche de Paris 3, où fut présenté discuter de son Guide du roman. Il avait travaillé ensuite à une « narratologie géographique » (numéro spécial de Frontiers of Narrative Studies, 2018) et annonçait encore en 2019 un livre sur Le thème du récit dans « À la recherche du temps perdu ». En 2012, dans Fabula-LhT, il disait aussi préparer une narratologie évolutionniste et un recueil de blagues métanarratives — projet où l’on reconnaît son humour.

(Photo : A. Gefen)